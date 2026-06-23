A Jordânia esteve realmente a um passo de conseguir a façanha sensacional de somar seus primeiros pontos na Copa do Mundo, mas a Argélia, impulsionada pelos gols de Benbouali (após passe do sempre presente Mahrez) e de Gouiri no segundo tempo, virou o jogo, venceu por 2 a 1 e voltou a entrar na briga pela classificação para as oitavas de final, se recuperando da derrota na estreia contra a Argentina.
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A Jordânia esteve perto de uma façanha, mas está fora da Copa do Mundo: a Argélia virou o jogo, 2 a 1 com gol de Gouiri, e a classificação para as oitavas de final ainda é possível
A CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO J
Será preciso vencer a Áustria, que agora está empatada com 3 pontos na classificação do Grupo J, no confronto direto de domingo, 28 de junho, para avançar como segunda colocada. A Argentina, que já tinha garantido a classificação para a próxima fase após a vitória por 2 a 0 sobre a equipe comandada por Rangnick, agora também está garantida na liderança por causa do confronto direto. A Jordânia, por sua vez, é a quarta seleção matematicamente eliminada desta Copa do Mundo, depois do Haiti, da Tunísia e da Turquia.
A CRÔNICA
Inesperadamente, foi justamente a seleção do Oriente Médio que abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo com um chute de direita certeiro de Al-Rashdan, que enganou um Zidane hesitante na altura do primeiro poste. A Argélia tem dificuldade para reagir e mudar o ritmo e, assim, recorre ao seu jogador de maior classe e experiência para iniciar a reação: da bandeira de escanteio, Mahrez traça uma trajetória perfeita para a cabeça de Benbouali, que, aproveitando a falta de saída do goleiro adversário, marca com uma cabeçada precisa. O ataque final em busca dos 3 pontos só foi recompensado aos 82 minutos, com mais uma jogada de escanteio resolvida na confusão pelo ex-jogador do Marselha Amine Gouiri, que deu o toque decisivo e garantiu uma vitória vital para as Raposas do Deserto.
O PLACAR
JORDÂNIA x ALGÉRIA 1 x 2
Gols: 36' Al-Rashdan (J), 69' Benbouali (A), 82' Gouiri (A).
JORDÂNIA (4-3-3): Abulaila; Nasib, Alarab, Abudahab (90+1' Obaid), Haddad; Al Rawabdeh, Abu Taha (84' Abuhasheesh), Al Rashdan; Olwan (90+1' Abuzraiq), Al Tamari (84' Azaizeh), Al Mardi (76' Fakhoury). Técnico: Sellami.
ALGÉRIA (4-4-2): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri (85' Hadjam); Zerrouki (46' Bentaleb), Chaibi, Boudaoui (46' Benbouali), Maza; Mahrez (76' Hadj Moussa), Gouiri (86' Belaid). Técnico: Petkovic.
ÁRBITRO: Vincic.
AMARELADOS: Zerrouki (A), Abu Dahab (G)
EXPULSOS: -