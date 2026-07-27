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A Itália está de novo em frangalhos! Paolo Maldini e Leonardo renunciam aos cargos na FIGC após apenas duas semanas, devido à rejeição de Andrea Pirlo
Demissões abalam a federação italiana
Maldini e Leonardo decidiram renunciar aos seus cargos na Federação Italiana de Futebol (FIGC), conforme noticiado pela Sky Sport Italia. A decisão ocorre poucos dias depois de ambos terem concordado em assumir seus cargos como parte de uma grande reformulação da estrutura administrativa da seleção nacional.
Maldini foi nomeado diretor técnico da FIGC em 11 de julho, com a missão de ajudar a reconstruir a seleção nacional após o fracasso na tentativa de se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva. Entre suas primeiras responsabilidades estava a escolha de um sucessor para Gennaro Gattuso, cuja saída havia deixado o cargo de técnico vago. No entanto, Maldini renunciou ao cargo após apenas 16 dias no cargo, juntamente com Leonardo, o ex-jogador da seleção brasileira que havia sido contratado para atuar como seu assessor.
A saída de Pirlo desencadeia uma série de repercussões
A decisão de renunciar veio logo após o ex-jogador da seleção italiana Pirlo anunciar que não era mais candidato ao cargo de técnico da seleção, em meio a forte oposição devido aos seus laços comerciais com uma empresa russa de apostas. Sua possível nomeação havia se tornado cada vez mais insustentável nos dias que antecederam sua desistência, com a controvérsia gerando reações negativas significativas no mundo do futebol italiano e nos círculos da mídia.
Pirlo era a principal escolha de Maldini para assumir o cargo depois que Pep Guardiola já havia recusado a proposta inicial da federação. Isso deixou Maldini com poucas alternativas óbvias em vista, e agora parece que o fracasso da nomeação de Pirlo foi suficiente para levar os dois a abandonarem completamente os cargos recém-criados.
As dificuldades da FIGC continuam
A dupla saída gera uma crise imediata para o recém-nomeado presidente da FIGC, Giovanni Malago, deixando a federação sem uma estratégia clara para a seleção nacional no que é amplamente considerado seu pior momento em quase 40 anos. Malago agora enfrenta a tarefa nada invejável de estabilizar a situação, tendo assumido há pouco seu cargo à frente do órgão regulador do futebol italiano.
A turbulência segue-se a um período difícil para o futebol italiano de maneira mais ampla, ocorrendo após as eliminações precoces dos clubes italianos nas competições europeias na última temporada e o terceiro fracasso consecutivo na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo. As demissões apenas agravam a sensação de instabilidade que tomou conta da federação nos últimos meses, com dúvidas pairando agora sobre todo o processo de reconstrução da seleção nacional, de cima para baixo.
- Getty Images Sport
A atenção se volta para os candidatos alternativos
Com Maldini e Leonardo fora do cargo e sem mais condições de liderar a busca, vários técnicos de renome estão agora sendo citados para o cargo vago de técnico principal, incluindo Roberto Mancini, Antonio Conte e Thiago Motta. Cada um deles possui seu próprio histórico no mais alto nível do futebol italiano e europeu, embora nenhum tenha sido diretamente associado a negociações concretas com a federação até o momento.
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