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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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A investigação sobre a RedBird Capital, fundo proprietário do Milan: tudo sobre Cardinale-Mendes, Maldini e Ibrahimovic

Milan

Os principais pontos da investigação realizada pelo jornalista Romain Molina sobre a galáxia esportiva da RedBird Capital.

A investigação sobre a RedBird Capital, fundo proprietário do Milan, foi conduzida e divulgada ao longo do dia de hoje pelo jornalista esportivo Romain Molina, que ao longo da carreira realizou investigações muito aprofundadas para o The Guardian, o The New York Times e a BBC: o francês compartilhou em seu canal no YouTube um vídeo de 25 minutos de duração em que é ilustrado o sistema por trás dos investimentos esportivos da RedBird Capital Partners, fundo de investimento de Gerry Cardinale fundado em 2014, proprietário do Milan desde 2022.


Estes são os principais pontos da investigação, reproduzidos pelo MilanNews:



  • A relação entre Cardinale e seu ex-braço direito Scheiner

    O primeiro ponto de interesse diz respeito à relação entre Gerry Cardinale e Alec Scheiner, ex-executivo da NFL, por muito tempo braço direito do dono do Milan no âmbito dos investimentos esportivos do fundo, também liderando o controverso projeto Toulouse a partir de 2020. Em 2022, Gerry Cardinale compra o Milan campeão da Itália por 1,2 bilhão de euros e chega até ao confronto com Scheiner, que considerava o investimento desproporcional, ainda mais levando em conta o maciço vendor loan concedido pelo fundo Elliott. Depois de um ano, chega-se ao rompimento definitivo com Scheiner, que pressionava para colocar homens de sua confiança no conselho do clube rossonero: no verão de 2023, o mesmo da ruptura insanável com Paolo Maldini, também acontece a despedida entre Scheiner e Cardinale. Segundo Molina, porém, Scheiner cria um novo fundo, Otro Capital, financiado com 200 milhões de euros diretamente do bolso de RedBird/Cardinale.


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  • A ruptura com Maldini e o intocável Ibrahimovic

    Duas figuras centrais na experiência da RedBird com o Milan, por razões profundamente diferentes, são Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic. Molina reconstrói a ruptura entre Cardinale e o ex-capitão e dirigente do Milan: a origem do choque foi ditada pelo fato de Cardinale querer inserir homens do mundo das finanças nos quadros dirigentes do futebol, como, por exemplo, Billy Beane, Mr. Moneyball). Diante dessas exigências, Maldini sempre teria batido o pé porque não queria que homens do mundo financeiro tomassem decisões esportivas. Por outro lado, Molina destaca que a posição de Zlatan Ibrahimovic dentro da RedBird é praticamente intocável: para ter o cargo de Senior Advisor, o ex-jogador sueco investiu dinheiro no fundo, e isso age como garantia para que ele permaneça em seu posto, embora seu papel ainda não tenha sido bem definido.



  • A relação com Mendes e os "peixinhos"

    Ao concluir sua investigação, Romain Molina também fala de Jorge Mendes, o superagente português que teve um papel-chave no último verão do Milan, levando para o banco de reservas Ruben Amorim, que não é agenciado por Mendes, mas pela AS1 Sports, conduzindo as negociações por Ramos e Moreira por 75 e 60 milhões, e administrando também a saída de Leao do clube milanês. Segundo Molina, Gerry Cardinale, com a atitude típica dos grandes tubarões do mundo das finanças de Wall Street, dominantes em seu setor, acabam se tornando peixinhos em um oceano quando mergulham na indústria do futebol europeu, razão pela qual recorrem aos grandes procuradores e agentes do mundo do futebol.

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