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imago-sport-1084420554.jpgIPA Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

“A Juve estava preocupada!”: Fabio Pisacane alfineta Luciano Spalletti após cartão vermelho mostrado depois do apito final

Cagliari x Juventus
F. Pisacane
Juventus
Cagliari
Campeonato Italiano

O técnico do Cagliari, Fabio Pisacane, criticou Luciano Spalletti após os dois treinadores serem expulsos ao fim de um empate por 1 a 1. Pisacane afirmou que o nervosismo da Juventus à beira do campo mostrou que o Cagliari, em alta, está no caminho certo na Serie A.

  • Pisacane é expulso junto com Spalletti ao fim da partida

    O técnico do Cagliari, Fabio Pisacane, recebeu cartão vermelho ao lado do treinador da Juventus, Luciano Spalletti, após o apito final do empate por 1 a 1 de domingo, no Unipol Domus. A confusão começou quando Pisacane chutou a bola para o alto antes de entrar em um confronto tenso com Spalletti.

    O árbitro Matteo Marcenaro expulsou os dois técnicos, deixando Pisacane fora da próxima viagem do Cagliari a Monza.

    Pisacane demonstrou decepção com a forma como terminou o cumprimento após a partida.

  • imago-sport-1084431009.jpgABACAPRESS

    Técnico do Cagliari afirma que a Juventus demonstrou medo

    Ao comentar a confusão à beira do campo, Pisacane sugeriu que a preocupação de Spalletti antes da partida refletia respeito pela boa fase do Cagliari. “Poderia ter terminado com um abraço. Lamento que tenha acontecido dessa forma, mas Spalletti deu a entender ontem que estava preocupado”, disse Pisacane à DAZN Italia.

    “O que aconteceu no intervalo também não foi agradável de ver. No fim das contas, poderia ter terminado com um abraço.”

    “Mas, se na 6ª rodada a Juve está preocupada com a possibilidade de não vencer em Cagliari, é sinal de que estamos no caminho certo.”

  • Defendendo o esquema defensivo e os baixos índices de posse de bola

    Daniel Maldini comemorou seu 25º aniversário marcando pelo quarto jogo consecutivo na Serie A. Ele aproveitou o sistema compacto do Cagliari, apesar de a equipe ter tido apenas 28% de posse de bola. Pisacane defendeu com orgulho a resistência defensiva de seu time diante do elenco repleto de estrelas da Juventus.

    “Às vezes, as pessoas destacam o número de finalizações que permitimos, mas isso está dentro do esperado para uma equipe do nosso nível”, observou Pisacane.

    “Permitimos chutes a gol porque temos jogadores dispostos a se jogar na frente de tudo o que vem em sua direção. É esse o espírito que gosto de ver.”

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  • imago-sport-1084415933.jpgLaPresse

    Cagliari segue à frente da Juventus na tabela da Série A

    O ponto conquistado com muita luta mantém o Cagliari à frente da Juventus na classificação do Campeonato Italiano após seis rodadas, dando sequência a uma boa campanha, com quatro vitórias em seis jogos.

    Pisacane elogiou o elenco por executar o plano de jogo, mas pediu que todos permaneçam atentos durante o restante da temporada.

    “O que quero dizer agora é que precisamos manter o ânimo e ficar atentos”, concluiu Pisacane.

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