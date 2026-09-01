Para o Arsenal: Este acordo não parece grande coisa no papel, considerando que o Arsenal pagou £45 milhões para contratar Jesus do Manchester City há quatro anos. No entanto, conseguir quase £10 milhões à vista é muito melhor do que perdê-lo de graça no próximo verão. É difícil compreender por que o Barcelona decidiu fazer uma investida tardia por Jesus, dada a sua idade e seu histórico físico, e o Arsenal teve de aceitar na hora. O jogador de 29 anos já estava bem atrás de Kai Havertz e Viktor Gyokeres nos planos ofensivos de Mikel Arteta, mas ainda custava ao clube, segundo informações, £265.000 por semana em salários. Agora que esse salário saiu da folha, o Arsenal tem margem extra para possivelmente contratar outro centroavante antes do prazo final, mesmo que agora pareça improvável que Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, seja o nome a chegar. É uma pequena perda abrir mão da versatilidade de Jesus, mas já faz muito tempo que ele deixou de ser considerado um jogador-chave para o Arsenal. As lesões o impediram de atingir todo o seu potencial e a maioria dos torcedores do Arsenal não deve ficar nem aí para sua saída. Mandar o brasileiro para o exterior, em vez de para um rival da Premier League, também é um bônus. Nota: A

Para o Barça: Contratar um pentacampeão da Premier League por apenas €15 milhões é uma movimentação de baixo risco para os campeões espanhóis. Jesus é versátil o bastante para atuar em qualquer posição da linha de frente de Hansi Flick, e o técnico do Barcelona vai adorar o quanto ele trabalha sem a bola. No entanto, Jesus é uma alternativa pouco empolgante ao alvo prioritário do clube, Alvarez. A capacidade do internacional brasileiro nunca esteve em questão, mas seu corpo vem falhando com ele já há anos. Não dá para confiar em Jesus para começar vários jogos por semana, muito menos para terminá-los. Ele também não chega nem perto do mesmo nível de poder de finalização de Robert Lewandowski, tendo marcado apenas 10 gols em 58 partidas na Premier League nas últimas três temporadas. Flick ainda precisará rodar regularmente nomes como Raphinha, Karim Adeyemi e Anthony Gordon na posição de camisa 9, porque Jesus não é resistente nem impiedoso o suficiente para ser o homem de referência. Isso parece um movimento desesperado que não foi bem pensado, e seria uma surpresa se Jesus provasse ser uma pechincha no elenco do Barça. Nota: D

Para Jesus: O Barça deu a Jesus um contrato de dois anos, com opção por mais um, e ele deve estar se sentindo o homem mais sortudo do mundo. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, ele já passou há muito do auge, como evidencia o fato de que nunca esteve nem perto de garantir uma vaga na seleção do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, e vinha sendo um jogador de papel secundário no Arsenal desde 2024. Jesus não fez por merecer essa oportunidade, mas isso não vai importar para ele. Há uma chance de que ele faça dar certo, porque La Liga não exige tanto fisicamente quanto a Premier League, ele se encaixa no perfil típico de um centroavante de Flick, e ainda tem o compatriota Raphinha à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Ele vai atuar com muito mais frequência no Camp Nou do que atuava no Emirates, o que lhe permitirá recuperar a confiança e, potencialmente, o toque na frente do gol. Também não há uma grande taxa de transferência pesando sobre ele, então deve conseguir jogar com liberdade e com um sorriso no rosto em um time que pratica um futebol empolgante. Barcelona e Paris Saint-Germain são provavelmente os únicos dois clubes à frente do Arsenal na Europa neste momento, e Jesus vai acreditar que pode finalmente acrescentar ao currículo uma medalha de campeão da Champions League na Catalunha. Tudo o que ele precisa fazer é se manter em forma. Nota: A+

James Westwood