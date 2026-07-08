A Inter suspendeu a contratação de Trevoh Chalobah, já que o Chelsea aguarda a venda de um jogador antes de apresentar uma oferta por Maxence Lacroix

De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, o Inter e o Como formaram uma aliança estratégica no mercado de transferências para evitar disputas prejudiciais por jogadores. Os dois clubes da Série A compartilham vários alvos em comum, o que recentemente motivou uma conversa telefônica produtiva entre o presidente do Inter, Beppe Marotta, e o representante do Como, Mirwan Suwarso, na terça-feira.

Os dois dirigentes estabeleceram um pacto de não hostilidade para garantir que não elevem os preços dos jogadores que ambos desejam contratar. Essa abordagem diplomática visa evitar que se repitam as complicações que o Inter enfrentou com outros alvos no início desta janela de transferências. O foco principal desse novo acordo de cavalheiros é o zagueiro Chalobah, do Chelsea, que despertou grande interesse de ambos os clubes italianos neste verão.



