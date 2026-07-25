A Juventus cogita a contratação do goleiro do PSG, Lucas Chevalier, apenas um ano após ele ter assinado com o gigante francês

As negociações envolvendo goleiros parecem destinadas a dominar as últimas semanas da janela de transferências da Juventus. Como não se convenceu com Michele Di Gregorio, o clube de Turim está ampliando suas buscas por um novo goleiro titular, sendo Chevalier o mais recente nome a entrar na disputa, segundo o Foot Mercato. Esse interesse se soma às tentativas em andamento de contratar Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario – dois alvos que, até o momento, têm se mostrado tudo menos fáceis de concretizar para o diretor esportivo Frederic Massara.

Aos 24 anos, Chevalier ainda tem quatro anos restantes em seu contrato atual em Paris, válido até 2030 – o que indica que a Juventus talvez precise desembolsar uma quantia significativa caso decida avançar com uma proposta séria.