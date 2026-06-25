A Juventus deve disputar com a Roma a contratação de Mason Greenwood, enquanto o Fenerbahçe diminui o interesse na contratação do atacante do Marselha

De acordo com o Calciomercato, a Juventus entrou de forma agressiva no mercado para contratar o dinâmico ponta Greenwood, com a equipe de contratações dos Bianconeri acompanhando de perto sua situação antes de uma possível proposta formal. O gigante de Turim mantém uma grande admiração pelo atacante inglês desde a última temporada e está pronto para agir caso surja uma oportunidade viável.

A intervenção repentina do Allianz Stadium representa um enorme desafio logístico para a rival Roma, cujas negociações de longa data com o Marselha chegaram a um impasse total. As conversas entre a diretoria do time francês e os Giallorossi estão paralisadas há semanas devido ao preço inflexível exigido pelo Marselha: 50 milhões de euros, mais bônus.



