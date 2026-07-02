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A jovem promessa das Lionesses, Erica Parkinson, assina contrato com o North Carolina Courage, bicampeão da NWSL, em um ano agitado que continua após sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra
Notícia oficial: Parkinson assina contrato com um dos grandes da NWSL
Nascida em Cingapura, filha de mãe japonesa e pai inglês, Parkinson tinha direito a jogar por quatro seleções diferentes em nível internacional, tendo também se mudado para Portugal quando tinha apenas 10 anos. Ela escolheu a Inglaterra, porém, e passou a maior parte de sua jovem carreira longe dos holofotes no país que representa, pois tudo se desenrolou no exterior.
Tudo isso mudou em março, quando Wiegman convocou a então jogadora de 17 anos para a seleção principal, antes das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha e a Islândia. Nos meses seguintes, as especulações sobre o que poderia acontecer a seguir em sua carreira só aumentaram, com rumores sobre uma transferência para a NWSL circulando há algum tempo.
Esses rumores finalmente se concretizaram nesta semana, com Parkinson sendo apresentada pelo North Carolina Courage, bicampeão da NWSL e tricampeão do Shield, que também possui duas NWSL Challenge Cups em seu currículo. A jogadora de 18 anos assinou contrato até o final da temporada de 2029, com opção de renovação para 2030, e vestirá a camisa nº 19.
- Katie Schroeck/North Carolina Courage
Explicação: Por que Parkinson escolheu o North Carolina Courage
Ao comentar sobre o anúncio da transferência, Parkinson disse: “Desde o primeiro momento em que conversei com [o clube], percebi que se tratava de um clube muito organizado. Eles tinham um plano muito bom para mim, e isso se alinhava com o que procuro como jogador. Acho que o estilo de jogo e, pelos jogos que assisti, a maneira como a equipe gosta de atacar, são aspectos com os quais me identifico bastante. Acho que elas são realmente empolgantes em campo, então isso é algo para o qual talvez eu também possa contribuir. Além disso, de modo geral, ouvi muitas coisas boas sobre a cultura do clube.”
Ceri Bowley, diretora de futebol do Courage, acrescentou: “Erica é um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol mundial na posição de meio-campista, combinando excelente qualidade técnica com uma mentalidade excepcional e um desejo incansável de melhorar. O que mais nos impressionou ao longo do nosso processo de recrutamento não foi apenas sua habilidade com a bola, mas sua coragem de jogar mais à frente, sua inteligência entre as linhas e a intensidade que ela traz em todas as fases da partida. Apesar da idade, ela demonstra maturidade além da sua idade e tem mostrado consistentemente que pode influenciar as partidas nas duas extremidades do campo.
“Nossa ambição é construir um time capaz de disputar campeonatos e, ao mesmo tempo, desenvolver a próxima geração de jogadoras de elite, e a Erica personifica essa visão. Acreditamos que nosso ambiente, nosso corpo técnico e nosso estilo de jogo proporcionarão a plataforma ideal para seu desenvolvimento contínuo, e estamos animados em apoiar sua trajetória à medida que ela dá o próximo passo em sua carreira. Estamos muito felizes que a Erica tenha escolhido o Courage e estamos ansiosos para ver o impacto que ela causará tanto agora quanto nos próximos anos.”
Quem é Erica Parkinson?
Parkinson mudou-se para Portugal quando seu irmão mais velho foi descoberto para jogar na base do Porto. Lá, após passar pelo FC Foz, Leixões e Benfica, a adolescente ganhou destaque no Valadares Gaia, clube que lhe deu a oportunidade de estrear na Liga BPI, a primeira divisão portuguesa, aos 15 anos.
No final da temporada seguinte, Parkinson foi eleita a Melhor Jogadora Jovem na premiação anual da liga e conseguiu manter esse bom desempenho na campanha de 2025-26, garantindo sua primeira convocação para as Lionesses. Essa honra veio após uma rápida ascensão nas categorias de base da Inglaterra. Depois de integrar a seleção inglesa na Copa do Mundo Sub-17 no final de 2024, Parkinson começou 2025 na seleção Sub-19 e terminou o ano na Sub-23.
Apesar de ser uma das jogadoras mais jovens do elenco da seleção sub-23, a meia criativa ainda conseguiu se destacar, com sua habilidade de encontrar espaços e sua abordagem direta ao receber a bola, complementadas pela periculosidade que demonstra quando está com a posse de bola. Com faro de gol, além de excelente visão de jogo e alcance nos passes, Parkinson é uma ameaça criativa e goleadora, mas que também trabalha duro quando não está com a bola.
Isso será música para os ouvidos dos torcedores do North Carolina Courage, já que a equipe vem enfrentando dificuldades para criar muitas chances nesta temporada, apesar de estar entre as equipes classificadas para os playoffs da NWSL após 11 partidas.
- Katie Schroeck/North Carolina Courage
Tendência em alta: mais uma jovem promessa inglesa se transfere para a NWSL
Parkinson demonstrou todas essas qualidades na liga portuguesa e nas seleções de base da Inglaterra. Agora, ela precisa dar um passo adiante e mostrar essas qualidades na NWSL, uma das melhores ligas do mundo. Felizmente, essa também é uma das melhores ligas do mundo quando se trata de dar oportunidades a jogadoras jovens, algo que está começando a se tornar bem conhecido também no exterior.
A jogadora de 18 anos é a mais recente de uma lista crescente de jovens promessas da Inglaterra que estão se transferindo para os Estados Unidos, com a ex-zagueira do West Ham, Anouk Denton, e a jogadora formada na base do Manchester United, Keira Barry, ambas tendo se juntado ao Bay FC no início do ano. Laila Harbert, a jovem jogadora do Arsenal, também está sendo fortemente cotada para uma transferência para o San Diego Wave neste verão.
Lauryn Thompson, jogadora da seleção sub-20 da Inglaterra, também faz parte do elenco do Courage e é uma jogadora com quem Parkinson está particularmente animada para atuar ao lado no clube, depois de ter criado uma boa conexão com as “Young Lionesses”. “Já vínhamos conversando sobre jogar no mesmo clube há muito tempo, provavelmente três ou quatro anos, então o fato de essa oportunidade ter surgido é realmente uma grande coincidência”, disse ela. “Temos uma química muito boa em campo — eu como meio-campista, ela como ponta. Gostamos muito de jogar juntas. Adoramos compartilhar todas essas experiências, dentro e fora de campo, então é apenas um novo capítulo em que podemos continuar criando novas lembranças. Estou animada.”