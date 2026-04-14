A irritante estratégia do Real Madrid, centrada em Kylian Mbappé, pode fazer com que o clube passe a ser um mero coadjuvante na Liga dos Campeões e na La Liga

Esses são os mesmos números de nível mundial que ele vem apresentando ano após ano no PSG, e por isso ninguém poderia argumentar que Mbappé não está entre os jogadores mais decisivos de sua geração. Ele é implacável quando vê o gol à sua frente e, muitas vezes, cria oportunidades sozinho, usando sua velocidade, força e agilidade sobre-humanas para driblar os defensores à vontade.
Infelizmente, porém, à medida que a reputação de Mbappé cresceu, o mesmo aconteceu com seu ego. O jogador de 27 anos não fica totalmente satisfeito a menos que seja o protagonista, e como ele é o ativo mais valioso do elenco do Real Madrid, o clube cede às suas exigências. Mbappé nunca aceitou ficar em segundo plano em relação a jogadores como Neymar e Ousmane Dembélé durante sua passagem pelo Parc des Princes, e passou a exigir o mesmo status especial no Santiago Bernabéu, à frente de Vinícius Júnior e Jude Bellingham.
Não é por acaso que o PSG só conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões depois que Mbappé se foi. Ele tornou o time muito unidimensional, o que é o mesmo problema que o Real enfrenta agora. O status quo precisa mudar, ou então o clube corre o risco real de se tornar um coadjuvante tanto no cenário nacional quanto no europeu no futuro próximo.