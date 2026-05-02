A Juventus elabora um “plano” para a contratação de Mason Greenwood, enquanto o Marselha se prepara para receber propostas pelo ex-atacante do Manchester United neste verão

De acordo com o La Gazzetta dello Sport, os Bianconeri estão elaborando uma estratégia que poderia levar o jogador de 24 anos a trocar a Ligue 1 pela Série A na próxima janela de transferências de verão.

Esta não é a primeira vez que a Velha Senhora se interessa por Greenwood — ele já foi associado ao clube em várias ocasiões nas duas últimas temporadas. Após uma passagem prolífica pela França, seu nome volta a surgir em Turim, à medida que a diretoria da Juventus busca reforçar suas opções de ataque para a nova campanha.