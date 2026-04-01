"A Itália no inferno!" O próximo desastre na Copa do Mundo equivale a uma "vergonha nacional"

Gazzetta dello Sport: "O pesadelo continua: a Itália vive seu terceiro apocalipse, ainda pior do que os dois anteriores. A Itália perdeu a noção do choque, da catástrofe. A ausência na Copa do Mundo está se tornando a norma. Só se poderá voltar a falar de uma Copa do Mundo por volta de 2030, 16 anos após nossa última participação no torneio. Uma geração inteira está crescendo sem nunca ter visto a Itália em uma Copa do Mundo”.

Corriere dello Sport: “A ausência na Copa do Mundo não é apenas um fracasso, mas o colapso de todo um sistema, uma crise estrutural. Essa vergonha mostra que a base de todo o projeto não se sustenta. Todo o mecanismo não funciona mais. Essa derrota revela os problemas organizacionais e sociais do futebol italiano”.

Corriere della Sera: “A Itália não se classificou para a Copa do Mundo e, desta vez, nem mesmo há mais a raiva e o espanto que prevaleceram há oito e quatro anos. Agora há apenas resignação e tristeza, apenas as lágrimas de Gattuso. Enquanto isso, nossos adolescentes serão a primeira geração de italianos a crescer sem a lembrança da Azzurra em uma Copa do Mundo. Nos consolamos com Sinner e Antonelli, mas não é a mesma coisa”.