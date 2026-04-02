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A Itália foi alertada de que poderia perder a organização da Euro 2032 por decisão do presidente da UEFA, após o mais recente fracasso na Copa do Mundo
A UEFA lança um ultimato severo aos estádios
Na sequência do devastador fracasso da Itália em se classificar para a Copa do Mundo de 2026, o presidente da UEFA gerou ainda mais pânico ao colocar em dúvida a capacidade do país de sediar a Euro 2032. Embora o torneio esteja atualmente programado para ser realizado na Itália e na Turquia, Ceferin apontou o estado precário dos estádios italianos como um possível obstáculo.
Ao falar sobre o assunto em entrevista ao La Gazzetta dello Sport, Ceferin afirmou: “A Euro 2032 está no calendário e seguirá adiante conforme programado. Espero que a infraestrutura esteja pronta. Caso contrário, o torneio não será disputado na Itália.” Ele destacou ainda que os políticos italianos precisam se olhar no espelho em relação ao estado do futebol nacional, acrescentando: “Talvez sejam os políticos italianos que devam se perguntar por que a Itália tem uma das piores infraestruturas de futebol da Europa.” Essa urgência foi reiterada pelo prefeito de Milão, Giuseppe Sala, em meio aos planos do Inter e do AC Milan de comprar o San Siro e construir um novo estádio adjacente: “[O novo estádio] deve estar pronto até 2031, porque a UEFA está nos dizendo que não considerará Milão para o Campeonato Europeu de 2032 se o San Siro permanecer.”
- AFP
Ceferin defende Gravina, presidente da FIGC
Apesar da crescente pressão política sobre o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, Ceferin saiu em defesa de seu homólogo. Muitos na Itália, incluindo o ministro do Esporte, Andrea Abodi, têm exigido uma reformulação total da liderança da federação após a derrota na repescagem para a Bósnia e Herzegovina. Ceferin, no entanto, acredita que a culpa não é dele.
“Não é de forma alguma culpa de Gabriele e eu não ousaria atacar nem os jogadores nem o técnico”, acrescentou Ceferin. “Quando eu era presidente da Federação Eslovena de Futebol, sempre dizia ao técnico: ‘Se você vencer, você e os jogadores serão os heróis. Se perder, a culpa recairá sobre nós’.” Ele descreveu Gravina como um “cavalheiro que ama o futebol” e sugeriu que encontrar um substituto do seu calibre seria um grande desafio para o futebol italiano.
Indignação nacional e pressão política
O fracasso em se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva desencadeou uma guerra civil no cenário esportivo italiano. Abodi tem se manifestado abertamente, exigindo uma renovação na liderança da FIGC, alegando que é “objetivamente injusto negar a própria responsabilidade” pela catástrofe. As repercussões chegaram aos mais altos escalões do governo, com o lançamento de petições formais para forçar demissões.
Ceferin abordou esse ambiente hostil, observando: “Fico irritado e triste por haver pessoas que esperam secretamente que algo dê errado para então se manifestarem e começarem a criticar. Elas não estão apoiando a Itália, estão apoiando a si mesmas.
“Gabriele é meu primeiro vice-presidente e é muito importante para mim. Mas a maior perda seria para a FIGC. Não será fácil encontrar um cavalheiro que ame tanto o futebol e a Itália. Mas não sou tão ingênuo a ponto de acreditar que pessoas egocêntricas, que estão apenas esperando que algo dê errado, pensariam nisso. Elas não se importam.”
- AFP
Reconstrução após o desastre na Bósnia
Enquanto a batalha na diretoria continua acirrada, o lado técnico da Azzurra já enfrenta um vácuo total. Espera-se que Gennaro Gattuso deixe o cargo de técnico após o fracasso em Zenica, e nomes de peso como Antonio Conte e Massimiliano Allegri têm sido apontados como possíveis salvadores para liderar o projeto de reconstrução. No entanto, qualquer nova nomeação servirá apenas como uma solução temporária se as questões mais profundas relacionadas a estádios e apoio político, destacadas por Ceferin, não forem resolvidas antes do prazo final de 2032. Por enquanto, os tetracampeões mundiais permanecem em um estado de introspecção sem precedentes.