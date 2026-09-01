Para o Tottenham: Seja por qualquer ângulo, este é mais um negócio de transferências intrigante do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro, e possivelmente gastou além da conta, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no ponto mais alto de toda a carreira neste momento, depois de ele se tornar uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da Inglaterra na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador nos instantes finais da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres deve receber apenas £30m ($40,5m) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de que ele ainda tem três anos de contrato, é muito versátil, está entrando em seu auge e, claro, existe a famosa “taxa inglesa”. O Spurs está, ao menos, bem servido no setor de laterais após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão sentir que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D
Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver seu homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim de seu contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro se juntando ao Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. O mercado era limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para o papel; um lateral de grande ímpeto, tão competente para avançar ao ataque quanto para anular pontas adversários, o internacional inglês chega pronto para preencher a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para também cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os vencedores do Scudetto também vão ficar encantados com a taxa, também. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38m ($51m) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam grandes frutos, já que fechou a contratação do jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+
Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou toda a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente vai sentir que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente se firmado no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi bastante prejudicado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora se transfere para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e, claro, disputará a Champions League, após ter valorizado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+
Krishan Davis