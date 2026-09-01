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Tudo sobre apostas na GOAL
Gabriel Jesus Barcelona GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

A investida de última hora do Barcelona por Gabriel Jesus cheira a desespero após a fracassada busca por um centroavante: GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências de verão de 2026

Opinion
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G. Jesus
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a parte do calendário pela qual mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 está, mais uma vez, se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso acertando transferências milionárias antes do prazo final de 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam dando certo para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociação.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se saiu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, daremos notas para cada acordo fechado à medida que eles acontecerem, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1º de setembro: Gabriel Jesus (Arsenal para o Barcelona, € 15 mi)

    Para o Arsenal: Este acordo não parece grande coisa no papel, considerando que o Arsenal pagou £45 milhões para contratar Jesus do Manchester City há quatro anos. No entanto, conseguir quase £10 milhões à vista é muito melhor do que perdê-lo de graça no próximo verão. É difícil compreender por que o Barcelona decidiu fazer uma investida tardia por Jesus, dada a sua idade e seu histórico físico, e o Arsenal teve de aceitar na hora. O jogador de 29 anos já estava bem atrás de Kai Havertz e Viktor Gyokeres nos planos ofensivos de Mikel Arteta, mas ainda custava ao clube, segundo informações, £265.000 por semana em salários. Agora que esse salário saiu da folha, o Arsenal tem margem extra para possivelmente contratar outro centroavante antes do prazo final, mesmo que agora pareça improvável que Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, seja o nome a chegar. É uma pequena perda abrir mão da versatilidade de Jesus, mas já faz muito tempo que ele deixou de ser considerado um jogador-chave para o Arsenal. As lesões o impediram de atingir todo o seu potencial e a maioria dos torcedores do Arsenal não deve ficar nem aí para sua saída. Mandar o brasileiro para o exterior, em vez de para um rival da Premier League, também é um bônus. Nota: A

    Para o Barça: Contratar um pentacampeão da Premier League por apenas €15 milhões é uma movimentação de baixo risco para os campeões espanhóis. Jesus é versátil o bastante para atuar em qualquer posição da linha de frente de Hansi Flick, e o técnico do Barcelona vai adorar o quanto ele trabalha sem a bola. No entanto, Jesus é uma alternativa pouco empolgante ao alvo prioritário do clube, Alvarez. A capacidade do internacional brasileiro nunca esteve em questão, mas seu corpo vem falhando com ele já há anos. Não dá para confiar em Jesus para começar vários jogos por semana, muito menos para terminá-los. Ele também não chega nem perto do mesmo nível de poder de finalização de Robert Lewandowski, tendo marcado apenas 10 gols em 58 partidas na Premier League nas últimas três temporadas. Flick ainda precisará rodar regularmente nomes como Raphinha, Karim Adeyemi e Anthony Gordon na posição de camisa 9, porque Jesus não é resistente nem impiedoso o suficiente para ser o homem de referência. Isso parece um movimento desesperado que não foi bem pensado, e seria uma surpresa se Jesus provasse ser uma pechincha no elenco do Barça. Nota: D

    Para Jesus: O Barça deu a Jesus um contrato de dois anos, com opção por mais um, e ele deve estar se sentindo o homem mais sortudo do mundo. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, ele já passou há muito do auge, como evidencia o fato de que nunca esteve nem perto de garantir uma vaga na seleção do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, e vinha sendo um jogador de papel secundário no Arsenal desde 2024. Jesus não fez por merecer essa oportunidade, mas isso não vai importar para ele. Há uma chance de que ele faça dar certo, porque La Liga não exige tanto fisicamente quanto a Premier League, ele se encaixa no perfil típico de um centroavante de Flick, e ainda tem o compatriota Raphinha à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Ele vai atuar com muito mais frequência no Camp Nou do que atuava no Emirates, o que lhe permitirá recuperar a confiança e, potencialmente, o toque na frente do gol. Também não há uma grande taxa de transferência pesando sobre ele, então deve conseguir jogar com liberdade e com um sorriso no rosto em um time que pratica um futebol empolgante. Barcelona e Paris Saint-Germain são provavelmente os únicos dois clubes à frente do Arsenal na  Europa neste momento, e Jesus vai acreditar que pode finalmente acrescentar ao currículo uma medalha de campeão da Champions League na Catalunha. Tudo o que ele precisa fazer é se manter em forma. Nota: A+

    James Westwood

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    31 de agosto: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain para o Liverpool, £123 milhões)

    Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente nunca imaginaram que o valor de Barcola chegaria a € 140 milhões depois de contratá-lo por apenas € 45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola prestou bons serviços ao PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube foi brilhante ao conseguir arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a este momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será um time mais fraco sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma formação mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora do cenário. Barcola queria um papel de maior destaque, algo que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este acordo, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o clube busca ainda mais sucesso nesta temporada. O valor final também colocará o PSG em uma posição muito forte de negociação quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. No geral, esta foi uma decisão óbvia. Nota: A+

    Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente alternado dentro e fora da equipe titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool vai acreditar que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa do plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais efetivo pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool a credencial de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade explosiva e estilo direto combinam perfeitamente com Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue de forma agressiva. Barcola certamente trará mais ao ataque do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo informações, é alvo no fim da janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo são boas notícias, porém, porque Barcola não terá margem para erro como um jogador de £ 120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não há como saber se ele vai se adaptar de imediato à brutal exigência física do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas vão cair em cima de Barcola imediatamente se ele enfrentar quaisquer dificuldades de adaptação, e o Liverpool se deixou exposto a novas críticas por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: O ex-jogador do Lyon apostará em si mesmo para lidar com a pressão da vida em Anfield depois de brilhar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca em Copa do Mundo com a França. Mas também se pode argumentar facilmente que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem o peso de responsabilidade excessiva, ele se expressava com liberdade sempre que entrava em campo e se beneficiou muito por trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único integrante do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria no momento, e ele está na reta final da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele tem resistência suficiente para corresponder a expectativas tão elevadas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda em estágio inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas liderar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo na briga. Desde que esteja pronto desde o início e faça o trabalho necessário, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao estrelato. Nota: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 de agosto: Allan (Palmeiras para o Manchester City, £ 34 milhões)

    Para o Palmeiras: Depois de recusar a oferta inicial de £ 21 milhões do City, o Palmeiras fez muito bem em arrancar mais £ 13 milhões do clube da Premier League por um jogador formado na base que não era uma superestrela insubstituível. O gigante brasileiro está obtendo lucro puro com o jogador de 22 anos em um negócio que se encaixa em seu modelo de desenvolver atletas da casa antes de vendê-los por valores significativos quando se firmam no profissional. Allan é mais uma grande história de sucesso do clube, após as vendas recentes de Estevao para o Chelsea e Endrick para o Real Madrid. Do ponto de vista puramente futebolístico, porém, Allan não vai deixar uma lacuna enorme no time. Sua flexibilidade tática e impressionante capacidade de trabalho fizeram dele um favorito sob o comando do técnico Abel Ferreira, mas seus números no terço final foram decepcionantes. O Palmeiras atualmente lidera a tabela do Campeonato Brasileiro, e não teria negociado Allan se não estivesse confiante de que pode seguir em frente e conquistar títulos sem ele na parte final de sua campanha de 2026. Nota: A

    Para o Manchester City: Ceder às exigências do Palmeiras em relação ao valor final por Allan mostra o quão desesperado o City está neste momento. Enzo Maresca tem apenas Jeremy Doku e Antoine Semenyo à disposição pelos lados, com Savinho e Omar Marmoush tendo ambos se juntado ao Tottenham, enquanto Jack Grealish também deve sair antes do fechamento da janela de verão. Allan dá ao novo chefe do City mais uma opção, com versatilidade suficiente para atuar pelos dois lados e também como ala, se necessário. Como um jogador sempre disposto a correr e com um fôlego que nunca parece acabar, Maresca poderá contar com Allan para dar ao City uma presença física extra. No entanto, é improvável que ele faça uma grande diferença no terço final. De fato, Allan tem apenas quatro gols e duas assistências na Série A nesta temporada, e precisará melhorar sua tomada de decisão e execução para se tornar um nome conhecido no City. Não há dúvida de que o potencial existe; com drible e velocidade para deixar os defensores desnorteados e o tempo de bola para interromper jogadas quando quiser, Allan deve ser uma adição útil para Maresca nas duas pontas do campo. Os torcedores só precisam moderar as expectativas em torno de um jogador que ainda tem muitas arestas a aparar. Nota: B-

    Para Allan: Uma transferência empolgante que dá ao jovem a plataforma para seguir em frente e conquistar um lugar na seleção principal do Brasil. Allan agora terá a chance de se testar nos ambientes de elite da Premier League e da Liga dos Campeões, o que é uma recompensa justa pela dedicação e pelo profissionalismo que demonstrou no Palmeiras. As exigências estruturadas e focadas na posse de bola de Maresca também devem cair como uma luva para Allan. O tático italiano prefere jogadores de lado que consigam trocar de posição com fluidez e entrar no meio-campo durante a fase de construção. Allan tem capacidade técnica para fazer exatamente isso, e suas qualidades na pressão pós-perda são perfeitas para o sistema de linha alta de Maresca. Ele terá, porém, de brigar por cada segundo em campo, dada a força do elenco do City. Passar de titular garantido a coadjuvante naturalmente trará alguma frustração, e a intensidade do futebol da Premier League pode representar um choque cultural. Allan precisa manter o foco e aproveitar ao máximo cada oportunidade que receber, caso contrário esse preço de £ 34 milhões começará a pesar bastante. Nota: B

    James Westwood

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (Aston Villa para o Al-Hilal, € 60 milhões)

    Para o Villa: Conseguir £50 milhões por um atacante que completa 31 anos em dezembro é um excelente negócio do Villa. Nunca haveria momento melhor para fazer caixa e, como Unai Emery mais ou menos admitiu, Watkins já não queria mais estar no Villa Park. É um golpe ver um jogador tão talismânico sair, e seu substituto, Nicolas Jackson, não estará à altura, mas teria sido muito pior manter um Watkins insatisfeito que poderia distrair o time daqui para frente. Emery vai ficar triste por ter chegado a esse ponto. Com Morgan Rogers, Ezri Konsa e Youri Tielemans também já tendo saído, o Villa realmente não precisava perder mais outro líder de vestiário. O capítulo final não foi bonito, mas Watkins é um ícone moderno do Villa, que marcou ao menos 15 gols na Premier League em cada uma das últimas quatro temporadas. O Villa não poderá contar com Jackson para trazer as mesmas qualidades decisivas de forma consistente. O valor é ótimo, mas essa saga ainda deixará um gosto amargo. Nota: C+

    Para o Al-Hilal: Uma jogada inteligente em meio a relatos de que o clube está buscando rescindir o contrato de Karim Benzema. Watkins tem mais a oferecer no comando do ataque, já que chega após uma temporada de 21 gols por uma equipe de ponta da Premier League. O Al-Hilal pode ter certeza de que Watkins é capaz de liderar o ataque até o fim de seu contrato de três anos. Ele deve se tornar um candidato imediato à Chuteira de Ouro ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo e o ex-astro do Brentford Ivan Toney, enquanto o Al-Hilal tenta retomar o título da Saudi Pro League das mãos do Al-Nassr. Contratar um jogador do calibre de Watkins também fará o Al-Hilal confiar em conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões da AFC Elite desde 2021. Watkins ainda é um jogador ativo da seleção da Inglaterra, com velocidade e astúcia para ser um enorme sucesso. É um golpe incrível do Al-Hilal que mostra que o atrativo financeiro da Arábia Saudita não vai desaparecer tão cedo. Nota: A+

    Para Watkins: Uma vergonha completa. Em janeiro do ano passado, Watkins foi alvo de uma proposta do Arsenal e, segundo relatos, era um alvo de longo prazo do Manchester United. Havia interesse suficiente da Premier League em Watkins neste verão para que ele permanecesse no mais alto nível, ou ele poderia ter se juntado ao Fenerbahce após, segundo relatos, acertar termos pessoais com o clube turco, o que ainda assim teria sido muito melhor do que ir para a Arábia Saudita. Watkins está sacrificando os últimos bons anos de sua carreira por uma conta bancária maior, com o especialista em futebol saudita Mohamed Qutob dizendo à Radio WM que ele pode ganhar “no mínimo £20 milhões por ano”, com o salário sendo classificado como livre de impostos. Seria compreensível se Watkins fosse um jogador mais velho, com pouco ainda a oferecer, mas esse simplesmente não é o caso. Ele provavelmente poderia brilhar em qualquer grande clube europeu e continuar sendo um ativo importante para a Inglaterra. Ele também recebia, segundo relatos, £130.000 por semana no Villa, o que é mais do que suficiente para conforto financeiro. Essa transferência cheira a uma repugnante falta de ambição, e ele deveria se envergonhar da forma como encurralou o Villa. Watkins deveria ser barrado das convocações da Inglaterra depois de embolsar o dinheiro no auge da carreira. Um negócio horrível, deplorável, que só contribui ainda mais para os torcedores perderem a fé na magia do futebol. Nota: F

    James Westwood

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 de agosto: Emiliano Martinez (do Aston Villa para o Chelsea, £7,5 milhões)

    Para o Villa: Vender Martinez se tornou uma necessidade depois que o Villa contratou Zion Suzuki, do Parma. O campeão mundial com a Argentina nunca aceitaria ser reserva de Suzuki, e isso poderia ter causado atrito no vestiário. Também não faria sentido o Villa manter um Martinez insatisfeito pelo segundo ano consecutivo. Seu comprometimento foi questionado após a transferência frustrada para o Manchester United no ano passado, e outra saída mal sucedida certamente faria seu nível de motivação despencar. Mandá-lo para o Chelsea também é positivo para o Villa; como o oitavo negócio entre os clubes nos últimos quatro anos, isso só fortalece ainda mais a relação entre eles. Embora ele ainda fosse uma personalidade enorme e um dos favoritos da torcida, este era o momento certo para o Villa tirar Martinez da folha salarial. Aceitar uma perda significativa em relação ao investimento inicial de £20 milhões no ex-goleiro do Arsenal vai doer um pouco, mas não havia razão lógica para o Villa continuar pagando seu alto salário. Nota: B+

    Para o Chelsea: Embora Martinez tenha se tornado um pouco mais propenso a erros nos últimos anos, não há dúvida de que ele representa uma grande evolução em relação a Robert Sanchez. O espanhol vinha sendo uma grande fraqueza do Chelsea havia tempo demais; o time nunca conseguiria voltar à briga pelos maiores títulos se ele tivesse permanecido como camisa 1. Martinez traz bagagem comprovada na Premier League e é um líder nato, com mentalidade de vencer a qualquer custo. Contratar o bicampeão do Troféu Yashin por apenas £7,5 milhões é um verdadeiro golpe de mestre do Chelsea, cujas chances não só de se classificar para a Liga dos Campeões, mas também de possivelmente pressionar o Arsenal na disputa pelo título, agora parecem muito maiores. Ele é um jogador de jogos grandes, que não terá problemas para lidar com a pressão que acompanha a vida em Stamford Bridge, e também será um mentor ideal para o goleiro reserva Mike Penders. O time titular de Xabi Alonso agora parece muito formidável. Nota: A+

    Para Martinez: Este é o salto que o herói da Argentina vinha buscando em nível de clube, apesar da ausência de futebol de Liga dos Campeões atualmente no Chelsea. O ciclo de Martinez no Villa obviamente havia chegado ao fim, e o clube pode enfrentar uma temporada de transição difícil após perder tantos outros jogadores importantes. Em forte contraste, o Chelsea está pronto para voltar a ser uma força de elite. Martinez agora tem a oportunidade de escrever mais um capítulo glorioso em sua extraordinária carreira em um dos maiores clubes da Europa. A Juventus também estava atrás do jogador de 33 anos, mas Martinez ainda é bom o bastante para ter sucesso na Premier League, que vem sendo superior à Serie A há algum tempo. Trocar o Villa Park por Stamford Bridge deve ser um processo tranquilo para Martinez, até porque ele se encaixa perfeitamente no sistema 3-4-2-1 de Alonso. O argentino tem conforto para sair jogando desde trás, ao contrário de Sanchez, e deve se destacar como goleiro-líbero protegendo a linha alta do Chelsea. Sem dúvida, Martinez vai sentir que pode alcançar todos os objetivos que ainda restam em sua carreira com o Chelsea e, quem sabe, isso pode até levá-lo a estender sua carreira internacional com a Argentina por mais um ou dois anos. Nota: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (do Chelsea para o Aston Villa, £ 65 milhões)

    Para o Chelsea: Garantir um lucro tão grande com um jogador que inicialmente foi contratado por apenas £ 32 milhões e que estava fora dos planos sob o comando de Xabi Alonso é uma jogada de mestre dos Blues. Resistir à tentação de emprestar Jackson novamente, em meio ao interesse do Atlético de Madrid, também valeu a pena, com seus salários de £ 100.000 agora definitivamente fora da folha. Jackson nunca convenceu de verdade em suas duas primeiras temporadas em Stamford Bridge, e foi a mesma história no empréstimo ao Bayern de Munique na última temporada. Ele nunca teria espaço à frente de Joao Pedro ou Danny Welbeck, então a venda era o melhor para o Chelsea. Dito tudo isso, qualquer crise de lesões no ataque pode fazer esse negócio envelhecer mal. O clube também está reforçando um rival direto pelas vagas de classificação para a Liga dos Campeões, e seria uma péssima imagem para o Chelsea se Unai Emery de repente conseguisse extrair todo o potencial de Jackson. Ainda assim, o Chelsea sempre poderá dizer que a oferta era boa demais para ser recusada: recuperar até £ 65 milhões pela versão atual de Jackson sem dúvida deve ter gerado apertos de mão por toda a sala da diretoria. Nota: A-

    Para o Villa: Jackson simplesmente não vale uma taxa recorde do clube para o Villa. Ele é um finalizador extremamente irregular e não tem o mesmo jogo completo de Ollie Watkins. Sim, ele é cinco anos mais jovem do que o homem que está substituindo, mas não tem nem de perto o mesmo pedigree na Premier League. Embora Jackson tenha marcado respeitáveis 24 gols em 65 jogos de liga pelo Chelsea, desperdiçou muito mais chances do que converteu e tinha tendência a receber cartões bobos. No entanto, Jackson tem uma boa relação com Emery após trabalhar com o espanhol no Villarreal, e o sistema fluido de Emery permitirá ao jogador de 25 anos se deslocar lateralmente e criar superioridade pelos lados; ele não terá de ficar preso entre dois zagueiros centrais como acontecia no Chelsea. O Villa também costuma atacar com dois homens na frente, então Jackson nunca ficará isolado. É difícil vê-lo se transformando em um artilheiro prolífico, mas um Jackson confiante deve voltar a render à medida que sua participação no jogo com bola aumentar. Ainda assim, não é uma contratação que vá realmente empolgar de novo a torcida do Villa, depois do choque da derrota por 4 a 0 para o Brighton na rodada de abertura. Será um erro se o Villa não buscar mais opções ofensivas antes do fechamento da janela, porque Jackson não é bom o bastante para liderar outra arrancada por um lugar no top 5. Nota: C+

    Para Jackson: Depois de dois anos de inconsistência e oportunidades limitadas no Chelsea e no Bayern, Jackson ficará encantado por ter conseguido um papel de protagonista sob o comando de um técnico que anteriormente tirou o melhor dele. Emery entende plenamente as qualidades táticas e as necessidades psicológicas de Jackson, e ele será mais valorizado desde o início do que jamais foi no Chelsea. No entanto, ocupar o lugar de Watkins é uma tarefa assustadora, e ele não terá qualquer paciência por causa de sua taxa de transferência ridícula. Se Jackson não começar voando, as dificuldades do Villa como equipe continuarão, e o departamento de recrutamento será massacrado por assumir uma aposta tão cara. Comparações constantes com Watkins podem pesar sobre ele, e muito vai depender de sua força mental. Jackson, ao menos, escapou da nuvem de incerteza que o cercava no Chelsea e da instabilidade que tem segurado o clube nos últimos anos. O Villa oferece um ambiente mais estável, além de futebol de Liga dos Campeões, o que dá a Jackson a oportunidade de um verdadeiro recomeço. É o melhor cenário que ele poderia esperar neste estágio da carreira, mas o atacante senegalês agora precisa mostrar que aprendeu com os erros do passado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (Manchester City para o Tottenham, empréstimo)

    Para o Manchester City: Um caso um pouco estranho para o City, que optou por seguir em frente sem Marmoush apenas uma temporada e meia depois de sua chegada ao Eintracht Frankfurt com uma reputação em ascensão. Disputar posição no ataque com a máquina de fazer gols Erling Haaland é uma tarefa ingrata para qualquer centroavante, e o City provavelmente vai entender que Marmoush não foi exatamente brilhante nas oportunidades que recebeu de Pep Guardiola. Sua única temporada completa foi prejudicada pelos minutos inevitavelmente limitados, por uma lesão no joelho e por sua convocação para a seleção do Egito na Copa Africana de Nações. De forma reveladora, foi só no fim de janeiro deste ano que ele finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League de 2025-26. Marmoush pode apontar com razão para a falta de tempo de jogo, já que teve seis participações em gols no equivalente a cerca de 7,5 partidas na temporada passada, mas ele simplesmente nunca tiraria Haaland do time titular e, aos 27 anos, não chega a ser surpresa que o City tenha aproveitado a oportunidade para ganhar algum dinheiro, com o Tottenham prestes a pagar até £60 milhões para contratar Marmoush em definitivo no próximo verão, após sua mudança inicial por empréstimo para o norte de Londres. Será interessante ver como o City vai substituí-lo, porque quem quer que chegue terá de se contentar em esquentar o banco. Nota: B+

    Para o Tottenham: Mais um gasto excessivo em um verão de negócios desconcertantes por parte do Tottenham. Marmoush esteve longe de fazer o suficiente em Manchester para justificar que o City tenha obtido um pequeno lucro sobre o que gastou com ele em janeiro de 2025, com os Spurs seguindo atirando dinheiro em seus problemas depois de flertarem com o rebaixamento em temporadas consecutivas; Marmoush se junta a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Savinho ao acertar com o clube do norte de Londres por um valor que se provará extorsivo. Embora Marmoush aparentemente tenha tido dificuldades para se adaptar à Premier League, o Tottenham espera que a chegada do jogador de 27 anos finalmente resolva o que tem sido uma posição problemática desde que Harry Kane saiu para o Bayern de Munique há três anos; Richarlison e Dominic Solanke sofreram com lesões e falta de consistência. Os Spurs precisam acreditar que, com minutos em campo, Marmoush pode se tornar um atacante de elite da Premier League, capaz de marcar gols em sequência quando for o homem de referência no comando do ataque, apesar de suas dificuldades no Etihad. Nesse sentido, trata-se de uma movimentação empolgante e que pode ajudar o clube do norte de Londres a diminuir a distância para seus rivais. Nota: C+

    Para Marmoush: Com o benefício da retrospectiva, Marmoush provavelmente achará que não deveria ter se dado ao trabalho de se juntar ao City no ano passado, com sua curta passagem se desenrolando da forma que muitos teriam esperado, já que ele tinha o obstáculo significativo de Haaland bloqueando seu caminho para o sucesso em Manchester. Embora possa parecer um pouco prematuro, não dá para criticar o atacante por buscar um recomeço na Premier League. Embora provavelmente não vá brigar por títulos, Marmoush agora tem a oportunidade de se mudar para Londres e se tornar um herói dos Spurs, onde deve esperar ser titular absoluto no comando do ataque. Resta saber se ele conseguirá se tornar o tipo de artilheiro de que o clube sente tanta falta desde a saída de Kane. Marmoush estará determinado a voltar ao nível prolífico que convenceu o City a investir pesado nele em primeiro lugar, mas precisará começar voando para evitar problemas com o notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (do Chelsea para o Nottingham Forest, £50 milhões)

    Para o Chelsea: À primeira vista, isso parece um bom negócio para o Chelsea. O clube conseguiu, de alguma forma, vender Delap por £20 milhões a mais do que pagou ao Ipswich Town por ele há apenas um ano, e a entrada de dinheiro à vista pode ajudá-lo a fazer mais negócios antes de a janela de transferências fechar. No entanto, uma fatia de 20% do lucro será, segundo informações, enviada diretamente ao Ipswich por causa de uma cláusula de revenda que foi incluída no acordo que levou Delap a Stamford Bridge. A saída dele também deixa Xabi Alonso potencialmente com apenas Joao Pedro e o veterano centroavante Danny Welbeck como opções para a posição de camisa 9, com Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha também sendo fortemente ligados a saídas. Ainda assim, é um risco calculado do técnico do Chelsea. Alonso decidiu rapidamente que Delap não era o encaixe certo para seu sistema, e o Chelsea o negociou sem piedade em vez de deixar seu valor cair como um reserva sem espaço. O Chelsea não conseguiu tirar o melhor de Delap em meio a uma temporada de caos no comando técnico, e descartá-lo tão cedo é uma admissão de fracasso, mas a enorme taxa final amortece perfeitamente o impacto. No fim, Delap acabou completamente ofuscado pelo também contratado em 2025 Pedro, e não faria sentido mantê-lo por mais um ano. Nota: B+

    Para o Forest: Quebrar o recorde de transferência do clube para contratar um jogador que marcou apenas um gol na Premier League em 28 aparições na Premier League pelo Chelsea não pega bem. Se Delap fracassar no City Ground, o Forest enfrentará constrangimento público e sua margem futura dentro do PSR pode sofrer um grande baque. Investir tanto em um jogador de 23 anos que teve dificuldades de forma e condição física ao longo do último ano é uma atitude bastante desesperada, por qualquer ângulo que se olhe. Ainda assim, o Forest precisava de outro atacante após a transferência de £9 milhões de Taiwo Awoniyi para o Coventry. Igor Jesus e Chris Wood, de 35 anos, foram ineficazes nas derrotas consecutivas do Forest para o Leeds na Premier League e na Copa da Liga, e Delap pode trazer a energia que está fazendo muita falta. Em sua melhor forma, o ex-jogador do Ipswich pode ser um pesadelo para as defesas com seu atletismo e suas arrancadas em alta velocidade com a bola. Ele também é um finalizador forte com os dois pés e estará faminto para provar seu valor após uma passagem tão frustrante pelo Chelsea. Oliver Glasner obviamente acredita no potencial de Delap, ou este acordo nunca teria sido fechado. A questão é apenas se ele conseguirá lidar com a imensa pressão que estará sobre seus ombros desde o primeiro minuto em outro clube ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este é um momento crítico na carreira ainda embrionária de Delap. Ele desperdiçou sua chance no Chelsea, mas o sucesso no Forest pode recolocá-lo no caminho para se tornar um jogador da seleção principal da Inglaterra. O centroavante quase imparável que carregou o Ipswich nas costas em sua campanha da Premier League de 2024-25 ainda está ali em algum lugar, e esta mudança de ambiente pode trazê-lo de volta ao protagonismo. Delap era a quinta opção no Chelsea e nem sequer tinha número no elenco, mas chega para assumir imediatamente o papel principal no Forest. O City Ground é, portanto, o lugar ideal para ele recuperar a confiança, e o estilo de jogo de Glasner deve cair como uma luva. Seu Forest está montado para jogar um futebol direto e de alta intensidade, que machuca os adversários nas transições, algo para o qual Delap foi feito. Ele tem porte físico imponente, agilidade e velocidade para atacar o espaço às costas da defesa quando quiser; a questão é saber se conseguirá aproveitar as chances quando elas começarem a aparecer. Delap teve sorte de cair em pé, mas uma terceira chance neste nível não voltará a aparecer: é tudo ou nada. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (Manchester City para o Newcastle, £ 52 milhões)

    Para o Manchester City: Recuperar integralmente os £50 milhões que pagou ao Porto por Gonzalez em janeiro de 2025 é um feito e tanto, considerando o pouco impacto que ele teve no Etihad Stadium. Ele nunca conseguiu realmente se firmar em uma função definida em Manchester, e o dinheiro de sua venda deve ajudar o City na busca por Enzo Fernandez. No entanto, se esse acordo não for concluído antes do prazo final, o City ficará desesperadamente sem opções no meio-campo. Gonzalez é o quarto meio-campista experiente a deixar o clube nesta janela, depois de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders. Neste momento, Enzo Maresca só tem os reforços de verão Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, além de Mateo Kovacic, à disposição no setor. Ele pode não ter sido um jogador-chave, mas Gonzalez era muito capaz de oferecer cobertura e nunca entregou menos de 100 por cento. Pode facilmente ser uma venda da qual o City venha a se arrepender rapidamente, sem nenhuma garantia de que Anderson e Bouaddi justifiquem suas etiquetas de preço astronômicas nos próximos meses. Nota: C

    Para o Newcastle: A chegada de Gonzalez ameniza o impacto da perda da dupla importante de meio-campo Bruno Guimaraes e Sandro Tonali, e o espanhol pode ser um mentor valioso para o também recém-contratado Sean Steur, que ainda é muito cru aos 18 anos. Ele pode atuar como o organizador mais recuado no esquema de Newcastle de Matthias Jaissle, com seus passes que quebram linhas e sua impressionante taxa de recuperação em pressão alta, que foi a melhor da Europa na última temporada entre todos os meio-campistas com pelo menos 900 minutos jogados (2,13). Fisicamente forte, experiente na Premier League e com os melhores anos da carreira ainda pela frente, o jogador de 24 anos pode se mostrar uma contratação inteligente para o Newcastle. No entanto, os torcedores que podem estar esperando que Gonzalez substitua diretamente a influência de Guimaraes estão se enganando. Ele é mais um jogador de combate do que de criação e, por isso, não oferece nem de longe a mesma ameaça no terço final. Esta não é a contratação transformadora de que o Newcastle precisa para voltar a disputar o top 6, mas deve ajudar bastante a evitar que o clube entre na briga contra o rebaixamento. Nota: B

    Para Gonzalez: Embora seja, sem dúvida, um passo atrás em termos de competitividade no mais alto nível, esta é, no geral, uma mudança positiva para Gonzalez. Ele nunca foi titular regular no City, mas entrará diretamente na escalação do Newcastle de Jaissle como membro importante da equipe. Se conseguir puxar o Newcastle de volta para cima na tabela, Gonzalez verá sua cotação subir a novos patamares e passará a ser visto como um jogador especialista, e não apenas como uma opção razoável de rotação. No entanto, ele não está chegando a um ambiente estável que favoreça uma ascensão imediata. O Newcastle vive uma fase de transição que naturalmente trará muita frustração, e Gonzalez carregará um peso muito maior sem os jogadores de nível mundial ao seu lado, como tinha no City. É um desafio intimidador, não facilitado em nada por seu preço de £52 milhões, o que significa que ele não terá muito tempo para se adaptar. Dito isso, ele tem as qualidades mentais e físicas para corresponder, e suas chances de chegar à seleção da Espanha serão maiores devido ao aumento substancial de minutos em campo. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (Lille para o Manchester City, £ 86 milhões)

    Para o Lille: Mais uma enorme bolada. Bouaddi ainda tinha apenas 13 anos quando chegou ao Lille, em 2021, mas não demorou para que fosse apontado como o jogador mais promissor da base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência multimilionária do volante para a Inglaterra não surpreende em nada. Depois de ter uma atuação de melhor em campo na vitória sobre o Real Madrid no dia do seu 17º aniversário, era apenas uma questão de tempo até que ele se juntasse a um dos gigantes da Europa, e sua atuação excepcional por Marrocos no duelo da Copa do Mundo contra o Brasil, em 13 de junho, tornou inevitável uma mudança no verão. Ainda assim, trata-se de uma taxa incrível para o Lille, que anteriormente avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já arrecadou fortunas com nomes como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao, mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso é lucro puro para uma equipe com reputação mais do que merecida por desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve realmente qualquer dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de lembrar a todos de suas incontáveis qualidades ao conduzir a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Assim, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube alcançou os dois objetivos: £65 milhões é uma ótima quantia por um jogador de 30 anos recém-recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior; e, embora o City claramente tenha pago acima do valor por Bouaddi, seu potencial é evidente e enorme. Claro, ainda é exigir demais de um jogador de 18 anos que preencha imediatamente o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 6 que o futebol já viu. Mas é preciso dizer que o City contratou hoje o volante mais promissor do mundo (o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado da contratação de Bouaddi!). Se ele conseguirá resolver de imediato todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, é uma questão completamente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre pareceu destinado a fazer, mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma pessoa muito humilde e trabalhadora, mas também tem confiança absoluta em sua qualidade. Ele não tem dúvidas de que pode prosperar no mais alto nível, o que ajuda a explicar por que trocou a seleção da França pela de Marrocos no início deste ano, já que esta última oferecia a oportunidade de disputar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um bom presságio para sua ida a Manchester. É verdade que substituir Rodri continua sendo uma tarefa intimidadora, e ele não terá muita margem para erro por causa do valor envolvido. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e compostura para lidar com a intensidade incrível do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, ao seu lado no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para causar impacto imediato. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (Brighton para o Manchester United, £ 70 milhões)

    Para o Brighton: Este é mais uma vez o brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter causado surpresa ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba à Premier League vindo do Lille como um nome relativamente desconhecido há três anos, mas essa decisão valeu muito a pena, já que o clube obtém um lucro enorme apenas três anos depois. É verdade que o valor de mercado de Baleba caiu desde o verão passado, quando o Brighton pedia mais de £100 milhões ao Manchester United, enquanto ele viveu uma temporada um tanto irregular, e seu técnico Fabian Hurzeler acreditava que a especulação sobre a transferência afetou seu rendimento no início. Consequentemente, Baleba certamente não poderia render £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões ($95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar atuando de forma inconsistente. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em vários outros jovens talentos, que depois venderá com um lucro significativo. Nota: B+

    Para o Manchester United: O United vai sentir que sua paciência valeu a pena. O clube havia se afastado das negociações com o Brighton no verão de 2025, depois que ficou claro que o Brighton queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea havia pago por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que ele voltaria por Baleba em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha apenas razoável do meio-campista em 2025-26 para fechar o que considerará, de fato, um negócio abaixo do preço de mercado em um verão em que as taxas foram amplamente infladas, já que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança será de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ele ainda ser um jogador um pouco bruto, com seus melhores anos claramente ainda pela frente. Sua temporada também foi interrompida pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou bastante na segunda metade da última temporada, com o United supostamente encorajado por seus dados de desempenho. Baleba traz a força física e o ímpeto no meio-campo que o United vinha buscando desesperadamente neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida precisarão lhe dar algum tempo para se adaptar, especialmente depois de ele ter lesionado os ligamentos do tornozelo na pré-temporada. Mas, se conseguir cumprir seu potencial, ele será a solução ideal de longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ter paciência, mas Baleba finalmente está a caminho de Old Trafford, no que certamente é uma transferência dos sonhos para um jogador que só chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de alto potencial quando decidiu desembolsar nada menos que £23 milhões para contratá-lo em 2023, ainda como um nome relativamente desconhecido de 19 anos, e tirando o tropeço da última temporada ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu essa oportunidade e agora estará determinado a garantir que ela não lhe escape. Certamente parece que ele está pronto para ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo reformulado ao lado de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos e Bruno Fernandes, com a missão de interromper ataques e conduzir seu time para a frente com a bola. Ele precisará de tempo para se adaptar após sua lesão na pré-temporada, mas não há dúvida de que esta é uma contratação empolgante de longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (Manchester City para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o Manchester City: Um candidato genuinamente forte a taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do futebol! O City vai rir à toa por ter conseguido, de alguma forma, uma venda recorde do clube com um jogador que enganou mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado com grande alarde, em uma passagem que rendeu um total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City vai ficar em êxtase porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir tão inexplicavelmente longe para contratar o jogador que queria, apenas um ano depois de ter tentado assinar com Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões (US$ 116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de nível mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar um pouco carente pelos lados do campo, mas ainda há bastante tempo nesta janela para reinvestir a quantia gigantesca recebida, e o clube ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, agora recuperado. Para um jogador do atual nível apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais para ser recusada, independentemente do que aconteça no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se a contratação de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por £185 milhões (US$ 252 milhões) somados já levantou sobrancelhas, este acordo vai fazê-las bater no teto. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e é possível argumentar que seu investimento nessa dupla de novos meio-campistas era uma parte necessária da reformulação do elenco de Roberto De Zerbi após duas temporadas seguidas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, gastar £85 milhões em Savinho, de todas as pessoas, sugere que eles podem ter perdido completamente o rumo nos bastidores. Esse tipo de quantia exige impacto consistente e de alto nível, e em nenhum momento de sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. É preciso fazer perguntas sérias sobre como o Tottenham passou de uma oferta de £43 milhões pelo ponta, há um ano, para literalmente o dobro apenas 12 meses e uma temporada sem brilho depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete jogos como titular na Premier League. Há toda chance de Savinho dar certo e ser um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, num primeiro momento, trata-se de um gasto grosseiramente excessivo. Nota: F

    Para Savinho: É preciso ter certa pena de Savinho, porque agora ele vai ter de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Tottenham tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente algo em torno de £45 milhões (US$ 61 milhões), a pressão seria menor, mas agora o jogador de 22 anos será cobrado para causar impacto imediato e rapidamente se tornar uma figura central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para deslanchar se for transformado em peça-chave e atuar semana após semana, algo que nunca aconteceria sob o comando do notório inventor Pep Guardiola em Manchester. Do ponto de vista do jogador, este é um recomeço muito necessário em outro clube do chamado ‘Big Six’, a chance de trabalhar com mais um técnico de excelente reputação e uma desejável mudança de ares ao se transferir para Londres. No entanto, existe a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso dessa taxa astronômica. É uma transferência que já pode definir ou arruinar sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (do Liverpool para a Inter, € 35 milhões)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas triste da mesma forma. A saída de Jones significa que não há mais um único garoto local no elenco do Liverpool, o que é bem deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo assim que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender em certa medida por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas um ano restante de contrato e claramente já não estava feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como ficou evidente em sua disputa pela braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em manter sua posição em relação ao valor que queria por Jones, agora é imperativo que ele seja substituído, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o Liverpool já estava com uma carência preocupante de opções e qualidade no meio-campo. E também não vamos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na temporada passada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado de transferências, e o CEO da Inter provavelmente vai considerar que Jones representa um ótimo negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o revelado pela base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem apenas 25 anos, e não faz tanto tempo assim que vinha jogando em nível suficiente para conquistar espaço na seleção inglesa. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, já que é impressionantemente resistente à pressão e também se entrega ao máximo pela equipe. Assim, embora Jones obviamente não tenha a mesma ameaça de gol de Scott McTominay, ele é discutivelmente um jogador tecnicamente superior, o que significa que há toda a chance de que possa se mostrar um sucesso tão grande em Milão quanto o escocês tem sido em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma mudança de ares muito necessária. As coisas tinham esfriado para Jones em Anfield. Ele estava estagnado, sua carreira havia empacado e sua frustração era evidente. Havia rumores de um desentendimento com Slot, e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo sob o comando de Andoni Iraola. Consequentemente, uma transferência era imperativa, e uma mudança para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente a San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, apesar de suas qualidades, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (do Aston Villa para o Arsenal, £ 55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que estava entrando nos dois últimos anos de contrato. Daqui para a frente, haveria oportunidades limitadas de arrecadar uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse e, aos 28 anos, provavelmente este era o melhor cenário possível, apesar de seu status de internacional da Inglaterra e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em um momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG no início do verão europeu, a saída de Konsa deixa o Villa com uma linha defensiva esvaziada na véspera da nova temporada da Premier League, então o clube precisará agir rapidamente para encontrar um substituto. É também a perda de mais um jogador-chave, à medida que o elenco de Unai Emery segue sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Manchester United, enquanto há grande incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma situação intrigante por parte de Arsenal e Mikel Arteta. O Arsenal, ao que tudo indica, estava determinado a reforçar o lado direito de sua linha defensiva após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o treinador certamente já tinha à disposição as ferramentas para suportar essas ausências e poupar o clube de um gasto considerável. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem cobrir essas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de atuar naquele lado se outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse promover um rearranjo com jogadores ligeiramente fora de posição, mas é difícil imaginar que isso teria sido tão prejudicial para uma defesa tão bem treinada. Mosquera impressionou em suas poucas aparições na última temporada, mas Konsa agora é um obstáculo direto ao seu progresso, e o mesmo pode ser dito do cria da base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores no Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por uma reposição de qualidade, e Konsa é sem dúvida um defensor muito bom que traz uma liderança muito útil. O técnico espanhol realmente precisa de opções com o Arsenal competindo em quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para o que deveria ser um problema de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode criticar Konsa por trocar de clube para defender o campeão da Premier League nesta fase da carreira, em busca de títulos maiores depois de vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrenta uma disputa real para se firmar no norte de Londres no longo prazo. Não há garantia de que ele será titular na lateral direita à frente de White de imediato, e quase certamente cairá na hierarquia até o inverno, quando Saliba e Timber tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos para voltar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo, formado por titulares garantidos e seus chamados “finishers”, e este último parece ser o papel que Konsa deve desempenhar no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco com isso. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (do Manchester City para o Al-Qadsiah, £52 milhões)

    Para o City: Um belo feito! O City conseguiu, de alguma forma, obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders, na verdade, causou uma impressão inicial positiva na Premier League, marcando um gol e dando uma assistência em sua estreia contra o Wolves em agosto passado, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase toda a confiança no internacional holandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A posterior troca de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reavivar sua carreira no City. Pelo contrário, acabou com qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior ofertante para ajudar a financiar uma planejada investida pelo favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Assim, embora certamente se possa argumentar que o holandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma demonstração de força, e talvez a mais chamativa até agora. O Al-Qadsiah tem uma reputação merecida como um dos clubes “iôiô” do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição por parte de proprietários que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma briga pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente vem fazendo um belo trabalho desde que assumiu no último mês de dezembro, com o Al-Qadisah terminando em quarto lugar na Saudi Pro League de 2025-26 graças, em grande parte, a uma sequência recorde do clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool conseguirá repetir esse tipo de forma no cenário doméstico enquanto também lida com uma inédita campanha na AFC Champions League Elite ainda é motivo de debate. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders apenas reforçou a percepção de que o time apoiado pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil pessoas, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, especialmente neste estágio da carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar as maiores honrarias do futebol de clubes. Então, por que decidiu agora passar o que deveriam ser os anos de auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros interessados. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pelas riquezas oferecidas pela SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo da decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol: ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah e há um risco bem real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (Manchester City para o Barcelona, € 75 milhões)

    Para o Man City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o bastante para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um medo real. Parece certo que o City sofrerá uma queda sem Rodri, que era o coração do time e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal proteção defensiva quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu com gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em múltiplas partidas decisivas por títulos da Premier League. Apesar de seu preço de £ 116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e a possível contratação de Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. É nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma tarefa enorme pela frente para ajustar o desenho tático do City e garantir que a equipe ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que provoca ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar um terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão antecipada. O Real Madrid ficará abalado ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, já muito bem estabelecido, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade à escalação de Flick. Definitivamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições com Rodri fazendo a cobertura. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo relatos, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a jogar antes do fim do ano depois de lesionar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar nos cenários doméstico e continental pelos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após o triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City durante um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo absoluto do futebol, e nenhum outro time combina mais com os princípios táticos aos quais ele se acostumou tanto sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri retorne ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atletico Madrid nos últimos anos, e voltar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que exerça o mesmo papel dominador e vitorioso no qual prosperou pela Espanha e pelo City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (de Barcelona para o Paris Saint-Germain, € 50 milhões)

    Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava merecer, mas não é tão difícil entender o motivo. O ex-astro do Manchester City marcou respeitáveis 65 gols em seus quatro anos no Camp Nou, incluindo o melhor número da carreira, com 21 em todas as competições na última temporada, quando a equipe de Hansi Flick defendeu com sucesso o título de LaLiga, mas era visto como um jogador utilitário e tirava os torcedores do sério com sua finalização irregular. Por um lado, vendê-lo era arriscado porque o Barça já estava curto de opções no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria uma oportunidade melhor para lucrar. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de € 50 milhões do PSG era boa demais para ser recusada. Sim, isso foi ligeiramente menos do que os € 55 milhões que o Barça investiu em Torres ao tirá-lo do City, mas o contrato dele terminava no próximo verão europeu, e o clube ainda teria de pagar mais € 8 milhões ao time da Premier League se renovasse seu vínculo por causa de uma cláusula específica do acordo. Tirar seu salário elevado da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será um reforço muito mais impactante para o elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

    Para o PSG: Torres talvez nunca entre na categoria de um jogador de elite em nível individual, mas garantir um campeão mundial versátil no auge da carreira por um valor razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também é um ótimo encaixe tático para Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha em 2020. A fluidez posicional tem sido a base do sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é tão flexível quanto se pode ser, capaz de jogar centralizado ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render frutos imediatos para os bicampeões europeus. Há toda a chance de Torres ser mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo da LaLiga, e sua vasta experiência em grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é um substituto de mesmo perfil para Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, especialmente no que diz respeito à movimentação inteligente no terço final.Nota: A-

    Para Torres: O herói da Copa do Mundo da Espanha verá essa transferência como um passo adiante e como a confirmação de que estava certo ao reclamar publicamente da falta de progresso nas negociações contratuais com o Barça, o que é compreensível. O PSG busca se tornar apenas o segundo clube a conquistar um tricampeonato da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era justamente o time que tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente daquela que ele viveu na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é formado por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, e Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente surgirá como protagonista no Parc des Princes depois de ter ficado por tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está redondamente enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Ir para o PSG não vai ampliar seu legado, apenas reforçar ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama do vizinho não é mais verde e talvez até se arrepender de ter deixado sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem posicionado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, € 40 milhões)

    Para o Tottenham: O Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é um mau negócio sob qualquer ponto de vista. Sim, o clube evitou negociá-lo com rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está em pleno auge e foi um dos melhores da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter resistido por uma taxa mais alta. No entanto, também parece o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na última temporada, além de ter recebido dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com a torcida se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Romero na Argentina, Marcos Senesi, além de renovar o contrato de Micky van de Ven, então segue bem servido no setor defensivo. Romero claramente queria sair, e as chances de um verdadeiro processo de reconstrução sob o comando de Roberto De Zerbi são maiores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. Ele é um defensor agressivo, que joga à frente e compartilha a mentalidade de vencer a qualquer custo de Simeone, o que significa que não deve ter problemas para se adaptar ao ambiente unido do vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será a principal referência na linha de três de Simeone e trabalhará para corrigir os problemas que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, além de trazer qualidades de liderança vitais. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a diferença para o Barcelona na liderança de La Liga e, potencialmente, aproximá-lo daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu verdadeiro valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes de o mercado encerrar. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também tinham interesse em Romero, mas ele só tinha olhos para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado para suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Críticos na Premier League viam Romero como um risco por causa de seu estilo físico intransigente, mas foi exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a transferência ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja voltando a crescer com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League: é disputada em um ritmo mais tático, o que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também terá à disposição quatro companheiros da seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um duro golpe, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem tentou esconder que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria do time de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a atingir os dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo depois do início da nova temporada da Eredivisie é um revés e tanto. No entanto, como Cruyff praticamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por sua joia mais valiosa. Esta é a dura realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também vale destacar, foi contratado aos 17 anos, vindo do Genk, em 2023, por apenas € 1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que sabe fazer, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem é algo que agora está muito em aberto para debate. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi o preterido no ataque na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, o atual bicampeão europeu agiu com esperteza ao deixar clubes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçava seu ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts, antes de vender Barcola ao maior lance. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer uma opção de qualidade para a posição de ponta esquerda titular de Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Possivelmente o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu garantir uma vaga regular entre os titulares no elenco estrelado do PSG, que chances Godts tem de conseguir isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. O argumento, é claro, pode ser feito de que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de nomes como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Coupe de France, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é inevitável questionar se este é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formativo de sua carreira, ainda que provavelmente não exista lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, € 30 milhões)

    Para o Tottenham: Seja por qualquer ângulo, este é mais um negócio de transferências intrigante do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro, e possivelmente gastou além da conta, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no ponto mais alto de toda a carreira neste momento, depois de ele se tornar uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da Inglaterra na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador nos instantes finais da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres deve receber apenas £30m ($40,5m) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de que ele ainda tem três anos de contrato, é muito versátil, está entrando em seu auge e, claro, existe a famosa “taxa inglesa”. O Spurs está, ao menos, bem servido no setor de laterais após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão sentir que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver seu homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim de seu contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro se juntando ao Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. O mercado era limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para o papel; um lateral de grande ímpeto, tão competente para avançar ao ataque quanto para anular pontas adversários, o internacional inglês chega pronto para preencher a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para também cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os vencedores do Scudetto também vão ficar encantados com a taxa, também. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38m ($51m) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam grandes frutos, já que fechou a contratação do jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou toda a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente vai sentir que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente se firmado no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi bastante prejudicado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora se transfere para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e, claro, disputará a Champions League, após ter valorizado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £ 18 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League talvez não tenha conseguido exatamente tudo o que gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do pequeno clube madrilenho. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar as condições durante as negociações, chegando até a pedir a multa rescisória de €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões) em determinado momento, mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte de negociação depois que Chavarria deixou claro que queria se mudar para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de grande potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao segundo oitavo lugar consecutivo em La Liga na temporada passada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo experiente de ofício. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, ainda que tenha sido indicado por Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da primeira divisão pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele tem uma grande responsabilidade pela frente, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado possivelmente um dos melhores de sua posição no planeta. Hato mostrou bom desempenho na reta final da temporada passada e é muito bem avaliado, então Chavarria muito provavelmente fará o papel de reserva e talvez de mentor do jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática em comparação com alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois que o atual técnico do Liverpool, Andoni Iraola, o contratou para o Rayo em 2022. Ele evoluiu cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, de postura adiantada e confortável com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na temporada passada e atuando durante os 90 minutos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz uma transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há uma grande possibilidade de receber muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (Barcelona para o Liverpool, por empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato, que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai arcar integralmente com o salário de Araujo e, considerando seu status como um dos maiores salários do Barça, isso abrirá espaço para que os campeões da Liga registrem mais contratações. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou no fim da última temporada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para comandar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir que o Barça receba uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada à qual o clube precisava agarrar-se, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180.000 por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda em processo de retorno à plena forma física após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisava trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da possibilidade de pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo do início da janela, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e Inglaterra teria sido um movimento menos arriscado. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro clube de elite da Europa tê-lo procurado, diante de suas dificuldades de manter consistência, e estará ciente das possíveis repercussões se fracassar. Ele certamente estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar verdadeiramente do futebol, depois de ter passado por um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser incentivado pela fervorosa torcida de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que levará presença aérea real à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Este recomeço pode ser exatamente o que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (Chelsea para o Como, € 36 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea pode se dar por satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro com um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um prata da casa sair, e Chalobah foi uma opção sólida em um período desafiador para o clube, inclusive respondendo quando mais precisaram, após ser chamado de volta do empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente em forma após sua ruptura de LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros no elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda de lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já demonstrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e tecnicamente Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem levará a melhor nesse negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e em competições europeias se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido mal administrado pelo Chelsea durante vários anos. Há uma sensação de que a diretoria dos Blues tenta lucrar com ele há algum tempo: ele recusou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a ficar atrás na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado da equipe na última temporada, e o fato de render lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que agora pode esperar disputar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria surpresa alguma vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece o Springfield Gorge de Os Simpsons sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle ao longo de uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur assuma o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou só uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League passada, com nove gols, e suas cinco assistências também foram o maior total da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes carregou seus companheiros pelo cangote. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental pela frente para estabilizar o setor central assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto para Guimaraes com a experiência adequada não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Uma movimentação muito inteligente de Mikel Arteta enquanto busca construir sobre o tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa sobre o capitão do Arsenal. Ele acrescentará dinamismo ao ataque e mais agressividade na defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai começar voando, dada sua experiência e o fato de ser uma combinação perfeita para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi um motivo-chave para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer adversário doméstico vai conseguir se impor agora que Guimaraes completou sua temível unidade central. Isso também pode acontecer na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da elite europeia. Ele está em seu auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, ao dar quatro assistências para gols do Brasil e rivalizar com Vinicius Junior em influência decisiva, ainda que antes de uma saída traumática nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia superado o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o ritmo com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos como um herói de culto sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto valor investido nele. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Ceder Mastantuono por empréstimo é outro golpe para o departamento de contratações do Madrid, depois de problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. Claro, o clube espera que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick encontrou no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga impiedosa do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, existe o risco de ele voltar ao Madrid no próximo verão europeu ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo que ele vá bem na Fiorentina, depois de fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido pelo clube ao qual pertence, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reavivar sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Fiorentina, que tenta se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é uma jogada inteligente da Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não comunitários de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a negócios semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono se destacar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muito alarde e por uma taxa de €63 milhões que parecia um achado diante da promessa que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou a empolgação em torno dele. Mastantuono também sofreu com uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará o espaço para fazer isso longe dos intensos holofotes do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de ter sucesso na capital espanhola ainda não foram completamente por água abaixo. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (Manchester City para o Leeds United, £ 45 mi)

    Para o Man City: É preciso questionar bastante a forma como o City e Pep Guardiola conduziram a situação de James Trafford. Recontratado junto ao Burnley no verão passado, após ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, era esperado, enfim, que ele fosse o número 1 no Etihad na temporada passada, após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube decidiu contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, derrubando imediatamente o jovem inglês na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar de forma implacável as necessidades de negócio acima da emoção e do sentimentalismo e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro considerável com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas goleiro de copas sob o comando de Guardiola na temporada passada. É uma pena ver mais um jovem revelado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, ir embora, mas é assim que funciona o modelo de negócios do City, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma baita tacada do Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser um azarão na briga por vaga europeia se jogar as cartas certas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road após as contratações do cobiçado agente livre Harry Wilson e do muito bem avaliado defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que vinha sendo problemática para o Leeds. Visto como futuro número 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era um alvo conhecido do Newcastle e poderia ter escolhido entre vários times da Premier League. O fato de ter escolhido o Leeds é significativo, e ele certamente acredita que o clube pode subir na tabela e evitar uma briga contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem cobrar o dobro desse valor de uma das grandes potências da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se estabelecer como número 1 de um time da Premier League a longo prazo, salvo um rebaixamento chocante ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, depois de ter falado abertamente na temporada passada sobre a necessidade de jogar mais, e espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como número 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel no processo, há toda a chance de receber uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação do treinador alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como Newcastle ou integrantes do chamado “big six”, mas Trafford será o número 1 absoluto em Elland Road e haverá bem menos pressão sobre seus ombros. Ele vai acreditar, discretamente, que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda maiores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Ter um lucro de € 120 milhões com um jogador que foi contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até hoje. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e desenvolveu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem os dribles eletrizantes, a finalização precisa e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um observador de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas esse parece ser o único jeito de contratar seus principais alvos no mercado atual. O time certamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o suficiente para atuar em ambos os flancos. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal pressiona para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, por ter velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar PSG e Liverpool na disputa pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época no ano passado, quando ele concluiu uma transferência de € 20 milhões do Leganes para o Leipzig, após o clube ter sido rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de começar no time reserva, mas o Leipzig estava convencido de seu enorme potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excelente para o clube alemão, com 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria chamá-lo. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com um preço de € 140 milhões, mas é realmente notável que ele sequer esteja nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield no fim da campanha de 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que havia demonstrado com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação de dois anos do clube depois de liderar a corrida deles ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conseguiu conquistar nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a hierarquia do clube após ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram desempenho dramaticamente abaixo do esperado, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também parecia melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool nunca deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de Salah, de £400.000 por semana, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e de tempo para todas as partes envolvidas. Não conseguir nem mesmo uma taxa de transferência por Salah, que era alvo de longa data da Saudi Pro League, também é uma vergonha. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um acordo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e está firmemente na sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, eles esperarão diminuir a diferença para seus arquirrivais após trazer um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão de empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir construir um entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles poderão brigar pela ponta e fazer uma forte campanha na Europa League. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se veja, passar de melhor jogador da Premier League a uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é constrangedor para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, alienando até mesmo seus fãs mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira sem brilho. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve redescobrir seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A mudança não faz nada para valorizar seu legado, e ele certamente deve estar lamentando em privado a forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo começo empolgante sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para seguir relevante em uma liga de segunda categoria. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação curiosa para o Brentford, que dificilmente colocaria obstáculos no caminho de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma parte importante do que Keith Andrews construiu inesperadamente no Gtech Stadium na última temporada, fazendo 32 jogos na Premier League e sendo titular na maior parte deles. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que vinha sendo uma janela discreta até aqui, o Brentford entrou forte no mercado; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, do Lens, muito bem avaliado, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, porém, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, muito ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que conta com o ex-técnico do Chelsea e agora da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson trará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu muita falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja questionamentos sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade em campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. Ainda assim, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea frequentemente falhou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura acidental no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem sequer precisará mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presumivelmente, o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele também ajude a inaugurar uma nova era longe dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um candidato constante aos principais títulos. Parece ser uma missão da qual Henderson vai gostar, e não seria surpresa vê-lo ser bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará garantido até os 38, idade em que muito provavelmente já poderá se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 milhões)

    Para o Strasbourg: O Chelsea teria pago £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que representa uma quantia significativa diante da falta de experiência do jogador no mais alto nível. Este é o 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco somou seis participações em gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador mais recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco ofereceu ao Strasbourg passes progressivos que deram verdadeira penetração ao time, além de cobrir cada centímetro do gramado sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável a perda de seus maiores talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial às chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco era algo bastante óbvio para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade mundial depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco chegue para assumir imediatamente uma vaga de titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa de forma ideal no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente construiu sua reputação como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota: B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que viria tão rápido após sua saída do Brighton, clube no qual atuou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, que o comprou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico de seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o treinador ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no intimidador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha que se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível da experiência de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode surgir como um membro importante do ambicioso projeto BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho desse golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu principal artilheiro na temporada passada e o terceiro maior goleador, empatado, de toda a sua história. Certamente, o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando surgiu para ele uma oportunidade tão improvável aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. Neste momento, o compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem eles recorrerão no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem "maduros" e "emocionalmente resilientes", deixando para trás sua política de transferências voltada para a juventude após mais uma campanha extremamente decepcionante sob a gestão da BlueCo. Welbeck certamente oferece tudo isso em abundância, apesar de estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha de gols de sua trajetória de 18 anos na Premier League até aqui (13), com seu segundo melhor número tendo vindo em 2024-25. Ele ainda marcou nove gols e deu duas assistências em 19 jogos de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland, lá em 2010, e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele ficará atrás de Joao Pedro na hierarquia, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em relação às saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato com o clube. Contratar Welbeck é, obviamente, uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio de sua carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Ele agora pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário à medida que o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há uma grande chance de ganhar muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das copas. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Liga dos Campeões em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem teve uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente nos dois últimos anos de seu contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma peça-chave na defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar de seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco considerável ligado a esse movimento para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele recebia no Etihad. Agora, a campeã do Scudetto só precisa torcer para que o internacional inglês consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em seu melhor dia, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do mundo, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês poderia potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem ver isso como um grande golpe, já que, segundo relatos, venceu a concorrência de clubes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não só esta é uma oportunidade de experimentar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos tanto no cenário doméstico quanto na Europa por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba disso, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado de sua carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e acreditará ter boas chances de começar no sistema com linha de três de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra após o verão, depois da decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos desde que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, então ficará encantado por ter quase triplicado seu dinheiro em um período tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma como eles esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com qualidade na saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, estava ciente do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de o Palace gastar pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue em sua investida para adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em suas opções para a zaga, já que nenhuma de suas alternativas atuais confusas se destacava como solução de qualidade a longo prazo, além de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é uma bagunça: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Consequentemente, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. Os londrinos do oeste provavelmente entenderão que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente justo no mercado atual por um zagueiro comprovado na Premier League e internacional francês em plena aproximação de seus anos de auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em torno dela. Agora, trata-se de se desfazer do excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional francês principal e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. O jogador de 26 anos quer comprovadamente se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e mais do que mereceu a oportunidade de dar o salto para um chamado clube do ‘big six’ neste verão europeu após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah e a incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix se tornou um herói cult em Selhurst Park, e um começo forte sob o comando de Alonso o faria rapidamente virar uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £116 mi)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste ao ver Anderson sair, já que ele teve um papel tão importante primeiro na classificação do time para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais da temporada passada. Anderson era o fulcro da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, como diz o Forest, é uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Então, embora Anderson claramente faça falta no City Ground, a emoção predominante em nível de diretoria será de satisfação, porque o Forest passou o City para trás nessa. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, todos os sinais apontam para a saída do vencedor da Bola de Ouro do Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um herdeiro à altura do trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes tivessem realmente convencido na função de camisa 6. Anderson parece ter esse perfil, porém. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e ganhou mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece um encaixe perfeito para o meio-campo de Enzo Maresca. Ainda assim, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo definitivo do “imposto inglês”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem na sequência de algumas boas temporadas no Forest e ainda nem jogou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma enorme pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a diferença enorme entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri estará no caminho entre Anderson e uma vaga como titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido tirar Garnacho de sua folha salarial tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que se noticiou que o Chelsea havia permitido que Garnacho perdesse os treinos de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi noticiado que essas condições são muito fáceis de serem cumpridas, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será a taxa, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que fará soar o alerta entre os torcedores do Villa. O técnico Unai Emery aparentemente foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido pelo fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que o tornaram um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O ponta não parece capaz de replicar os números ofensivos de Rogers, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que está claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse saindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre os valores seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira derivar para a mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino estará equivocado se achar que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com a torcida de Villa Park extremamente exigente depois de a vaga na Champions League ter sido assegurada mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 aparições na Premier League. No entanto, foi deixado de lado por Emery e raramente foi incluído em uma convocação para o dia de jogo. O treinador já tem esse histórico, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que representa uma receita recorde do clube por um jogador que foi contratado por apenas €6,5 milhões, há dois anos, junto ao Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal enfim atendendo à pedida dos campeões belgas pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois que Tzolis assinou um novo contrato há um ano. Esse tipo de quantia fará uma grande diferença para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-la com inteligência depois de retomar o título do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: Os campeões da Premier League precisavam de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche vários requisitos como substituto. O internacional grego fez uma grande temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a classificação para o mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nessa contratação, mesmo que a taxa pareça de bom valor no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre sua capacidade de levar a forma que mostrou na Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem físico e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele ao menos deve ser inicialmente uma opção útil para rotação. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta volta à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que estabeleceu no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará empolgado por ver a transferência se concretizar. Agora começa o trabalho duro, enquanto busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente, foi o melhor que o clube poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas um ano restante de contrato e não havia chance alguma de ele assinar uma renovação. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no ano que vem. Evidentemente, Adeyemi vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele sofreu um bom número de lesões e teve dificuldades para manter a regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muitas críticas ao Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso reconhecer quando merece: isso pode se mostrar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ele ainda tem apenas 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa seja o fato de Hansi Flick acreditar que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia internacional há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um futuro superstar quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida, houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente realizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado positivo é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da taxa. De fato, muito mais será esperado de Anthony Gordon nas primeiras fases da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, parece ser a mudança certa no momento certo para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para finalmente realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £ 117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, campeão recém-coroado, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos à frente do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto o Chelsea não terá nenhuma competição continental para disputar, e ainda assim os atuais campeões da Liga Europa foram completamente impotentes para impedir que seu bem mais valioso se transferisse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que é dinheiro absurdo e ajudará muito o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Uma grande tacada. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal na briga para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todos estão se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante da "bomb squad" do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa absurdamente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores em relação a encontrar um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito além da conta por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo e apenas um gol em 22 jogos pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente poderia causar sérios danos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, ao menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde era esperado que ocupasse o lugar do recentemente saído Leandro Trossard no lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi seduzido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente de que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em uma equipe mais fraca tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar funcionando muito bem para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de equipe nas categorias de base do Manchester, Palmer. De fato, poderemos ver várias comemorações "geladas" nos jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol teve enormes dificuldades enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Como ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é algo realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão de LCA. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito agradável. Não havia nenhum indício de que o United estava preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto da concorrência. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem bastante rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave a serviço do Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador já comprovado na Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez nem ele achasse que ainda teria. Há muito tempo Tielemans é apontado como alguém que se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso iria acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e isso não teria problema. O Villa é um clube enorme por mérito próprio. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de exibir sua maravilhosa gama de passes e sua tremenda técnica em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £50 mi)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua, agora com o clube acertando a venda de um de seus jovens jogadores promissores para um rival direto na briga por uma vaga no G4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para fazer parte do time principal, atuando com regularidade ao longo da campanha 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em variáveis, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação: o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, contratado como um jovem de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas a quantia substancial oferecida significa que o negócio provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que geram certa dúvida para todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu de forma precipitada a Santos ao tentar evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os tomadores de decisão do United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação do Brasil de Carlo Ancelotti após uma temporada em que alternou momentos dentro e fora do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o Chelsea em busca de "futebol regular no time principal". Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da troca constante de técnicos no Chelsea, embora não haja garantia de que o United será capaz de oferecer mais estabilidade a longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que os quase ex-empregadores de Santos não se classificaram para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se firme como peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, os torcedores sonhavam com seu clube patrocinado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico, como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o aspecto verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que este provavelmente nem é o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas mais uma prova de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não custaria uma taxa parecida?! O internacional italiano provou sem qualquer dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança totalmente inesperada. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao lado dele durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para realizar o desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra se mostrou compreensivelmente desanimada com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está prestes a passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança funcione bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade quando está em seu melhor nível, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato pela frente. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem construindo a reputação de caçador de barganhas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid teria reservado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída da lenda do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é mais um defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser uma boa solução temporária por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que aquela cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, somando 55 participações em gols em 207 partidas como ala-direito, além de ajudar a Nerazzurri a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26 e a chegar a duas finais da Liga dos Campeões. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu baixo valor de mercado significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele manterá Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará muito a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista classudo que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais antes mesmo de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não surpreende absolutamente ninguém. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu receber exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante desfavorável. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério nesta janela. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma demonstração de intenção, isso está em outro patamar. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um atleta que renderia em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, aceitou pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um motivo para criticar os donos do clube. De fato, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não chega nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma movimentação estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, a equipe que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer, em certa medida, um movimento lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um outro nível. Deve haver, claro, alguma preocupação com quanto tempo o italiano realmente permanecerá no Tottenham, já que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo antes de definir um preço para Saibari, já que sempre existia a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos de forma consistente na Holanda, apesar de ter de vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre os Países Baixos na fase de 32 avos de final. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um negócio em que o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi uma reação impulsiva a um jogador aleatório ganhando notoriedade em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, entrega e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estrelado, e não vemos nada que questione essa avaliação. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor comum com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos “sonhos” para “um dos maiores clubes do mundo”, ainda que conseguir um lugar em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se revelar um verdadeiro pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à frente dele, ele está nas nuvens neste momento e acredita, compreensivelmente, que pode se tornar um reforço muito útil para o elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio muito astuto da Atalanta. O pacote significativo de € 55 milhões (£ 47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro com um jogador formado em sua base, mas que fez apenas um punhado de aparições pelo time principal, com o clube supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e cause impacto no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea, entre outros, manifestaram interesse, sua cabeça mudou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico principal. O espanhol teria dado o aval para este acordo, e o clube agiu rapidamente para fechar um acerto com a Atalanta, assumindo a dianteira no espaço de 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. A expectativa geral era de que ele se juntasse ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A em 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e parece bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, após gastar até € 55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais: é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma temporada decente na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcesse, mas o fato de a oferta contratual do Chelsea, segundo relatos, próxima de £ 100.000 por semana, valer mais que o dobro do que a Inter havia colocado na mesa pode ajudar a explicar. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele muito provavelmente também foi influenciado pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Liga dos Campeões na temporada passada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um ‘falso 9’, o que não depõe nada bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda ser coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Então, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos €75 milhões. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa de imediato: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, o valor da transferência não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, há muito esperada, para o eterno coadjuvante ser o protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, freando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom em colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para entrar no decorrer da partida, um reserva útil para mudar o jogo. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será o homem de referência de um novo Milan, que segue sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma taxa alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito inteligente do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará muito satisfeito por ter conseguido uma taxa tão significativa pelo zagueiro holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic em destaque no radar do clube, em uma transferência separada, após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O Brighton também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli no elenco e Igor Julio prestes a retornar de seu período de empréstimo no West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, mas é difícil não sentir que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no sul da Inglaterra. Dá para pensar que um acordo em valor reduzido por um jogador do calibre dele deveria realisticamente ter custado algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir: seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, foram apontados como interessados em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está levando um defensor já comprovado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, passa bem a bola e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time vinha sentindo muita falta. O jogador da seleção da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Pela perspectiva do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Tendo aparentemente deixado claro que não renovaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no ponto intermediário de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para voos ainda maiores depois de se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular garantido em um chamado clube do ‘Big Six’, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhum tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado antes com o temperamental italiano, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer que o time jogue, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O caminho do Tottenham daqui para frente é realmente de evolução após mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida à medida que o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça do rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou no verão passado por apenas €5 milhões, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre uma futura venda em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da sua cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/US$ 45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele participou de 12 gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha para a Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube não tinha margem de manobra em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, percebendo uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu para atravessar o negócio apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a própria oferta do clube de Newcastle ter sido, segundo relatos, aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, portanto, mas também ficará empolgado por contratar um jovem ponta tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como por dentro, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto, veloz e que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo treinador aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. No entanto, ele terá de se certificar de que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube esteja, segundo relatos, confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois acabou ficando nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será o seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou depois no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera conseguir se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o treinador ideal para ajudá-lo nessa adaptação. Ele terá uma briga pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como interessado em buscar o muito bem avaliado mágico das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (do Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo contrato quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria conseguido exigir uma taxa razoável quando chegasse a hora de seguir caminhos diferentes, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual terrível. Do jeito que foi, teria sido totalmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de tirar o fôlego, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele procura, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco diante do quão fraco o zagueiro foi durante toda a frágil defesa do título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar o interesse no jogador em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda nem chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira linha, porém, e isso tem cara de uma transferência que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto a transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto os salários estratosféricos que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como um possível titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar a confiança e sua melhor forma logo no início, então terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores a atuar na Premier League, um meia ofensivo maravilhosamente incansável e criativo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a despedida emocionante de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas essa é uma saída que já se desenhava há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Duas razões para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou de graça um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou até a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi efetivamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou na disputa pelo título da Premier League da última temporada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi extraordinária. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os integrantes mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o movimento do Barca pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Em pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid vive um momento difícil, depois de ter sido ultrapassado pelo Barca no topo do futebol espanhol, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo em seu poleiro é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A briga por vaga no Real é intensa e Silva não é tão dinâmico quanto já foi um dia, mas, como Guardiola apontou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Portanto, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até a reta final dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Este parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça-chave defensiva do clube desde que chegou em 2022, depois de um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor nível, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões) e, considerando que ele supostamente havia sinalizado nos bastidores sua intenção de sair e vinha sendo abertamente crítico à forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é atendido, já que o Real Madrid dá início à sua movimentação de mercado no começo da janela com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto com um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu, vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar por Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cujo desempenho caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realmente vai conseguir contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real agora também se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge da carreira. Foi amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de ter se desiludido com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atlético de Madrid. Não surpreende, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi uma escolha de Mourinho, tem grande chance de se firmar como peça-chave também, com Carreras provavelmente entrando e saindo do XI do português. No entanto, diante da taxa elevada, ele precisa render de imediato ou corre o risco de ter a torcida notoriamente impaciente do Bernabéu em cima dele, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente está entre as melhores contratações da história do clube, uma figura-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, era discutivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, motivo pelo qual o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar de volta Kostas Tsimikas da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma complicada campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Continua sendo uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez carecesse de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um acréscimo importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente sem custos é um pequeno bônus interessante, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League na reta final para a Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou começando mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega à América do Norte em boa forma, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, considerando que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o time ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para manter Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que ele apresentou um pedido de transferência, já que a desestabilização causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um jogador de ataque trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção para sugerir que valha £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque o clube desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta em St. James' Park, prova que o clube não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar alto com jogadores há algum tempo devido aos seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regulamentações financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento, depois de finalmente colocar a casa em ordem, seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar um reforço útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer lugar do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim a cifra sob uma luz mais favorável, enquanto também foi apontado que o jogador de Liverpool marcou 10 vezes nesta edição da Champions League, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais nova contratação. Então, embora Gordon tenha mais chance de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções com melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando já há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros compreensivelmente recuaram diante do preço pedido, e aí reside o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon tem de provar que merece ser titular de um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai passar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle