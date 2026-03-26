A Irlanda do Norte inundada por comentários dos torcedores da Azzurri: a iniciativa “supersticiosa” do Calciatoribrutti

Este é o comunicado da página nas redes sociais que lançou a iniciativa:





"Por ocasião dos 7 dias decisivos para a Seleção Italiana, que precisa se classificar para uma Copa do Mundo que já faz 12 anos que não acontece, o CALCIATORIBRUTTI lança: A Semana Santa.

Sete dias, sete "rituais" que a comunidade de 3,4 milhões de seguidores deverá seguir para ajudar os Azzurri nas eliminatórias contra a Irlanda do Norte, primeiro, e contra o vencedor do confronto entre Bósnia e País de Gales, depois.

Sete desafios para combater o azar e apoiar nossos jogadores, que na quinta-feira, às 20h45, entrarão em campo para o jogo Itália x Irlanda do Norte.

A Semana Santa, que começou hoje, tem como primeiro desafio comentar as postagens nas redes sociais da Seleção da Irlanda do Norte com a frase amuletista “parabéns pela classificação”, para “dar azar” aos nossos adversários, que ficarão confusos ao ler os milhares de comentários do público italiano.

Os desafios restantes serão anunciados todas as manhãs, com os usuários seguindo as instruções e, junto conosco, sentindo-se como o 12º jogador em campo, torcendo para que a iniciativa seja um bom presságio e que a energia, a torcida e o nosso calor cheguem aos jogadores italianos.

Força, Azzurri!”