A Itália está de luto. Pela terceira vez consecutiva, a tetracampeã mundial fica de fora da fase final da Copa do Mundo de futebol. A mídia do país está consternada. Um resumo.
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"A Itália no inferno!" O próximo desastre na Copa do Mundo equivale a uma "vergonha nacional"
Gazzetta dello Sport: "O pesadelo continua: a Itália vive seu terceiro apocalipse, ainda pior do que os dois anteriores. A Itália perdeu a noção do choque, da catástrofe. A ausência na Copa do Mundo está se tornando a norma. Só se poderá voltar a falar de uma Copa do Mundo por volta de 2030, 16 anos após nossa última participação no torneio. Uma geração inteira está crescendo sem nunca ter visto a Itália em uma Copa do Mundo”.
Corriere dello Sport: “A ausência na Copa do Mundo não é apenas um fracasso, mas o colapso de todo um sistema, uma crise estrutural. Essa vergonha mostra que a base de todo o projeto não se sustenta. Todo o mecanismo não funciona mais. Essa derrota revela os problemas organizacionais e sociais do futebol italiano”.
Corriere della Sera: “A Itália não se classificou para a Copa do Mundo e, desta vez, nem mesmo há mais a raiva e o espanto que prevaleceram há oito e quatro anos. Agora há apenas resignação e tristeza, apenas as lágrimas de Gattuso. Enquanto isso, nossos adolescentes serão a primeira geração de italianos a crescer sem a lembrança da Azzurra em uma Copa do Mundo. Nos consolamos com Sinner e Antonelli, mas não é a mesma coisa”.
Desastre na Copa do Mundo: “A Itália afunda em um pesadelo sem fim”
La Repubblica: "Uma vergonha nacional! Vinte anos após a conquista da Copa do Mundo em Berlim, Gattuso tem de engolir uma humilhação dramática. A tragédia já se tornou um hábito para a Itália. Esta derrota não é o fracasso de um projeto, mas sim a sua completa ausência. Ela mostra quanto capital foi desperdiçado."
La Stampa: “Desastre! Desde a noite da Copa do Mundo em Berlim, os Azzurri vêm sofrendo um fracasso atrás do outro. O fracasso da Itália se tornou rotina e é expressão da crise interminável do futebol italiano. A Itália joga sem identidade e mereceu a eliminação”.
Il Messaggero: “Itália no inferno. Os Azzurri sofrem uma nova humilhação brutal. Um soco na cara de um país que, pela terceira vez consecutiva, será apenas espectador de uma Copa do Mundo. A pequena Bósnia comemora e mereceu plenamente a vitória. A Itália afunda em um pesadelo sem fim.”