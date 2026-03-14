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GIuseppe RisoGetty Images

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A Juve está de olho em Tonali, Riso aponta para a Premier League: “Depois da Copa do Mundo, o City ou o Arsenal podem vir atrás dele”

Giuseppe Riso, conhecido agente e representante, concedeu uma entrevista à Calcio&Finanza e falou sobre o futuro do seu representado, Tonali

O conhecido agente e fundador da agência GR Sports, Giuseppe Riso, falou abertamente em uma longa entrevista concedida ao Calcio&Finanza e abordou diversos temas, especialmente aqueles relacionados aos seus representados. Entre eles, está também Sandro Tonali, meio-campista italiano que atualmente joga pelo Newcastle e está na mira de vários clubes de ponta, como a Juventus na Itália.


À pergunta: “O Newcastle já é um clube da Liga dos Campeões, mas agora dizem que Tonali está na mira de clubes de ponta, aqueles que, por sua vez, ambicionam vencer a Premier League, como o Arsenal ou o Manchester City”, Riso respondeu assim: “Exato, esse era o objetivo desde o momento em que ele foi para a Inglaterra: tentar transformá-lo em um jogador de destaque. Acho que ele é o jogador italiano com um dos maiores valores do mundo”. 

E ainda: “Se ele brilhar na Copa do Mundo, o City ou o Arsenal estarão atrás dele? Não sei (risos, ndr), mas é muito provável. Todos esperam pela Copa do Mundo, depois surgem mil situações, mas tudo começa depois da Copa do Mundo”. Estas são as outras declarações:

  • A VENDA DE TONALI

    "A transferência surgiu porque um clube como o Newcastle (de propriedade do PIF, fundo soberano da Arábia Saudita, nota do editor) — com recursos financeiros ilimitados — decidiu investir no Sandro. Consideramos a ideia de fazer com que o jogador disputasse um campeonato de nível superior. Se sabíamos das apostas? Não, isso de forma alguma, até porque, caso contrário, teríamos intervindo. Devo dizer que, depois, a transferência acabou se revelando uma escolha acertada também desse ponto de vista. Porque tanto o Newcastle quanto seus torcedores se comportaram de maneira incrível com o Sandro, sempre apoiando-o. Na Itália, ele recebeu um tratamento diferente. Não por parte dos torcedores do Milan, que sempre o protegeram”.

    • Publicidade

  • A VIDA DO PROCURADOR

    "As relações no futebol são tudo. E quanto mais se aprofunda o contato, maior é a chance de criar conexões vencedoras. Eu faço o possível (risos, nota do editor), mas concordo que nem sempre é tão fácil conciliar personalidades tão fortes. Como se torna-se um agente? Não existe uma regra. Há oportunidades que você precisa agarrar na hora e nas quais acreditar, e, obviamente, trabalhar muito".


  • OS PRIMEIROS PASSOS COM GALLIANI

    "De trabalhar na equipe do Giannino ao encontro com Galliani? Sim, naquela época o Giannino (famoso restaurante milanês, nota do editor) era provavelmente o ponto de encontro do mercado e de muitos presidentes. Era 2006 e foi lá que tudo começou. Estavam lá Galliani, os dirigentes e os jogadores mais importantes vindos de todo o mundo. A maior parte dos negócios passava por lá. Passávamos noites inteiras conversando e discutindo futebol, e tive a sorte, enquanto servia nas mesas, de ouvir e aprender. Ele (Galliani, nota do editor) me notou e me deu a chance de passar um tempo com ele fazendo recados, o que me permitia ficar perto dele. Com ele, íamos a vários lugares pela Itália, e eu era o responsável pela guarda da Champions: a gente a deixava no restaurante da vez e eu verificava se nada acontecia com o troféu. Além da anedota, a verdade é que eu tentava acompanhar Galliani o máximo possível para aprender. Todas as manhãs, por volta das nove, quando estava de férias em Forte Dei Marmi, ele lia os jornais e tomava café na praça. Meu objetivo era chegar antes dele para já estar lá. A partir daí, começavam o dia e as ligações. Eu tentava entender como ele lidava com os problemas e, alguns dias depois, compreendia certas dinâmicas. Foi uma verdadeira universidade e continua sendo até hoje, porque, assim que tenho um problema, procuro-o. Sempre que você almoça ou janta com ele, sai de lá como uma pessoa diferente, porque ele dá conselhos precisos.”

  • O NASCIMENTO DA AGÊNCIA

    "Também nesse caso, por recomendação do Galliani. Eu já trabalhava como representante junto a um agente. A certa altura, ele trouxe o filho para trabalhar com ele, e Galliani me disse: ‘Quando os filhos entram, tudo fica mais complicado’. Na época, eu tinha 27 anos e comecei a pensar em abrir meu próprio negócio. Então, parti investindo em um pequeno escritório que dividia com outras pessoas. Na verdade, no começo, meu escritório era o carro."

  • MINO RAIOLA

    "Naquela época, o grande Mino Raiola (empresário ítalo-holandês falecido em 2022 e ex-agente, entre outros, de Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli, nota do editor) também frequentava o Giannino. Eu o observava, admirava e ouvia bastante, e ele me deu um conselho que mudou minha vida... Um dia, enquanto servia nas mesas, ele me disse: ‘Ouvi dizer que você quer ser agente’, percebendo que, enquanto cuidava das tarefas do trabalho, eu tentava ficar o mais perto possível de Galliani. E Mino me disse: ‘Se você quer se tornar um agente, precisa brigar com Galliani’. Na hora, eu não entendi o que ele queria dizer. Só alguns meses depois, refletindo sobre aquela frase, compreendi o significado: ele estava me dizendo que, para exercer essa profissão, é preciso saber brigar até mesmo com os mais poderosos do setor e, portanto, com Galliani. É uma questão de papéis, de cortar o cordão umbilical; caso contrário, você não será reconhecido”.

  • OS PRIMEIROS JOGADORES

    "Estamos falando de 13 anos atrás. Eu já tinha contratado Bryan Cristante, Andrea Petagna e Antonio Caracciolo. Esses foram os primeiros jogadores que contratei e tenho orgulho de dizer que, até hoje, eles ainda estão comigo. Caracciolo jogava no Pavia, enquanto Cristante e Petagna estavam na equipe juvenil do Milan. No começo, não se ganhava nada, porque os primeiros contratos de verdade para os jogadores só chegam mais tarde.

  • FALTA DE TALENTOS NA ITÁLIA

    "Na Itália, hoje em dia, há uma escassez de talentos, e isso faz com que bastem poucos motivos para exaltar um jogador em situações em que provavelmente seria necessário um pouco mais de tempo. Eu sempre digo uma coisa: em todas as trajetórias, em todas as profissões, no fim das contas há altos e baixos. É nos momentos difíceis que se reconhece o valor de uma pessoa."

  • COMO MUDOU O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

    "Tudo mudou. Antigamente, havia esses grandes empresários que investiam dinheiro por paixão e o faziam com entusiasmo. Hoje, a questão dos fundos é necessariamente diferente. Eles não se emocionam mais e há um resultado financeiro a ser considerado. Por isso, muitas vezes o trabalho se transforma mais em finanças do que em futebol."

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