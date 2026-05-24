Carrick enfatizou que o United não pode se dar ao luxo de ficar parado após o progresso alcançado nesta temporada. Ele admitiu que o elenco precisa ser reformulado para continuar avançando e diminuir a diferença em relação aos principais times da Premier League.

“Acho que a beleza da próxima janela de transferências para todos é que ela é sempre o maior evento do mundo e, na minha opinião, a janela de transferências mais importante de todos os tempos para cada clube”, explicou ele, conforme citado pelo site oficial do clube.

“Essa é simplesmente a natureza de como ela foi criada, para ser honesto. E acho que, mais uma vez, como clube de futebol, você quer continuar avançando. Nós, certamente, como clube de futebol, queremos continuar avançando. Então, acho que é reconhecido que estamos nesta fase e que a dinâmica e o equilíbrio da direção em que estamos, onde acabamos chegando e terminando no campeonato.

"E obviamente há trabalho a ser feito. Sei que é bastante óbvio, com a saída de certos jogadores, que há um pouco de trabalho a ser feito. Isso não é mais importante do que o último, ou é o que temos pela frente como clube de futebol para tentar aproveitar ao máximo."