O técnico do Cagliari, Fabio Pisacane, recebeu cartão vermelho ao lado do treinador da Juventus, Luciano Spalletti, após o apito final do empate por 1 a 1 de domingo, no Unipol Domus. A confusão começou quando Pisacane chutou a bola para o alto antes de entrar em um confronto tenso com Spalletti.

O árbitro Matteo Marcenaro expulsou os dois técnicos, deixando Pisacane fora da próxima viagem do Cagliari a Monza.

Pisacane demonstrou decepção com a forma como terminou o cumprimento após a partida.