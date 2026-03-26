No meio-campo, avançando pela lateral direita, um Politano bastante apagado, ou seja, na versão do campeonato. A mesma versão de Barella, empenhado, mas sem incursões, também porque preso por uma forma física que já lhe falta há meses. Grande equívoco de Locatelli como volante de profundidade, em uma partida em que seria necessário um volante com passes longos ou lançamentos precisos para os atacantes. Tonali com muita personalidade e criatividade discreta no primeiro tempo, depois exuberante na segunda etapa a partir do gol que tirou o medo.