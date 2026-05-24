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“A janela de transferências mais importante de todos os tempos” - Michael Carrick tem “muito trabalho pela frente” para transformar o Manchester United em um sério candidato ao título da Premier League
Carrick destaca as prioridades do United para o verão
O United garantiu o retorno à Liga dos Campeões, mas Carrick reconheceu a magnitude da reconstrução que ainda é necessária em Old Trafford. Com a saída prevista de vários jogadores experientes, incluindo Casemiro, o técnico do United admitiu que há muito trabalho pela frente durante a janela de transferências de verão.
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Carrick fala sobre transferências e equilíbrio do elenco
Carrick enfatizou que o United não pode se dar ao luxo de ficar parado após o progresso alcançado nesta temporada. Ele admitiu que o elenco precisa ser reformulado para continuar avançando e diminuir a diferença em relação aos principais times da Premier League.
“Acho que a beleza da próxima janela de transferências para todos é que ela é sempre o maior evento do mundo e, na minha opinião, a janela de transferências mais importante de todos os tempos para cada clube”, explicou ele, conforme citado pelo site oficial do clube.
“Essa é simplesmente a natureza de como ela foi criada, para ser honesto. E acho que, mais uma vez, como clube de futebol, você quer continuar avançando. Nós, certamente, como clube de futebol, queremos continuar avançando. Então, acho que é reconhecido que estamos nesta fase e que a dinâmica e o equilíbrio da direção em que estamos, onde acabamos chegando e terminando no campeonato.
"E obviamente há trabalho a ser feito. Sei que é bastante óbvio, com a saída de certos jogadores, que há um pouco de trabalho a ser feito. Isso não é mais importante do que o último, ou é o que temos pela frente como clube de futebol para tentar aproveitar ao máximo."
A próxima geração do United está ganhando destaque
A provável saída de Casemiro deixará um grande vazio de liderança no vestiário, mas Carrick acredita que os jogadores mais jovens estão começando a amadurecer tanto dentro quanto fora de campo. O técnico do United destacou as recentes atuações e a mentalidade do elenco como prova do crescente caráter do grupo.
“Com certeza, tenho visto evolução, muita evolução de várias maneiras”, acrescentou ele. “Parte disso se vê em campo, parte é óbvio em termos de desempenho ou há um aspecto técnico envolvido, e os jogadores estão melhorando nesse sentido.
"Mas acho que já disse isso antes, de novo, às vezes é a sensação de se sentir confortável da melhor maneira possível por estar aqui e saber como é jogar aqui, ter um elemento de sucesso, enfrentar alguns desafios e superar tudo isso, e então você entende o que é preciso para superar essas dificuldades.
"Acho que isso é tão importante quanto qualquer outra coisa, e então você pode crescer, e seu caráter e sua personalidade se destacam ainda mais. Tenho visto isso em alguns dos jogadores mais jovens e, na verdade, não apenas nos mais jovens; dá para ver todos evoluindo um pouco mais quando se obtêm bons resultados e boas atuações. Então, acho que a liderança é diferente para cada um. Acho que há alguns exemplos de líderes, alguns demonstram isso de forma um pouco mais expressiva, mas dá para ver claramente cada jogador crescer quando se está indo na direção certa, com certeza, sim.”
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A atenção agora se volta para o Brighton e a reformulação da equipe no verão
O United encerrará sua temporada contra o Brighton antes de voltar sua atenção totalmente para o mercado de transferências de verão. Vários jogadores têm sido associados aos Red Devils, incluindo Elliot Anderson, do Nottingham Forest, o meio-campista do Brighton Carlos Baleba e a estrela do Newcastle Sandro Tonali.