O conhecido agente e fundador da agência GR Sports, Giuseppe Riso, falou abertamente em uma longa entrevista concedida ao Calcio&Finanza e abordou diversos temas, especialmente aqueles relacionados aos seus representados. Entre eles, está também Sandro Tonali, meio-campista italiano que atualmente joga pelo Newcastle e está na mira de vários clubes de ponta, como a Juventus na Itália.





À pergunta: “O Newcastle já é um clube da Liga dos Campeões, mas agora dizem que Tonali está na mira de clubes de ponta, aqueles que, por sua vez, ambicionam vencer a Premier League, como o Arsenal ou o Manchester City”, Riso respondeu assim: “Exato, esse era o objetivo desde o momento em que ele foi para a Inglaterra: tentar transformá-lo em um jogador de destaque. Acho que ele é o jogador italiano com um dos maiores valores do mundo”.

E ainda: “Se ele brilhar na Copa do Mundo, o City ou o Arsenal estarão atrás dele? Não sei (risos, ndr), mas é muito provável. Todos esperam pela Copa do Mundo, depois surgem mil situações, mas tudo começa depois da Copa do Mundo”. Estas são as outras declarações: