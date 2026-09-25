A investigação sobre a RedBird Capital, fundo proprietário do Milan: tudo sobre Cardinale-Mendes, Maldini e Ibrahimovic

A investigação sobre a RedBird Capital, fundo proprietário do Milan, foi conduzida e divulgada ao longo do dia de hoje pelo jornalista esportivo Romain Molina, que ao longo da carreira realizou investigações muito aprofundadas para o The Guardian, o The New York Times e a BBC: o francês compartilhou em seu canal no YouTube um vídeo de 25 minutos de duração em que é ilustrado o sistema por trás dos investimentos esportivos da RedBird Capital Partners, fundo de investimento de Gerry Cardinale fundado em 2014, proprietário do Milan desde 2022.





Estes são os principais pontos da investigação, reproduzidos pelo MilanNews:







