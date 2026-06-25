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A Juventus deve disputar com a Roma a contratação de Mason Greenwood, enquanto o Fenerbahçe diminui o interesse na contratação do atacante do Marselha
A Juventus acompanha o impasse para elaborar uma contraproposta formal
De acordo com o Calciomercato, a Juventus entrou de forma agressiva no mercado para contratar o dinâmico ponta Greenwood, com a equipe de contratações dos Bianconeri acompanhando de perto sua situação antes de uma possível proposta formal. O gigante de Turim mantém uma grande admiração pelo atacante inglês desde a última temporada e está pronto para agir caso surja uma oportunidade viável.
A intervenção repentina do Allianz Stadium representa um enorme desafio logístico para a rival Roma, cujas negociações de longa data com o Marselha chegaram a um impasse total. As conversas entre a diretoria do time francês e os Giallorossi estão paralisadas há semanas devido ao preço inflexível exigido pelo Marselha: 50 milhões de euros, mais bônus.
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A Roma prepara uma oferta gigantesca para afastar o interesse
A Roma não está disposta a deixar seu principal alvo escapar e já está trabalhando em uma contra-estratégia para se antecipar à Juventus. O clube da capital já chegou a um acordo verbal com a equipe de Greenwood quanto às condições pessoais, mas as negociações com o Marselha estão paralisadas devido à avaliação feita pelo clube francês.
Em resposta à crescente pressão vinda de Turim, acredita-se que os Giallorossi estejam preparando uma oferta abrangente que ultrapasse o pacote total de 50 milhões de euros. Essa medida visa satisfazer as exigências do técnico Gian Piero Gasperini, que identificou o ex-jogador do Manchester United como peça essencial para seu esquema tático na próxima temporada.
O efeito dominó de Kone complica a tentativa da Roma
A tentativa da Roma de contratar Greenwood está enredada em uma saga de transferências à parte, que pode acabar decidindo o desfecho da situação. Os Giallorossi estão dispostos a abrir mão do meio-campista Manu Kone para ajudar a cobrir a lacuna financeira necessária para financiar a contratação do atacante do Marselha, já que o francês está firmemente na mira tanto do Arsenal quanto do Chelsea. Para complicar ainda mais as coisas, diz-se que Kone, em particular, prefere uma transferência dos sonhos para o Paris Saint-Germain a uma mudança para a Premier League.
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O interesse do Fenerbahçe esfria após mudança na direção eleitoral
A disputa por Greenwood era, anteriormente, uma batalha entre três clubes, mas o interesse do gigante turco Fenerbahçe esfriou significativamente. O clube havia inicialmente negociado um contrato lucrativo que garantiria ao atacante um salário de €12 milhões por temporada. No entanto, esse acordo dependia da vitória do candidato à presidência Hakan Safi, que acabou perdendo as recentes eleições para a liderança do clube.
O novo presidente, Aziz Yildirim, continua admirando o talento do jogador, mas não está disposto a igualar essas condições financeiras astronômicas. Com o time turco efetivamente se afastando da mesa de negociações, a disputa por Greenwood se resumiu a um confronto direto entre os dois pesos-pesados da Série A.