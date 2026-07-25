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A Juventus cogita a contratação do goleiro do PSG, Lucas Chevalier, apenas um ano após ele ter assinado com o gigante francês
A Juventus amplia a busca por um novo goleiro
As negociações envolvendo goleiros parecem destinadas a dominar as últimas semanas da janela de transferências da Juventus. Como não se convenceu com Michele Di Gregorio, o clube de Turim está ampliando suas buscas por um novo goleiro titular, sendo Chevalier o mais recente nome a entrar na disputa, segundo o Foot Mercato. Esse interesse se soma às tentativas em andamento de contratar Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario – dois alvos que, até o momento, têm se mostrado tudo menos fáceis de concretizar para o diretor esportivo Frederic Massara.
Aos 24 anos, Chevalier ainda tem quatro anos restantes em seu contrato atual em Paris, válido até 2030 – o que indica que a Juventus talvez precise desembolsar uma quantia significativa caso decida avançar com uma proposta séria.
- AFP
Batalha pela transferência do astro japonês se aproxima
A tentativa de contratação de Chevalier é complicada pelo fato de que tanto a Juventus quanto o PSG estão de olho, ao mesmo tempo, no goleiro do Parma, Zion Suzuki. O jogador da seleção japonesa tem se destacado na Série A, o que pode levar a um possível confronto entre os dois gigantes europeus no mercado de transferências. Esse interesse comum pode criar um efeito dominó; se o PSG conseguir contratar Suzuki, isso poderá abrir caminho para a saída de Chevalier rumo a Turim, embora a disputa pelo jogador do Parma continue imprevisível.
Uma temporada de estreia cheia de altos e baixos em Paris
A possível saída de Chevalier ocorre apenas um ano depois de ele ter concretizado uma transferência de grande repercussão do Lille para o PSG por € 40 milhões no verão de 2025, em uma primeira temporada na capital francesa que acabou se revelando bastante contrastante. O jovem goleiro chegou ao clube com a expectativa explícita de se tornar o futuro titular, mas teve dificuldades para manter o ritmo.
Ao longo da temporada exaustiva, o francês perdeu gradualmente a vaga de titular para o internacional russo Matvey Safonov. Sua situação já complicada foi agravada por uma lesão inoportuna sofrida pouco antes da Copa do Mundo, que o manteve afastado das competições por várias semanas e, por fim, o impediu de participar do torneio.
- Getty Images Sport
O verão agitado da Juventus sob o comando de Spalletti
A busca da Juventus por reforços se estendeu muito além da posição de goleiro neste verão, com a reformulação do ataque assumindo várias formas nas últimas semanas. Notavelmente, o atacante do Manchester United, Joshua Zirkzee, teria dado sua aprovação inicial para uma transferência por empréstimo de volta à Série A, segundo o La Gazzetta dello Sport. O novo diretor de futebol Ricky Massara, que já havia tentado contratar o holandês para a Roma, estaria liderando as negociações, embora Zirkzee tenha enfrentado dificuldades para garantir regularidade na Inglaterra, somando apenas 19 partidas como titular em 68 participações na Premier League.
Paralelamente às negociações com Zirkzee, o CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, está trabalhando para fechar um acordo pelo jogador do PSG, Randal Kolo Muani, embora os dois clubes ainda estejam separados por cerca de 10 milhões de euros, com a oferta de 40 milhões de euros de Carnevali ficando aquém das exigências do PSG.
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