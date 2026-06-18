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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

A irmã de Cristiano Ronaldo afirma que a seleção de Portugal teve a “vitória roubada” após o surpreendente empate na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo

C. Ronaldo
Portugal
Portugal x RD Congo
RD Congo
Copa do Mundo

A família de Cristiano Ronaldo saiu em sua defesa após o decepcionante empate de 1 a 1 de Portugal contra a República Democrática do Congo na estreia na Copa do Mundo de 2026. Enquanto o lendário atacante enfrenta uma enxurrada de críticas por seu desempenho medíocre em Houston, suas irmãs recorreram às redes sociais para desviar as acusações.

  • Elma Aveiro afirma que Portugal foi injustiçado

    Os 25 toques de Ronaldo contra a República Democrática do Congo marcaram seu menor total de todos os tempos em uma partida completa de um grande torneio, e ele ampliou sua sequência sem gols para 10 partidas consecutivas na Copa do Mundo e no Euro. Apesar das críticas generalizadas ao desempenho do atacante do Al-Nassr, sua irmã, Elma Aveiro, o defendeu no Instagram, chamando o resultado de injusto para Portugal e enfatizando que quem está de fora não consegue compreender a intensa pressão em campo, segundo a RMC.

    Compartilhando uma foto do pentacampeão da Bola de Ouro, Elma escreveu: “Acredito que os começos são difíceis, mas os finais são bons. Vocês é que estão em campo. É fácil falar. E, além disso, ter a vitória roubada dessa forma, não é fácil.” 

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Katia prefere o fracasso coletivo à culpa individual

    Katia Aveiro também utilizou suas redes sociais para defender o irmão, embora sua crítica tenha se concentrado mais na falha tática geral da equipe. Ela questionou por que o time parecia ter perdido o ritmo durante o impasse, apontando para uma falta de coesão entre os jogadores, em vez de colocar todo o peso sobre os ombros de Ronaldo.

    De acordo com o jornal português “Record”, Katia postou: “Como que por mágica, eles esqueceram como passar a bola uns para os outros, recuperar a posse e lançar contra-ataques. O jogo se desenrolou do meio-campo até a defesa. Estranho, esse Mundial. Estranho. Mas vamos lá. Começos ruins, finais ótimos. Até o fim.” 

  • Henry critica o posicionamento “egoísta” de Ronaldo

    Apesar do apoio da família, as lendas do futebol têm sido menos indulgentes com o desempenho de Ronaldo. O ex-ícone do Arsenal, Thierry Henry, foi particularmente contundente ao falar sobre o impacto do jogador de 41 anos na dinâmica da equipe. Em entrevista à Fox Sports, Henry argumentou que o desespero de Ronaldo para marcar gols, na verdade, prejudicou o fluxo ofensivo de Portugal.

    Henry foi contundente em sua avaliação, afirmando: “Como ele quer marcar a todo custo, acaba atrapalhando Bruno Fernandes. É a equipe que precisa marcar, não você.” Esse sentimento ecoou nas redes sociais, onde torcedores e comentaristas questionaram se a seleção de Roberto Martínez está se tornando dependente demais de um jogador que já está há dez partidas consecutivas em grandes torneios sem marcar nenhum gol.

  • Cristiano RonaldoGetty Images

    Uma seca de gols que já dura quatro anos

    Após esse empate decepcionante, Portugal vai concentrar-se em se recuperar no próximo jogo contra o Uzbequistão, em 23 de junho, antes de encerrar sua campanha no Grupo K com um confronto decisivo contra a Colômbia.

    As estatísticas são desanimadoras para o ex-astro do Manchester United e do Real Madrid. É preciso voltar à partida de estreia da Copa do Mundo de 2022 contra Gana para encontrar o último gol de Ronaldo em uma grande competição internacional. O lendário número sete não marcou nenhum gol durante o restante daquele torneio e no Campeonato Europeu de 2024 que se seguiu.

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