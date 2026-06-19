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A Juventus acelera a busca por Randal Kolo Muani, enquanto os Bianconeri mantêm novas negociações cruciais com o PSG para uma contratação no verão
A Juventus retoma a busca por um alvo já conhecido
A Juventus reacendeu seu interesse por Kolo Muani após a chegada de Carnevali como novo CEO do clube, segundo a Gazzetta. O jogador da seleção francesa teve uma passagem produtiva de seis meses por empréstimo em Turim em 2025 e continua sendo muito bem visto pelos dirigentes do clube.
Novos contatos foram estabelecidos com o PSG para discutir o futuro do atacante. Kolo Muani voltou a Paris após um período difícil de empréstimo ao Tottenham, onde teve dificuldades para manter a regularidade e marcou cinco gols. Um retorno à Itália é visto como uma solução atraente para todas as partes. A Juve acredita que o sucesso anterior do atacante em Turim e sua familiaridade com o ambiente poderiam facilitar sua reintegração ao elenco.
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A Juventus avalia as condições para um acordo
Carnevali estaria planejando uma reunião com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, enquanto os clubes buscam chegar a um acordo sobre a transferência. Espera-se que as negociações sejam mais diretas do que nas janelas anteriores, devido ao bom relacionamento entre os dois executivos. Isso pode ser crucial, após as tentativas frustradas de contratar Kolo Muani no final da janela de transferências do ano passado.
O PSG estaria avaliando o atacante em cerca de 30 milhões de euros. A Juventus está considerando uma estrutura que envolva um empréstimo inicial com cláusula de compra obrigatória, permitindo que o clube distribua o custo da transferência.
Spalletti quer mais poder ofensivo
A Juventus está buscando ativamente reforços para o ataque, depois que Luciano Spalletti teria identificado a necessidade de maior profundidade no setor ofensivo. Acredita-se que o técnico queira dois atacantes centrais confiáveis, capazes de liderar a linha de frente. Kolo Muani é o principal alvo do clube, mas a Juventus também está explorando outras opções.
O clube continua esperançoso de retomar as negociações contratuais com Dusan Vlahovic, apesar das tensões anteriores com a antiga diretoria. A passagem anterior do francês por Turim reforça sua candidatura. Ele marcou 10 gols durante o período em que esteve por empréstimo e se adaptou rapidamente tanto à equipe quanto ao vestiário, tornando-se uma opção popular entre a comissão técnica.
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Conversas decisivas podem determinar o desfecho da transferência
A Juventus continuará as discussões com o PSG na tentativa de chegar a um acordo que satisfaça ambos os clubes. É provável que a aceitação, por parte dos campeões franceses, de um acordo de empréstimo com opção de compra seja um fator-chave nas negociações. Os Bianconeri também continuam considerando alvos alternativos. Nicolas Jackson e Alexander Sorloth permanecem no radar do clube, mas Kolo Muani continua sendo visto como a opção preferida, à medida que a Juventus reformula seu ataque de vista para a nova temporada.