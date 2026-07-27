Maldini e Leonardo decidiram renunciar aos seus cargos na Federação Italiana de Futebol (FIGC), conforme noticiado pela Sky Sport Italia. A decisão ocorre poucos dias depois de ambos terem concordado em assumir seus cargos como parte de uma grande reformulação da estrutura administrativa da seleção nacional.

Maldini foi nomeado diretor técnico da FIGC em 11 de julho, com a missão de ajudar a reconstruir a seleção nacional após o fracasso na tentativa de se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva. Entre suas primeiras responsabilidades estava a escolha de um sucessor para Gennaro Gattuso, cuja saída havia deixado o cargo de técnico vago. No entanto, Maldini renunciou ao cargo após apenas 16 dias no cargo, juntamente com Leonardo, o ex-jogador da seleção brasileira que havia sido contratado para atuar como seu assessor.