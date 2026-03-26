Falta cada vez menos para o pontapé inicial do tão esperado confronto entre Itália e Irlanda do Norte, válido pela semifinal dos playoffs da Copa do Mundo. Nesse sentido, a página de mídia social Calciatoribrutti lançou uma iniciativa contra a seleção que esta noite será a visitante da Azzurra em Bergamo. A ação lançada nas redes sociais convida os torcedores da Itália a comentar com a mensagem: “Parabéns pela classificação” e um coruja anexada nas postagens publicadas pela página do Instagram da Irlanda do Norte.
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A Irlanda do Norte inundada por comentários dos torcedores da Azzurri: a iniciativa “supersticiosa” do Calciatoribrutti
A INICIATIVA DOS CALCIATORIBRUTTI
Este é o comunicado da página nas redes sociais que lançou a iniciativa:
"Por ocasião dos 7 dias decisivos para a Seleção Italiana, que precisa se classificar para uma Copa do Mundo que já faz 12 anos que não acontece, o CALCIATORIBRUTTI lança: A Semana Santa.
Sete dias, sete "rituais" que a comunidade de 3,4 milhões de seguidores deverá seguir para ajudar os Azzurri nas eliminatórias contra a Irlanda do Norte, primeiro, e contra o vencedor do confronto entre Bósnia e País de Gales, depois.
Sete desafios para combater o azar e apoiar nossos jogadores, que na quinta-feira, às 20h45, entrarão em campo para o jogo Itália x Irlanda do Norte.
A Semana Santa, que começou hoje, tem como primeiro desafio comentar as postagens nas redes sociais da Seleção da Irlanda do Norte com a frase amuletista “parabéns pela classificação”, para “dar azar” aos nossos adversários, que ficarão confusos ao ler os milhares de comentários do público italiano.
Os desafios restantes serão anunciados todas as manhãs, com os usuários seguindo as instruções e, junto conosco, sentindo-se como o 12º jogador em campo, torcendo para que a iniciativa seja um bom presságio e que a energia, a torcida e o nosso calor cheguem aos jogadores italianos.
Força, Azzurri!”
REDES SOCIAIS INUNDADAS DE COMENTÁRIOS
A iniciativa teve uma grande repercussão imediata, a ponto de milhares de torcedores italianos terem literalmente inundado as publicações nas redes sociais da Irlandado Norte. Os comentários podem ser encontrados no perfil oficial do Instagram da seleção, desde a publicação sobre os convocados até os vídeos mais recentes que mostram o treino na véspera da partida desta noite.
A REACÇÃO DA IRLANDA DO NORTE