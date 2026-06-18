A irmã de Cristiano Ronaldo afirma que a seleção de Portugal teve a “vitória roubada” após o surpreendente empate na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo

Os 25 toques de Ronaldo contra a República Democrática do Congo marcaram seu menor total de todos os tempos em uma partida completa de um grande torneio, e ele ampliou sua sequência sem gols para 10 partidas consecutivas na Copa do Mundo e no Euro. Apesar das críticas generalizadas ao desempenho do atacante do Al-Nassr, sua irmã, Elma Aveiro, o defendeu no Instagram, chamando o resultado de injusto para Portugal e enfatizando que quem está de fora não consegue compreender a intensa pressão em campo, segundo a RMC.

Compartilhando uma foto do pentacampeão da Bola de Ouro, Elma escreveu: “Acredito que os começos são difíceis, mas os finais são bons. Vocês é que estão em campo. É fácil falar. E, além disso, ter a vitória roubada dessa forma, não é fácil.”