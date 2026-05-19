Com quatro pontos de vantagem, o Arsenal pode jogar sem pressão no último jogo da temporada, contra o Crystal Palace, no domingo, seis dias antes da final da Liga dos Campeões contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain. Para o City, o confronto com o Aston Villa, finalista da Liga Europa, será a festa de despedida de Guardiola.

Três dias após a conquista da FA Cup contra o Chelsea (1 a 0), o técnico estrela foi o centro das atenções após as notícias sobre sua saída iminente no final da temporada. Um torcedor visitante pintou um lençol com a mensagem “Pep, fique!”, enquanto outros cantavam: “Mais um ano!”

Guardiola se apressou em enfatizar, logo antes do apito inicial, que o debate sobre seu futuro não havia influenciado a preparação para o jogo. “Zero, absolutamente zero.” E dizem que até mesmo seu sucessor já está definido: Enzo Maresca, que foi técnico da equipe sub-23 e assistente técnico do City sob o comando de Guardiola, vencedor da Conference League com o Chelsea e campeão mundial de clubes, e que foi demitido de lá em 1º de janeiro de 2026.

Embora os torcedores visitantes tenham comemorado primeiro, o ex-jogador do Bournemouth Antoine Semenyo estava em posição de impedimento no gol que foi corretamente anulado (12'). O City não conseguiu criar mais do que uma chance com Haaland (28') nos primeiros 45 minutos, e Kroupi puniu isso com seu belo chute de efeito.

Nico O'Reily (46') desperdiçou a grande chance de empate após o intervalo. Mas o Bournemouth teve as melhores oportunidades, com David Brooks (90') acertando a trave para os donos da casa.