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A Inter vence a disputa pela contratação da estrela do Tottenham, já que o clube da Série A chega a um acordo sobre os termos pessoais antes da transferência no verão
Nerazzurri lideram a disputa por Vicario
O Inter teria vencido a disputa pela contratação de Vicario, com o TEAMtalkinformando que o gigante italiano assumiu definitivamente a liderança na corrida pela contratação do goleiro. As negociações já se arrastam há vários meses, e o líder da Série A conseguiu chegar a um acordo verbal sobre as condições contratuais com o jogador da seleção italiana. Esse avanço ocorre após a decisão interna do Tottenham, tomada em janeiro, de permitir que seu goleiro titular deixasse o clube após apenas duas temporadas na Inglaterra.
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Procurar um sucessor
A saída iminente do jogador de 29 anos significa que a busca por um sucessor já está em pleno andamento no Tottenham Hotspur Stadium. A estratégia de contratações do clube está sendo moldada pela sua posição na primeira divisão, com discussões internas centradas na escolha entre promover alguém de dentro ou buscar um substituto de alto nível em um rival da Premier League. Embora o foco continue nas últimas semanas da temporada, a diretoria já identificou vários candidatos para assumir a posição de goleiro na temporada 2026-27.
Substituindo um ícone veterano
A iniciativa decisiva do Inter em relação a Vicario é motivada, em grande parte, pela necessidade de encontrar um substituto a longo prazo para Yann Sommer, cujo contrato atual no San Siro expira no verão de 2026. Vicario tem sido uma presença confiável no Tottenham nesta temporada, mantendo a baliza invicta em 13 das 43 partidas disputadas, mas uma recente cirurgia de hérnia pode ter encerrado prematuramente sua temporada. Enquanto isso, reportagens do TEAMtalk sugerem que o Spurs está de olho em James Trafford, do Manchester City, e Bart Verbruggen, do Brighton, como possíveis substitutos para preencher a lacuna que se aproxima.
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Contratuações cruciais para a sobrevivência
O Tottenham precisa enfrentar os jogos que faltam sem seu goleiro titular, ao mesmo tempo em que luta para garantir sua permanência na Premier League. A capacidade do clube de atrair alvos como Trafford, afastando-os de pretendentes como o Liverpool, dependerá fortemente de evitar o rebaixamento, com Antonin Kinsky pronto para assumir o posto caso o time caia para a Championship. Para a Inter, o foco muda para a finalização do valor da transferência com o Spurs por um jogador cujo contrato atual no norte de Londres está tecnicamente previsto para durar até junho de 2028.