A jovem promessa das Lionesses, Erica Parkinson, assina contrato com o North Carolina Courage, bicampeão da NWSL, em um ano agitado que continua após sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra

Ao comentar sobre o anúncio da transferência, Parkinson disse: “Desde o primeiro momento em que conversei com [o clube], percebi que se tratava de um clube muito organizado. Eles tinham um plano muito bom para mim, e isso se alinhava com o que procuro como jogador. Acho que o estilo de jogo e, pelos jogos que assisti, a maneira como a equipe gosta de atacar, são aspectos com os quais me identifico bastante. Acho que elas são realmente empolgantes em campo, então isso é algo para o qual talvez eu também possa contribuir. Além disso, de modo geral, ouvi muitas coisas boas sobre a cultura do clube.”

Ceri Bowley, diretora de futebol do Courage, acrescentou: “Erica é um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol mundial na posição de meio-campista, combinando excelente qualidade técnica com uma mentalidade excepcional e um desejo incansável de melhorar. O que mais nos impressionou ao longo do nosso processo de recrutamento não foi apenas sua habilidade com a bola, mas sua coragem de jogar mais à frente, sua inteligência entre as linhas e a intensidade que ela traz em todas as fases da partida. Apesar da idade, ela demonstra maturidade além da sua idade e tem mostrado consistentemente que pode influenciar as partidas nas duas extremidades do campo.

“Nossa ambição é construir um time capaz de disputar campeonatos e, ao mesmo tempo, desenvolver a próxima geração de jogadoras de elite, e a Erica personifica essa visão. Acreditamos que nosso ambiente, nosso corpo técnico e nosso estilo de jogo proporcionarão a plataforma ideal para seu desenvolvimento contínuo, e estamos animados em apoiar sua trajetória à medida que ela dá o próximo passo em sua carreira. Estamos muito felizes que a Erica tenha escolhido o Courage e estamos ansiosos para ver o impacto que ela causará tanto agora quanto nos próximos anos.”