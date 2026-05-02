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Muhammad Zaki

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A Juventus elabora um “plano” para a contratação de Mason Greenwood, enquanto o Marselha se prepara para receber propostas pelo ex-atacante do Manchester United neste verão

Mercado da bola
M. Greenwood
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A Juventus estaria reacendendo seu interesse por Mason Greenwood, à medida que começa a traçar um “plano” estratégico para trazer o atacante para Turim neste verão. O ex-jogador do Manchester United é um alvo de longa data dos Bianconeri, e seu bom desempenho na França o colocou de volta no radar do clube antes da abertura da janela de transferências.

  • Greenwood volta a estar na mira da Juventus

    De acordo com o La Gazzetta dello Sport, os Bianconeri estão elaborando uma estratégia que poderia levar o jogador de 24 anos a trocar a Ligue 1 pela Série A na próxima janela de transferências de verão.

    Esta não é a primeira vez que a Velha Senhora se interessa por Greenwood — ele já foi associado ao clube em várias ocasiões nas duas últimas temporadas. Após uma passagem prolífica pela França, seu nome volta a surgir em Turim, à medida que a diretoria da Juventus busca reforçar suas opções de ataque para a nova campanha.

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    A forma na França desperta interesse

    Greenwood tem apresentado um desempenho impecável desde que se transferiu para o Marselha, marcando 36 gols em 64 partidas do campeonato nas duas últimas temporadas. Sua campanha de 2025-26 tem sido particularmente impressionante, com 15 gols em 29 partidas do campeonato.

    No entanto, apesar de seu brilhantismo individual, o Marselha ocupa atualmente a sexta posição na tabela da Ligue 1, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato. Com a participação na Liga dos Campeões cada vez mais improvável para o time francês, o clube pode ser forçado a vender seu craque para levantar fundos e satisfazer o desejo do jogador de disputar a principal competição da Europa.

  • O efeito dominó de Francisco Conceição

    A possível chegada de Greenwood a Turim poderia ser facilitada pela saída de Francisco Conceição. O jogador da seleção portuguesa parece ter se tornado um alvo prioritário para os gigantes da Premier League, Liverpool e Manchester United, após uma série de atuações incansáveis pela lateral.

    Conceição, que contribuiu com quatro gols e quatro assistências nesta temporada, chamou a atenção dos olheiros ingleses com seu ritmo de trabalho incansável e habilidade superior no drible. Se uma oferta substancial chegar da Premier League, a Juventus pode achar a tentação de vender impossível de resistir, abrindo caminho para Greenwood.

  • Francisco Conceicao JuventusGetty Images

    Comparando os preços

    Financeiramente, as transações poderiam se compensar. A Juventus investiu pesadamente em Conceição, pagando uma taxa inicial de empréstimo de € 7 milhões mais bônus, seguida de um acordo definitivo de € 32 milhões. As notícias sugerem que seria necessária uma oferta na casa dos € 50 milhões para convencer o gigante italiano a deixá-lo sair.

    Coincidentemente, esse valor de € 50 milhões é aproximadamente o mesmo que o Marselha exigiria por Greenwood. Ao transferir Conceição para a Premier League, a Juventus geraria essencialmente o capital necessário para financiar a contratação de Greenwood, completando uma reorganização significativa de seu elenco ofensivo.

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