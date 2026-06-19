A Juventus acelera a busca por Randal Kolo Muani, enquanto os Bianconeri mantêm novas negociações cruciais com o PSG para uma contratação no verão

A Juventus reacendeu seu interesse por Kolo Muani após a chegada de Carnevali como novo CEO do clube, segundo a Gazzetta. O jogador da seleção francesa teve uma passagem produtiva de seis meses por empréstimo em Turim em 2025 e continua sendo muito bem visto pelos dirigentes do clube.

Novos contatos foram estabelecidos com o PSG para discutir o futuro do atacante. Kolo Muani voltou a Paris após um período difícil de empréstimo ao Tottenham, onde teve dificuldades para manter a regularidade e marcou cinco gols. Um retorno à Itália é visto como uma solução atraente para todas as partes. A Juve acredita que o sucesso anterior do atacante em Turim e sua familiaridade com o ambiente poderiam facilitar sua reintegração ao elenco.