Vamos em frente. E isso é o único que importa, enquanto aguardamos ansiosamente a verdadeira decisão pela vaga na Copa do Mundo. Metade do trabalho foi bem feito. E metade do jogo também, pois na vitória por 2 a 0 sobre a Irlanda do Norte há duas versões a serem contadas: a seleção confusa no jogo e apreensiva mentalmente no primeiro tempo; e a equipe revigorada e animada no segundo.
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A Itália tem dois lados, mas vamos em frente, e isso é o que importa. Estamos apenas na metade do caminho
A RETROGUARDA
Cautela nos comentários sobre os jogadores individualmente. Aqui estão eles. Donnarumma “sem nota”, como se dizia antigamente no fantasy: nunca foi realmente exigido e errou apenas uma vez com os pés. Mancini com muita garra e pouca lucidez, determinação exagerada mesmo quando desnecessária. Bastoni irreconhecível no primeiro tempo: desleixado e briguento, além de deslocado na zaga. Depois, recebeu cartão amarelo no segundo tempo e foi, portanto, justamente substituído por Gatti, bem-vindo de volta à seleção. Calafiori foi melhor do que seus companheiros de linha, embora não tenha sido refinado na parceria pela esquerda com Dimarco.
A MEDIANA
No meio-campo, avançando pela lateral direita, um Politano bastante apagado, ou seja, na versão do campeonato. A mesma versão de Barella, empenhado, mas sem incursões, também porque preso por uma forma física que já lhe falta há meses. Grande equívoco de Locatelli como volante de profundidade, em uma partida em que seria necessário um volante com passes longos ou lançamentos precisos para os atacantes. Tonali com muita personalidade e criatividade discreta no primeiro tempo, depois exuberante na segunda etapa a partir do gol que tirou o medo.
O ATAQUE
Kean, um atacante poderoso, ou melhor, avassalador: muitas vezes desproporcional, mas sempre a incutir medo nos adversários, de qualquer nível. E no segundo tempo, ele é contagiante mesmo antes do gol, de pura técnica. Retegui, por outro lado, está ausente, sem nenhuma confiança nas jogadas individuais, pouco apoiado na área central e claramente em baixa forma física, como ficou evidente sem piedade na chance desperdiçada no início do segundo tempo. Muito melhor Pio Esposito, que entrou em campo após uma hora de sofrimento para o ítalo-argentino.
FORÇA E CONFIANÇA
No final, houve espaço também para o estreante Palestra, no lugar de Politano (que, aliás, melhorou no segundo tempo), e para o quase estreante Pisilli, premiado por sua excelente temporada na Roma. E seguimos em frente. Com mais força e confiança rumo ao verdadeiro confronto decisivo para a classificação para a Copa do Mundo.