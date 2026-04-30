A Inter vence a disputa pela contratação da estrela do Tottenham, já que o clube da Série A chega a um acordo sobre os termos pessoais antes da transferência no verão

A iniciativa decisiva do Inter em relação a Vicario é motivada, em grande parte, pela necessidade de encontrar um substituto a longo prazo para Yann Sommer, cujo contrato atual no San Siro expira no verão de 2026. Vicario tem sido uma presença confiável no Tottenham nesta temporada, mantendo a baliza invicta em 13 das 43 partidas disputadas, mas uma recente cirurgia de hérnia pode ter encerrado prematuramente sua temporada. Enquanto isso, reportagens do TEAMtalk sugerem que o Spurs está de olho em James Trafford, do Manchester City, e Bart Verbruggen, do Brighton, como possíveis substitutos para preencher a lacuna que se aproxima.