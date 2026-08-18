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Tijjani Reijnders transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

A intrigante transferência de Tijjani Reijnders do Manchester City para o Al-Qadsiah significa que sua carreira na elite provavelmente já acabou: a GOAL avalia os maiores negócios da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
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Arsenal
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M. Palestra
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Especiais e Opinião
M. Godts
Ajax

Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Em vez disso, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso protagonizando transferências milionárias antes do prazo final de 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências dão certo para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente na mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada transferência concluída à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (do Manchester City para o Al-Qadsiah, £ 52 milhões)

    Para o City: Feito e tanto! O City conseguiu, de alguma forma, obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders realmente causou uma impressão positiva no início da Premier League, marcando um gol e dando uma assistência em sua estreia contra o Wolves em agosto passado, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase toda a confiança no internacional neerlandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A posterior troca de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reviver sua carreira no City. Pelo contrário, acabou com qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior lance para ajudar a financiar uma planejada investida pelo preferido de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Assim, embora certamente se possa argumentar que o neerlandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma declaração de intenções, e talvez a mais chamativa até aqui. O Al-Qadsiah tem uma reputação merecida como um dos "ioiôs" do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição de proprietários que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma briga pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente vem fazendo um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto lugar na Saudi Pro League de 2025-26, em grande parte graças a uma sequência recorde no clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool conseguirá repetir esse nível de desempenho doméstico enquanto também lida com uma campanha inédita na AFC Champions League Elite é algo discutível. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders só reforçou a percepção de que o time apoiado pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil pessoas, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, especialmente nesta fase da carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar os maiores títulos do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveriam ser os anos de auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros interessados. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pela fortuna oferecida na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo da decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol, ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah, e existe um risco muito real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

    • Publicidade
  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 de agosto: Rodri (Manchester City para o Barcelona, £ 65 milhões)

    Para o Manchester City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o bastante para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um medo real. Dá a sensação de que o City está fadado a sofrer uma queda sem Rodri, que era o coração do time e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu com gols nas maiores partidas, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em várias decisões de título da Premier League. Apesar do preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e a possível chegada de Ayyoub Bouaddi traz um jogador jovem e inexperiente demais para que se espere que ele preencha essa lacuna. É nada menos do que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que terá uma tarefa enorme para ajustar o plano tático do City e garantir que o time ainda consiga brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que provoca ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar o terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid ficará abalado ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto já bem estabelecido de Hansi Flick em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do mundo e o homem perfeito para dar estabilidade ao time de Flick. Sem dúvida, será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça na fase de transição com Rodri fazendo a cobertura. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar de imediato, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo relatos, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a atuar antes do fim do ano depois de lesion ar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar em âmbito nacional e continental nos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após o triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece diante da chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e não há outro time mais alinhado aos princípios táticos aos quais ele se acostumou tanto sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri volte ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atlético de Madrid nos últimos anos, e retornar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que cumpra o mesmo papel de ditador vitorioso em tudo no qual prosperou por Espanha e City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, £ 34 milhões)

    Para o Tottenham: O Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é um mau negócio, seja por onde se olhe. Sim, o clube o manteve longe de seus rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está em pleno auge e foi um dos melhores da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter resistido por uma taxa mais alta. No entanto, parece o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências do clube e o departamento médico na temporada passada, além de ter recebido dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com os torcedores se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Romero na Argentina, Marcos Senesi, além de renovar o contrato de Micky van de Ven, então segue bem servido no sistema defensivo. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham passar por uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são maiores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. É um defensor agressivo, que joga adiantado e compartilha a mentalidade de vencer a qualquer custo de Simeone, o que significa que não deve ter problemas para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à defesa do Atlético. Ele provavelmente será a principal âncora da linha de três de Simeone e trabalhará para corrigir os problemas que fizeram o time sofrer gols demais na última temporada, além de acrescentar importantes qualidades de liderança. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também uma jogada inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a diferença para o Barcelona na ponta de La Liga e, potencialmente, aproximá-lo daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu verdadeiro valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes do fechamento da janela. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também tinham interesse em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é talhado para suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Críticos da Premier League viam Romero como um risco por causa de seu estilo físico inflexível, mas esse é exatamente o motivo pelo qual o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja voltando a crescer com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League; é disputada em um ritmo mais tático, o que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também terá à disposição quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

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  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem tentou esconder o fato de que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria do time de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a atingir dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um revés considerável. No entanto, como Cruyff efetivamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por seu bem mais valioso. Essa é a brutal realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também é preciso destacar, foi contratado aos 17 anos junto ao Genk em 2023 por apenas € 1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que faz, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem agora é algo muito em aberto para debate. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que acabou sendo o preterido no setor ofensivo na última temporada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, o bicampeão europeu em título manteve com esperteza nomes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçava seu ataque com jogadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts, antes de vender Barcola ao maior lance. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Akliouche, Torres e Godts, que deve oferecer cobertura de qualidade para Khvicha Kvaratskhelia, titular da ponta esquerda. Nota: A

    Para Godts: Possivelmente o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares do estrelado time do PSG, que chance Godts tem de conseguir isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. É claro que se pode argumentar que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de nomes como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Copa da França, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é inevitável se perguntar se este é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formativo de sua carreira, mesmo que provavelmente não exista hoje lugar melhor no planeta para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 de agosto: Djed Spence (do Tottenham para a Inter, £ 30 milhões)

    Para o Tottenham: Seja por onde se olhe, este é mais um negócio de transferência intrigante do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro, e possivelmente gastou além da conta, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no ponto mais alto de sua carreira neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, atuando em todos os oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus lances, esteve um carrinho salvador nos minutos finais da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres deve receber um total de apenas £30 milhões (US$ 40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, sinceramente, o argumento de que Spence vale quase o dobro disso depois de suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando no auge da carreira e, claro, da famosa ‘taxa inglesa’. Os Spurs, ao menos, estão bem servidos na posição de lateral após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão achar que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim de seu contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro se juntando ao Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri por um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para o papel: um lateral incisivo, tão capaz de avançar ao ataque quanto de neutralizar pontas adversários, o internacional inglês está pronto para preencher a vaga evidente no lado direito da Inter. Embora não vá necessariamente conseguir igualar a grande ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para também cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os campeões do Scudetto também ficarão encantados com o valor. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões (US$ 51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam grandes frutos, ao fechar a contratação do jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente sem ser desejado por Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou toda a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente conseguido se firmar no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi bastante mal administrado ao longo de seus quatro anos como atleta dos Spurs, sem disputar uma única partida nas duas primeiras temporadas, sendo emprestado para Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma ‘contratação do clube’ por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano pelo comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora vai para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após ter elevado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, € 22 mi)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League talvez não tenha conseguido exatamente o quanto gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do pequeno clube de Madri. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir, em determinado momento, o valor de sua cláusula de rescisão de €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões), mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte de negociação depois de Chavarria deixar claro que queria ir para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem prospecto de alto potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao segundo oitavo lugar consecutivo em La Liga na temporada passada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo sênior de ofício. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, ainda que tenha sido uma escolha de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da elite pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele terá uma missão difícil, com Cucurella tendo se desenvolvido até se tornar, discutivelmente, um dos melhores da posição no planeta. Hato mostrou bom futebol na parte final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria muito provavelmente exercerá o papel de reserva e talvez de mentor do jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática, quando comparado a alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois de ser contratado pelo Rayo em 2022 por Andoni Iraola, hoje técnico do Liverpool. Ele foi crescendo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, que joga avançado e tem conforto com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na temporada passada e atuando durante os 90 minutos completos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele realiza uma transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há toda chance de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, por empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato, que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai cobrir integralmente o salário de Araujo e, considerando seu status como um dos jogadores mais bem pagos do Barça, isso abrirá espaço para que os campeões da La Liga registrem mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para comandar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/$64 milhões) para o Liverpool pode permitir ao Barça embolsar uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão europeu. Foi uma oportunidade inesperada à qual o clube precisava agarrar-se, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180.000 por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também reforço Jeremy Jacquet ainda em processo de retorno à plena forma física após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisava trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, ele faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e vem tendo dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool hesitou em pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo anterior nesta janela de verão, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e Inglaterra teria sido uma opção menos arriscada. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro clube europeu de elite tê-lo procurado, dadas suas dificuldades de consistência, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Certamente ele estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar realmente do futebol, depois de atravessar um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pela torcida fervorosa de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que acrescentará presença real pelo alto à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Esse recomeço pode ser exatamente do que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (do Chelsea para o Como, £ 30 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde que despontou no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro para um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um atleta da casa sair, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, inclusive respondendo na hora da necessidade quando foi chamado de volta do empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está recuperado novamente após a ruptura do LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros no elenco. Há defensores piores do que Chalobah entre eles, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda que representa lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. A equipe italiana já demonstrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e, tecnicamente, Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem sairá ganhando neste negócio; embora seja jogador da seleção inglesa, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros foram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e na Europa se mostre inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido mal conduzido pelo Chelsea por vários anos. Há a sensação de que a diretoria dos Blues tenta lucrar com ele há algum tempo; ele recusou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e, um ano depois, perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses mais tarde por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a perder espaço, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado pelo time na última temporada, e o fato de representar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que agora pode esperar disputar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria surpresa alguma vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece o Springfield Gorge de Os Simpsons sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle ao longo de uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur assuma o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou apenas uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League na última temporada, com nove gols, e seu total de cinco assistências também foi o melhor da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e frequentemente puxou seus companheiros para cima na marra. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental pela frente para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto para Guimaraes com a experiência adequada não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta, que busca dar sequência ao tão esperado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa sobre o capitão do Arsenal. Ele vai injetar mais dinamismo no ataque e mais agressividade na defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai se adaptar rapidamente, dada sua experiência e o fato de ser um encaixe perfeito para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão fundamental para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer rival doméstico conseguirá superá-lo agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode acontecer na Champions League se eles reencontrarem o Paris Saint-Germain, o que é muito promissor para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, este é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da Europa. Ele está em pleno auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, ao dar quatro assistências para gols do Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência decisiva, ainda que antes de uma saída traumática nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia ficado grande demais para o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o tom com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos para se tornar um herói cult sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por sua contratação. Nota: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, após problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. É claro que eles esperam que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick encontrou no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga impiedosa do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, há o risco de ele voltar a Madri no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo se ele for bem na Fiorentina, após fechar negócios por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reviver sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parcela significativa de seu salário anual de €3,5 milhões. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente para a Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não europeus de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono prosperar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com grande alarde, e por uma taxa de €63 milhões que parecia um achado diante da promessa que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também teve dificuldades com uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma ida para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos holofotes intensos do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (Manchester City para o Leeds, £ 45 milhões)

    Para o Manchester City: É preciso mesmo questionar a forma como o City e Pep Guardiola conduziram a situação de James Trafford. Recontratado junto ao Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, a expectativa era de que ele finalmente fosse o camisa 1 no Etihad na temporada passada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube entendeu que era o momento de contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, empurrando imediatamente o jovem inglês de volta para baixo na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar com frieza as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo, e, de uma perspectiva financeira, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro considerável com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas o goleiro das copas sob o comando de Guardiola na temporada passada. É uma pena ver mais um jovem muito bem avaliado, formado na base e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que funciona o modelo de negócios do City, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma baita jogada do Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por vaga europeia se fizer tudo certo na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do muito promissor defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que vinha sendo problemática para o Leeds. Visto como um futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era alvo conhecido do Newcastle e poderia ter escolhido entre várias equipes da Premier League. O fato de ele ter escolhido o Leeds é significativo, e ele certamente acredita que o clube pode subir na tabela e evitar uma briga contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem cobrar o dobro dessa quantia de uma das grandes potências da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Manchester City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 da Premier League no longo prazo, a menos que aconteça um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo recomeço, depois de ter falado abertamente na temporada passada sobre a necessidade de jogar mais, e espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel nesse processo, há todas as chances de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação do técnico alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou os chamados integrantes do “big six”, mas Trafford será o camisa 1 incontestável em Elland Road e terá bem menos pressão sobre os ombros. Ele vai acreditar, discretamente, que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda melhores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um excelente negócio para o RB Leipzig. Jogadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo lapidaram seu talento na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha que levou o Leipzig ao terceiro lugar da Bundesliga na última temporada e desenvolveu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem os dribles eletrizantes, a finalização precisa e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em pouco tempo e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de garantir seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto continua sua recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, e Diomande é versátil o suficiente para atuar em ambos os lados. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal pressiona para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, tendo a velocidade e a agilidade para desmontar defesas, além da força e da intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já demonstrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar nomes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. Há um ano, a maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande, quando ele concluiu uma transferência de €20 milhões do Leganes para o Leipzig, após o clube espanhol ser rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de começar no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excelente para o clube alemão, registrando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Em seguida, veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid bateria à sua porta. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com o preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (do Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da temporada 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que exibiu com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação por dois anos do clube depois de liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quanto ele cairia de rendimento na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a cúpula do clube após ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram um desempenho muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também pareceu melhor sem Salah em campo, porque sua efetividade no terço final desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. Seu novo contrato relatado de £400.000 por semana acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. Não conseguir sequer uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longo prazo da Saudi Pro League, também é uma vergonha. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um vínculo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do porte do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e segue firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, eles vão esperar diminuir a diferença para seus arquirrivais depois de trazer um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente renovação de empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pelo topo e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa por que ângulo se olhe, passar de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um vexame para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, alienando até seus fãs mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira sem brilho. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável considerando seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A transferência não faz nada para melhorar seu legado, e ele certamente deve lamentar em particular a forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo começo empolgante sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para seguir relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (Brentford para o Chelsea, de graça)

    Para o Brentford: Uma situação curiosa para o Brentford, que dificilmente colocaria obstáculos no caminho de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês era, porém, uma parte importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na temporada passada, fazendo 32 partidas na Premier League e sendo titular na maioria delas. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois de uma janela até aqui discreta, o Brentford entrou no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, do Lens, muito bem avaliado, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se transferindo para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, tão ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles possam se transformar em estrelas de elite no futuro. Capitão vencedor da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que conta com o ex-técnico do Chelsea e agora comandante da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson trará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu profundamente a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja questionamentos sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que proporcionará fora dele. No entanto, ele mostrou na temporada passada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea tantas vezes falhou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura incomum no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presumivelmente, o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de confiança mais importantes de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele também ajude a inaugurar uma nova era longe dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em candidato consistente aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com entusiasmo, e não seria surpresa vê-lo ser bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, quando muito provavelmente já poderá se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, valor não divulgado)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube coirmão, um valor significativo diante da falta de experiência do jogador no mais alto nível. Trata-se do 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco participou de seis gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador mais recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco deu ao Strasbourg grande poder de penetração com seus passes progressivos e cobriu todos os espaços sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável a perda de seus principais talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial às chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco era algo bastante óbvio para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade global depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco chegue para assumir imediatamente uma vaga de titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente se destacou como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente ameniza o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo atraído pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota: B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que viria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, que o comprou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico do seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & cia. no desafiador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha que se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se for paciente e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode surgir como um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho do golpe que isso representa para o Brighton, que está perdendo o homem que foi seu artilheiro com folga na temporada passada e o terceiro maior goleador, empatado, de toda a sua história. Certamente eles não vão negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas ainda assim vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego muito bem avaliado Stefanos Tzimas ainda fora após sofrer a temida ruptura de LCA em dezembro. Neste momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. No momento, não está claro a quem eles recorrerão no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido durante as conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada à juventude após outra campanha extremamente decepcionante sob a gestão da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso de sobra, apesar de estar no fim da carreira. E ele não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha goleadora de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui (13), com sua segunda maior marca tendo vindo em 2024-25. Ele ainda soma nove gols e duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro tendo sido pelo Sunderland em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele ficará como opção atrás de Joao Pedro, o que significa que o Chelsea tem trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes que tem no elenco. Contratar Welbeck é, obviamente, um movimento de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio de sua carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não poderia deixar passar. Agora ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular regular, mas há toda a chance de receber muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele poderá ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem compartilhou uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham por perto. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas especialmente nos dois últimos anos de seu contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-treinador do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma brilhante passagem de dez anos pelo Etihad, tornando-se uma peça-chave na defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seus problemas com lesões, há um risco considerável envolvido nesta movimentação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o internacional inglês consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em seus bons dias, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês poderia potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem ver isso como uma espécie de grande golpe, tendo supostamente superado Chelsea e Arsenal, entre outros, pela assinatura do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e espera deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Não se trata apenas da oportunidade de experimentar uma nova liga e uma nova cultura, mas também de continuar brigando por grandes títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Ele pode ainda não saber, mas, aos 32 anos, Stones muito provavelmente prolongou sua carreira em alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar jogando no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, depois da decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, quando ele tinha 24 anos, então o clube ficará encantado por ter quase triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios funcionando novamente. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma que eles esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse pelo internacional francês e, segundo relatos, estava ciente do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois que o Palace gastou pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo continua sua investida para adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em seu grupo de zagueiros, já que nenhuma das opções atuais se destacava como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é um tanto confusa; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos como resultado disso. Consequentemente, foi noticiado que o Chelsea pode até ir atrás de outro zagueiro após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários membros do grupo atual. O clube do oeste de Londres provavelmente entenderá que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente justo no mercado atual por um zagueiro já testado na Premier League e internacional completo da França que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em cima. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros títulos importantes de sua carreira, tornou-se internacional francês principal e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que por merecer a oportunidade de dar o salto para um chamado clube do “big six” neste verão, depois de uma série de atuações consistentemente sólidas no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: segue na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pelo lado direito, dadas as limitações de jogadores como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso o faria rapidamente se tornar uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação do time para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o eixo da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, o Forest diz que é a segunda, é uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Assim, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest arrancou dinheiro do City aqui. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um herdeiro à altura para o trono do jogador de 30 anos de qualquer forma. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes algum dia realmente tivessem convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que parece um encaixe perfeito para o meio-campo de Enzo Maresca. Ainda assim, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo definitivo do “imposto inglês”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode eventualmente se tornar um grande nome. Mas ele vem de apenas um par de boas temporadas no Forest e ainda nem jogou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa na casa dos nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará muita pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a diferença muito, muito grande entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga entre os titulares. Assim, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para o Aston Villa, por empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido se desfazer de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 mi). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho ficasse fora da pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança se concretizou rapidamente na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi noticiado que essas condições são muito fáceis de serem cumpridas, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor da taxa, mas imagina-se que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito satisfeito, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que vai acender o sinal de alerta para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a força motriz por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a expectativa será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas a sensação é de que há um risco significativo envolvido, pelo fato de Garnacho já não demonstrar há algum tempo o ímpeto e a personalidade que o tornaram um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números ofensivos de Rogers, e haverá sérios questionamentos se ele não render enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que está claramente estruturado para maximizar os lucros com os negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da UEFA, que consideraria isso uma troca se o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão, e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço em um intervalo de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, correndo o risco de ver sua carreira derivar para a mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que antes renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se pensa que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com os torcedores do Villa Park extremamente esperançosos depois que a vaga na Champions League foi assegurada mais uma vez, algo positivo para a nova contratação. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional; ele simplesmente precisava fazer 10 jogos na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente foi incluído em uma lista de relacionados. O técnico tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que foi contratado por apenas €6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação do campeão belga pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro ajuda muito um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo de forma inteligente após retomar o título do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos em termos de reposição. O internacional grego teve uma excelente temporada individual em 2025-26, acumulando impressionantes 51 participações em gols (22 gols, 29 assistências) em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e chegar ao mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nesta transferência, mesmo que a taxa pareça um valor justo no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e o Norwich estivesse condenado ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá transferir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal esperará que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem físico e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez tenha de ser paciente para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação neste início. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para dar certo. Segundo relatos, Tzolis só queria se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará encantado por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente o melhor que poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia nenhuma chance de assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. Obviamente, Adeyemi vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele teve lesões em número considerável e lutou por regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Temos criticado bastante o Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o devido crédito: isso pode se mostrar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez ainda mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um superastro em formação quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida, houve sinais na temporada passada de que ele poderia enfim realizar seu potencial, mas uma ida para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. De fato, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo reformulado radicalmente neste verão. Basicamente, esta parece ser a decisão certa na hora certa para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para enfim concretizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos à frente do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto os Blues não têm nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, o atual campeão da Europa League foi completamente impotente para impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por uma taxa inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, uma quantia absurda que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto e, ao mesmo tempo, reforçar o elenco de Unai Emery em outras posições. No entanto, os torcedores estão extremamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Uma grande cartada. A expectativa era de que Rogers estivesse a caminho do norte de Londres neste verão, e não do oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todos estão se fazendo neste momento, com muita gente já esperando que um integrante da "bomba-relógio" dos Blues apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa grotescamente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores em relação a encontrar um novo destino para Enzo Fernandez, e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito acima do valor por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo e só um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar sérios estragos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde seria esperado que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi seduzido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que dinheiro e minutos garantidos em um time mais fraco tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Em termos justos, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar funcionando muito bem para Rogers, especialmente porque agora ele poderá disputar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de Manchester nas categorias de base, Palmer. De fato, talvez vejamos várias comemorações "cold" nos jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito é uma fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. A equipe do espanhol sofreu enormemente enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito agradável. Não havia qualquer indicação de que o United preparava uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto de ser concluído. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave defendendo o Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado de Premier League que ressaltou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se revelando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele achasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans era apontado como alguém que se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e tudo bem. O Villa é um clube enorme por mérito próprio. No entanto, o United está indiscutivelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai aproveitar a chance de exibir sua maravilhosa variedade de passes e sua técnica tremenda em um dos maiores palcos do jogo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 mi)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua com o clube concordando em vender um de seus jovens jogadores promissores a um rival direto na briga por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de um empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para fazer parte do time principal, atuando com regularidade ao longo da campanha 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em bônus, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para recusar. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que causam certa estranheza de todas as partes. Depois de perder os alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos de forma precipitada ao tentar evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam 'calmos' depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível dos alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de peças no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos níveis a alcançar. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da seleção brasileira de Carlo Ancelotti após uma temporada em que alternou momentos dentro e fora do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de 'futebol regular no time principal'. Se ele encontrará ou não mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge ainda está por ser visto, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da constante troca no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United conseguirá oferecer mais estabilidade a longo prazo. Eles podem, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seus quase ex-empregadores não se classificaram para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se firme como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham, £100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com seu clube financiado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, apoiado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações de pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que este provavelmente nem é o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está por vir, o que significa que os torcedores nem podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de concluir um acordo histórico de £85m por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar sua taxa recorde de transferência novamente por Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas uma prova de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116m, por que Tonali não exigiria uma taxa semelhante?! O internacional italiano provou, sem dúvida, ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma da qual o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados pela abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança das mais inesperadas. Presumia-se que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao lado dele durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um time da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até a elite da Inglaterra foi compreensivelmente afastada pelo preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está pronto para passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança acabe dando certo para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham prejudicado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade quando está em seu melhor nível, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. Em nome da justiça, as mãos da Inter podem muito bem ter estado atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que está construindo a reputação de caçador de pechinchas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor que o Real Madrid pagou, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid supostamente havia separado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída da lenda do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor do lado direito que é possivelmente mais eficaz no apoio ao ataque do que na parte defensiva, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser um bom quebra-galho por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com participação em 55 gols em 207 jogos como ala pela direita, ao mesmo tempo em que ajudou a Nerazzurri a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, além de chegar a duas finais de Champions League. Ele certamente mereceu o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele manterá Alexander-Arnold fora do time, tendo supostamente tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma quantia enorme, que ajudará muito a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas de peso seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares admirados de clubes rivais mesmo antes de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não é nenhuma surpresa. O que choca, porém, é o fato de o West Ham ter conseguido exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a tão merecidamente criticada diretoria do clube merece um raro crédito. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rapidamente para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma demonstração de intenção, isso aqui é outro nível. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um atleta que renderia em um time mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um inegável ar de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos por seu interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, assim, estava disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um motivo para bater nos donos do clube. De fato, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não chega nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma movimentação estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer uma espécie de movimento lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve estar muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é indiscutivelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um outro patamar. Deve haver, claro, alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, já que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre existia a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar troféus na Holanda de forma consistente, apesar de precisar vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um excelente negócio. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo por seu país, antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos. No entanto, como o diretor esportivo Max Eberl afirmou quando a transferência foi confirmada, esse era um acordo no qual o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi um movimento reativo em relação a um jogador aleatório que ganhou destaque em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, entrega e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar correndo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que abrir espaço em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar sendo um pequeno pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à sua frente, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode se provar um reforço muito útil para o elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 milhões)

    Para a Atalanta: Após seu acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela academia do clube, mas fez apenas algumas aparições no time principal, com o clube supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não vá permanecer em Bérgamo e deixar sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea, entre outros, demonstraram interesse, sua cabeça virou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como treinador. O espanhol supostamente deu o aval para este negócio, e o clube agiu rapidamente para fechar um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira no espaço de 24 horas para atravessar a negociação da Inter por Palestra. Havia grande expectativa de que ele se juntasse aos campeões do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, após gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou demais; é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente superando com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada no alto nível no currículo. Isso, portanto, representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Apenas o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja academia frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de que a oferta contratual reportada dos Blues, perto de £100.000 por semana, valia mais do que o dobro do que a Inter havia colocado na mesa talvez ajude a explicar. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele ficará encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele muito bem pode ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma figura-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no comando de ataque, mas passou a enorme maioria do seu tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", o que não depõe muito a favor do português. E tampouco o ajuda o fato de ele ainda fazer papel secundário para um Cristiano Ronaldo de 41 anos em nível internacional. Assim, os principais times do jogo dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos deixar uma coisa clara imediatamente: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes em três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, particularmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, há muito esperada, para o eterno coadjuvante ser o protagonista. Achávamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de enorme promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, freando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para sair do banco, um substituto útil para mudar o jogo. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço vai ser enorme, porque, embora já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar o seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 mi)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que reforçará sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará encantado por ter gerado uma taxa tão significativa pelo zagueiro holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). O Brighton inevitavelmente reinvestirá essa quantia em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic notavelmente em seu radar no que seria uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O clube também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco e Igor Julio prestes a retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, fica a sensação de que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas reportagens sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no sul da Inglaterra. Pode-se pensar que um acordo por preço reduzido por um jogador desse calibre deveria realisticamente ter custado algo na casa dos £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente um negociador duro e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League Chelsea e Liverpool teriam interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece praticamente certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. O Tottenham está, ao menos, contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, tem ótima saída de bola e o tipo de combatividade e liderança de que o time vem sentindo muita falta. O internacional da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Tendo aparentemente deixado claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo adiante em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para coisas ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quiser ser titular absoluto garantido em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhuma forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o temperamental italiano antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Para o Tottenham, o único caminho é para cima depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição após afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (do Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por somente €5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de mais-valia de 50% em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões de sua cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do porte do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele teve participação em 12 gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha para a Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor da transferência. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade entre Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas, percebendo uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu para atravessar o negócio, apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a proposta do clube de Tyneside supostamente já ter sido aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande negócio, mas também ficará muito satisfeito por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode se provar uma pechincha. Munoz pode atuar pelos dois lados do campo, assim como por dentro, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo técnico aparentemente pressionando para que o acordo acontecesse. Ele terá, no entanto, de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois que tanto Liverpool quanto Newcastle tiveram propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz vai esperar se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico ideal para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma boa disputa para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que ele melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como interessado no muito bem avaliado mágico das pontas Yan Diomande, do RB Leipzig, mas ele ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo acordo quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria podido exigir uma boa quantia quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro para o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma sequência de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos os envolvidos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao alvo de longa data Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar de o clube não pagar uma taxa, representa um risco diante de quão mal o zagueiro atuou ao longo da frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid teria decidido encerrar seu interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou ao auge para jogadores de sua posição. O Real está, na prática, apostando que ele reencontre sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira linha, porém, e essa contratação tem cara de um movimento que pode dar muito errado muito rapidamente, diante do intenso escrutínio em torno do Real Madrid, tanto por parte da torcida quanto da imprensa. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto os salários astronômicos que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como um possível titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se conseguir recuperar sua confiança e sua melhor forma logo no início, então terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no Real Madrid de cara nova de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente incansável e criativo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, motivo pelo qual o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a despedida emocionante de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo sob a perspectiva financeira, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços brilhantes. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. Os Blancos não só contrataram de graça um jogador de qualidade extraordinária, como também superaram o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o acordo foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a corrida pelo título da Premier League na temporada passada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excelente. Talvez ainda mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo provavelmente seja o modelo ideal para os integrantes mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o negócio do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava havia tanto tempo. Em pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para uma das principais equipes de La Liga. Vez após vez, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não havia como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, tendo sido desalojado do topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no lugar de onde pertence é um desafio que ele sem dúvida vai abraçar e desfrutar. A concorrência por vaga no Real é intensa, e Silva já não é tão dinâmico quanto foi um dia, mas, como Guardiola apontou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Então, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (do Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Esta parece ser uma negociação estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se transformou em uma peça-chave defensiva do clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em seu melhor nível, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões) e, considerando que ele supostamente já havia sinalizado nos bastidores a intenção de sair e vinha sendo abertamente crítico à forma como o clube está sendo administrado, o time provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), depois de entender que ele não era intocável. Na verdade, o clube talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perde uma de suas figuras mais rodadas, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o aguardado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que, seja o que for que Jose Mourinho diga, é o que acontece, já que o Real Madrid dá início à sua campanha de reforços nesta primeira janela com uma contratação surpreendente. O clube investiu pesado em um lateral-esquerdo ainda no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabeu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar alto com Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) treinador. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma abordagem relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cujo rendimento caiu um pouco nos últimos meses. Perto de completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais o Real Madrid realisticamente conseguirá extrair dele um alto nível? Ao menos, ele tem as características de um jogador "à la Mourinho", com sua energia e agressividade. O Real agora também se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Já se noticiava amplamente que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabeu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real apareceu. Considerando que ele aparentemente foi um nome escolhido por Mourinho, tem grande chance de se firmar também como peça importante, com Carreras provavelmente alternando presença no XI do português. No entanto, diante da taxa elevada, ele precisa render de imediato ou corre o risco de ver a famosa torcida impaciente do Bernabeu pegando no seu pé, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson facilmente figura como uma das melhores contratações da história do clube, peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade começava a pesar para o jogador de 32 anos, razão pela qual o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e até teria vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, faça com que o nível caia ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente o porquê. O elenco do Tottenham talvez estivesse carente de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de compromisso 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente sem custos é um pequeno bônus interessante, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League na reta final para a Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou começando mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele está em boa condição ao seguir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que apenas evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até achar que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, dado que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente a equipe ao longo do verão. Ainda assim, não estamos convencidos de que Robertson vá realmente jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a turbulência causada pelo atacante sueco não fez nenhum favor a Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção para sugerir que valha £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair talentos de ponta não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta em St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob donos sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras da La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer lugar do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi destacado que o scouser marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols foram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade saíram em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado com ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele iria se juntar ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador para compor elenco. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time estrelado, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou, apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai deixar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle