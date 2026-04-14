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Kylian Mbappe Real Madrid GFXGOAL
James Westwood

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A irritante estratégia do Real Madrid, centrada em Kylian Mbappé, pode fazer com que o clube passe a ser um mero coadjuvante na Liga dos Campeões e na La Liga

Opinion
K. Mbappe
Real Madrid
Liga dos Campeões
La Liga
Especiais e Opinião
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Barcelona

Do ponto de vista individual, a transferência a título gratuito de Kylian Mbappé para o Real Madrid em 2024 tem sido um sucesso estrondoso. O insaciável atacante francês marcou a impressionante marca de 83 gols em suas primeiras 97 partidas pelos Blancos, incluindo 39 em todas as competições na atual temporada — um total superado apenas por Harry Kane, do Bayern de Munique, entre todos os jogadores das cinco principais ligas da Europa.

Esses são os mesmos números de nível mundial que ele vem apresentando ano após ano no PSG, e por isso ninguém poderia argumentar que Mbappé não está entre os jogadores mais decisivos de sua geração. Ele é implacável quando vê o gol à sua frente e, muitas vezes, cria oportunidades sozinho, usando sua velocidade, força e agilidade sobre-humanas para driblar os defensores à vontade.

Infelizmente, porém, à medida que a reputação de Mbappé cresceu, o mesmo aconteceu com seu ego. O jogador de 27 anos não fica totalmente satisfeito a menos que seja o protagonista, e como ele é o ativo mais valioso do elenco do Real Madrid, o clube cede às suas exigências. Mbappé nunca aceitou ficar em segundo plano em relação a jogadores como Neymar e Ousmane Dembélé durante sua passagem pelo Parc des Princes, e passou a exigir o mesmo status especial no Santiago Bernabéu, à frente de Vinícius Júnior e Jude Bellingham.

Não é por acaso que o PSG só conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões depois que Mbappé se foi. Ele tornou o time muito unidimensional, o que é o mesmo problema que o Real enfrenta agora. O status quo precisa mudar, ou então o clube corre o risco real de se tornar um coadjuvante tanto no cenário nacional quanto no europeu no futuro próximo.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Boa fase e comparações com Ronaldo

    Seria injusto não dar a Mbappé o devido crédito; ele foi praticamente imparável na primeira metade da temporada. Marcou 27 gols, sendo quatro deles na sua atuação brilhante contra o Olympiacos na Liga dos Campeões, garantindo ao Real uma emocionante vitória por 4 a 3. Ele também abriu o placar na vitória por 2 a 1 no Clássico contra o Barcelona, em outubro, que colocou o Los Blancos cinco pontos à frente na liderança da La Liga após 10 rodadas.

    As comparações com o ícone do Bernabéu, Cristiano Ronaldo, eram constantes naquela fase, o que provocou uma resposta humilde de Mbappé. “Quero seguir meu próprio caminho. Ser mencionado ao lado de Cristiano já é uma honra, mas só quero trilhar meu próprio caminho, ajudar a equipe e conquistar o máximo de títulos possível”, disse ele aoMarca.

    Mbappé marcou mais oito gols nas últimas oito partidas do Real na La Liga de 2026, mas o debate sobre se ele estava realmente ajudando a equipe foi reaberto quando os resultados começaram a piorar. Os jogadores de Xabi Alonso venceram apenas quatro dessas partidas, permitindo que o Barça se recuperasse e assumisse o controle da disputa pelo título.


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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Grande queda sob o comando de Arbeloa

    Após uma decepcionante derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, em 12 de janeiro — partida que Mbappé perdeu devido a uma lesão no joelho —, Alonso foi demitido, e o Real rapidamente promoveu Álvaro Arbeloa, então técnico do Castilla, para o cargo de treinador da equipe principal. No entanto, a mudança no comando técnico pouco contribuiu para conter a queda do clube.

    Hoje, o Barça lidera a La Liga com nove pontos de vantagem e apenas sete jogos restantes, enquanto o Real enfrenta uma tarefa difícil para avançar às semifinais da Liga dos Campeões após perder por 2 a 1 em casa contra o Bayern de Munique nas quartas de final. Arbeloa conquistou apenas uma vitória nas últimas quatro partidas, com a derrota por 2 a 1 para o Mallorca marcando o ponto mais baixo, e o desempenho de Mbappé caiu vertiginosamente.

    Ele marcou apenas um único gol nas últimas sete partidas pelo clube, com sua taxa de conversão de chutes caindo de uma alta anterior de 25% na temporada 2025-26 para 4%, segundo o Diario AS. Mbappé parece ter perdido o faro de gol no pior momento possível para o Real.

    De fato, no decepcionante empate em 1 a 1 com o Girona no Bernabéu na sexta-feira, o campeão da Copa do Mundo registrou um mísero total de gols esperados no alvo (xGOT) de 0,14. Ele também perdeu a posse de bola 20 vezes e venceu apenas quatro de seus 17 duelos terrestres, não conseguindo conectar o jogo de forma eficaz nem dar uma contribuição significativa quando não estava com a posse de bola.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Um vislumbre de um sistema melhor

    No entanto, nem tudo tem sido ruim para o Real sob o comando de Arbeloa. Entre o final de fevereiro e o final de março, o time venceu seis das sete partidas disputadas, derrotando tanto o Benfica quanto o Manchester City em casa e fora na Liga dos Campeões, além de golear o Elche por 4 a 1 na La Liga. É revelador que Mbappé tenha ficado de fora nesse período, enquanto se recuperava de uma leve entorse no joelho.

    Os Blancos também venceram o Atlético de Madrid por 3 a 2 em um emocionante clássico, com Mbappé entrando apenas nos últimos 26 minutos, vindo do banco. Arbeloa mudou do 4-3-3 para um sistema 4-4-2 mais compacto, com Vinicius e Brahim Díaz liderando o ataque, e o Real imediatamente pareceu uma equipe mais equilibrada.

    Atacando com amplitude genuína, Vinicius recuperou seu nível de 2023-24, quando ficou em segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro, e Federico Valverde avançava em direção à área a cada oportunidade, apoiado de forma impressionante por Aurelien Tchouameni. Ninguém deixou a desejar na defesa também.

    Em outras palavras, o Real jogou como uma equipe, o que simplesmente não acontece quando Mbappé está em campo. Arbeloa voltou ao plano de jogo de alimentar Mbappé a todo custo contra o Mallorca e o Girona, e os Blancos conquistaram um ponto em vez de seis. Eles não têm um plano B quando os times adversários cortam o abastecimento para o francês, ou quando ele simplesmente tem um dia ruim na frente do gol, o que está se tornando mais frequente.

  • mbappe(C)Getty Images

    Desistir na hora decisiva

    O Real Madrid não conseguiu conquistar nenhum título importante na temporada de estreia de Mbappé, apesar dos 44 gols marcados por ele. Ele marcou 31 gols só na La Liga, quase metade do total de 78 gols do Real, que foi nove a menos do que o time havia marcado quando conquistou o título na temporada anterior.

    O time também desmoronou nas partidas mais importantes. Mbappé foi completamente ineficaz na derrota do Real por 5 a 1 no placar agregado para o Arsenal nas quartas de final da Liga dos Campeões e, embora tenha balançado as redes cinco vezes em seus primeiros quatro Clássicos, o Barça venceu todos eles. O Real passou a esperar cegamente por momentos de magia de Mbappé para garantir a vitória, abandonando o plano que também lhes rendeu o 15º título europeu, ampliando o recorde.

    Essa tendência continuou nesta temporada, com Mbappé apresentando um desempenho esporádico. Ele marcou mais gols contra o Barça e o Atlético, e deu ao Real uma tábua de salvação com seu gol na primeira partida da eliminatória da Liga dos Campeões contra o Bayern, mas quando o time perdeu por 1 a 0 para o Liverpool na fase de grupos, Mbappé não conseguiu acertar um único chute a gol em uma atuação quase invisível.

    Na maioria das vezes, quando o Real enfrentou dificuldades, Mbappé desistiu. Ele foi especialmente fraco na derrota por 2 a 1 fora de casa contra o Osasuna em fevereiro, registrando um total de gols esperados (xG) de 0,3, sem conseguir completar um drible ou fazer uma única contribuição defensiva.

    A dura realidade é que o Real regrediu desde a chegada de Mbappé. O Barça é agora, de longe, o melhor time da La Liga e pode construir uma dinastia se seu arquirrival não corrigir o rumo.

  • Kylian Mbappe Luis Enrique PSG 2025Getty Images

    Mentalidade preguiçosa

    Luis Enrique ficou famoso por usar a lenda da NBA Michael Jordan para mostrar a Mbappé a importância de defender desde a linha de frente, no último ano do francês no PSG. “Michael Jordan costumava agarrar todos os seus companheiros de equipe pelos tomates e defender como um filho da p*ta”, disse o técnico do PSG. “Você tem que dar o exemplo, primeiro como pessoa e como jogador, para seguir em frente.”

    É possível que o técnico do PSG também tenha dado esse conselho a Dembélé quando ele assumiu como principal atacante da equipe, pois o jogador que fracassou no Barcelona de repente se tornou um monstro na pressão, enquanto o gigante da Ligue 1 conquistava um triplo histórico na temporada 2024-25. Dembélé também foi recompensado com seu primeiro Ballon d’Or, enquanto Mbappé terminou em sétimo lugar na votação de 2025, aparentemente tendo esquecido as palavras de Luis Enrique após a transição de Paris para Madri.

    Mbappé não acha que precisa se esforçar tanto quanto seus companheiros de equipe, como admitiu no podcast The Bridge durante a pausa internacional de março: “Sou um jogador que defende um pouco menos do que os outros, e às vezes isso pode ser um problema. É verdade que faço isso menos, mas percebo que, quando faço, isso realmente impacta a equipe. No Real Madrid, quando eu faço isso, dá para ver que todo mundo também está fazendo.”

    Essa atitude é precisamente o motivo pelo qual ele nunca ganhou uma Bola de Ouro ou a Liga dos Campeões. Em vez de fazer um esforço conjunto para melhorar esse aspecto de seu jogo, Mbappé joga a culpa nos outros. Ele basicamente está sugerindo que, se o resto do time do Real continuasse se matando de correr, sua preguiça não importaria.

    Isso importa, não importa como ele tente justificar. A pressão do Real Madrid é muito fácil de superar porque Mbappé se esquece de fazer qualquer marcação e nem sequer tenta correr de volta. Ainda mais preocupante é que ele não cumpre seu papel de atacante central quando o Real tem a posse de bola, abrindo para as laterais em vez de atacar a área como o último grande camisa 9 do clube, Karim Benzema, fazia de forma brilhante.

  • mbappe-kane(C)Getty Images

    Ofuscado por Kane

    Na noite de quarta-feira, Mbappé terá mais uma vez um grande desafio pela frente para tentar ofuscar um centroavante de alto nível como Harry Kane, desde que este se recupere do grave corte na cabeça sofrido na partida contra o Girona. Kane foi um dos principais motivos pelos quais o Bayern conseguiu superar o Real no Bernabéu, e não apenas por causa de seu belo chute de primeira da entrada da área que selou a vitória por 2 a 1.

    O capitão da Inglaterra também combinou lindamente com Serge Gnabry na jogada que resultou no primeiro gol do Bayern, criou outra grande chance e percorreu 10,5 quilômetros em uma atuação tipicamente esforçada, enquanto Mbappé correu apenas 9,3. O Bayern pode contar com Kane como seu principal artilheiro e criador, sabendo que ele também se empenhará fora da bola.

    Em contraste gritante, Mbappé vive de momentos. Ele é capaz de virar um jogo em um instante, mas frustra tanto quanto deslumbra. Não é que lhe falte o instinto natural de um atacante, pois ele fez uma excelente corrida para o segundo poste para converter um cruzamento de Trent Alexander-Arnold no final da partida contra o Bayern; ele simplesmente não se coloca nessas posições com frequência suficiente.

    Arbeloa não é obrigado a escalar Mbappé. Ele pode colocar Diaz ou Arda Güler no meio, ou trazer Gonzalo García, e o Real funcionará de forma mais eficiente. A maioria dos madristas pode até mesmo ver com bons olhos Mbappé ser relegado ao banco por um tempo, se um site recém-criado que faz a contagem regressiva dos dias restantes do contrato do jogador formado na base do Mônaco servir de referência.

    Mbappé precisa cair na real, isso é certo. Se o Real for eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final novamente, eles podem ser forçados a fazer com que ele caia na real ou começar a procurar um novo atacante.

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