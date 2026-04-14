A irritante estratégia do Real Madrid, centrada em Kylian Mbappé, pode fazer com que o clube passe a ser um mero coadjuvante na Liga dos Campeões e na La Liga

Luis Enrique ficou famoso por usar a lenda da NBA Michael Jordan para mostrar a Mbappé a importância de defender desde a linha de frente, no último ano do francês no PSG. “Michael Jordan costumava agarrar todos os seus companheiros de equipe pelos tomates e defender como um filho da p*ta”, disse o técnico do PSG. “Você tem que dar o exemplo, primeiro como pessoa e como jogador, para seguir em frente.”

É possível que o técnico do PSG também tenha dado esse conselho a Dembélé quando ele assumiu como principal atacante da equipe, pois o jogador que fracassou no Barcelona de repente se tornou um monstro na pressão, enquanto o gigante da Ligue 1 conquistava um triplo histórico na temporada 2024-25. Dembélé também foi recompensado com seu primeiro Ballon d’Or, enquanto Mbappé terminou em sétimo lugar na votação de 2025, aparentemente tendo esquecido as palavras de Luis Enrique após a transição de Paris para Madri.

Mbappé não acha que precisa se esforçar tanto quanto seus companheiros de equipe, como admitiu no podcast The Bridge durante a pausa internacional de março: “Sou um jogador que defende um pouco menos do que os outros, e às vezes isso pode ser um problema. É verdade que faço isso menos, mas percebo que, quando faço, isso realmente impacta a equipe. No Real Madrid, quando eu faço isso, dá para ver que todo mundo também está fazendo.”

Essa atitude é precisamente o motivo pelo qual ele nunca ganhou uma Bola de Ouro ou a Liga dos Campeões. Em vez de fazer um esforço conjunto para melhorar esse aspecto de seu jogo, Mbappé joga a culpa nos outros. Ele basicamente está sugerindo que, se o resto do time do Real continuasse se matando de correr, sua preguiça não importaria.

Isso importa, não importa como ele tente justificar. A pressão do Real Madrid é muito fácil de superar porque Mbappé se esquece de fazer qualquer marcação e nem sequer tenta correr de volta. Ainda mais preocupante é que ele não cumpre seu papel de atacante central quando o Real tem a posse de bola, abrindo para as laterais em vez de atacar a área como o último grande camisa 9 do clube, Karim Benzema, fazia de forma brilhante.