Para o Manchester City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o bastante para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um medo real. Dá a sensação de que o City está fadado a sofrer uma queda sem Rodri, que era o coração do time e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu com gols nas maiores partidas, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em várias decisões de título da Premier League. Apesar do preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e a possível chegada de Ayyoub Bouaddi traz um jogador jovem e inexperiente demais para que se espere que ele preencha essa lacuna. É nada menos do que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que terá uma tarefa enorme para ajustar o plano tático do City e garantir que o time ainda consiga brigar pelos maiores títulos. Nota: F

Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que provoca ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar o terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid ficará abalado ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto já bem estabelecido de Hansi Flick em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do mundo e o homem perfeito para dar estabilidade ao time de Flick. Sem dúvida, será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça na fase de transição com Rodri fazendo a cobertura. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar de imediato, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo relatos, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a atuar antes do fim do ano depois de lesion ar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar em âmbito nacional e continental nos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após o triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece diante da chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e não há outro time mais alinhado aos princípios táticos aos quais ele se acostumou tanto sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri volte ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atlético de Madrid nos últimos anos, e retornar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que cumpra o mesmo papel de ditador vitorioso em tudo no qual prosperou por Espanha e City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

James Westwood