A Itália foi alertada de que poderia perder a organização da Euro 2032 por decisão do presidente da UEFA, após o mais recente fracasso na Copa do Mundo

Na sequência do devastador fracasso da Itália em se classificar para a Copa do Mundo de 2026, o presidente da UEFA gerou ainda mais pânico ao colocar em dúvida a capacidade do país de sediar a Euro 2032. Embora o torneio esteja atualmente programado para ser realizado na Itália e na Turquia, Ceferin apontou o estado precário dos estádios italianos como um possível obstáculo.

Ao falar sobre o assunto em entrevista ao La Gazzetta dello Sport, Ceferin afirmou: “A Euro 2032 está no calendário e seguirá adiante conforme programado. Espero que a infraestrutura esteja pronta. Caso contrário, o torneio não será disputado na Itália.” Ele destacou ainda que os políticos italianos precisam se olhar no espelho em relação ao estado do futebol nacional, acrescentando: “Talvez sejam os políticos italianos que devam se perguntar por que a Itália tem uma das piores infraestruturas de futebol da Europa.” Essa urgência foi reiterada pelo prefeito de Milão, Giuseppe Sala, em meio aos planos do Inter e do AC Milan de comprar o San Siro e construir um novo estádio adjacente: “[O novo estádio] deve estar pronto até 2031, porque a UEFA está nos dizendo que não considerará Milão para o Campeonato Europeu de 2032 se o San Siro permanecer.”