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A Inter suspendeu a contratação de Trevoh Chalobah, já que o Chelsea aguarda a venda de um jogador antes de apresentar uma oferta por Maxence Lacroix
Acordo de transferência entre rivais da Série A
De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, o Inter e o Como formaram uma aliança estratégica no mercado de transferências para evitar disputas prejudiciais por jogadores. Os dois clubes da Série A compartilham vários alvos em comum, o que recentemente motivou uma conversa telefônica produtiva entre o presidente do Inter, Beppe Marotta, e o representante do Como, Mirwan Suwarso, na terça-feira.
Os dois dirigentes estabeleceram um pacto de não hostilidade para garantir que não elevem os preços dos jogadores que ambos desejam contratar. Essa abordagem diplomática visa evitar que se repitam as complicações que o Inter enfrentou com outros alvos no início desta janela de transferências. O foco principal desse novo acordo de cavalheiros é o zagueiro Chalobah, do Chelsea, que despertou grande interesse de ambos os clubes italianos neste verão.
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O Como revela sua posição sobre o zagueiro do Chelsea
O Como já fez uma investida ambiciosa por Chalobah, apresentando uma oferta formal de 25 milhões de euros ao Chelsea há algumas semanas. O clube da Premier League rejeitou prontamente essa proposta inicial. Com o Inter continuando a acompanhar Chalobah, Suwarso informou explicitamente a Marotta que o Como não tem intenção de entrar em um leilão dispendioso. Suwarso solicitou esclarecimentos sobre as intenções do Inter em relação ao zagueiro inglês.
O dirigente do Como garantiu a Marotta que, caso o Inter decida lançar uma forte investida por Chalobah, o Como se retirará de boa vontade da disputa e voltará sua atenção para perfis alternativos. Essa excelente relação entre os dois clubes deixa todos os cenários possíveis em aberto para o futuro do jogador formado nas categorias de base do Chelsea.
O Inter muda o foco para a lateral direita
Apesar do caminho estar livre, o Inter colocou em espera a tentativa de contratação de Chalobah. Os campeões italianos estão, no momento, totalmente focados em fechar a contratação de Anan Khalaili. O Inter só voltará a se concentrar no setor defensivo depois de resolver com sucesso a situação na lateral direita.
No entanto, as negociações por Chalobah não estão encerradas. O Inter está trabalhando constantemente com a comitiva de Chalobah para chegar a um acordo sobre os termos contratuais antes de enviar uma primeira proposta oficial ao Chelsea. Enquanto isso, o Chelsea busca reformular sua própria defesa. O clube londrino quer dar um papel de destaque a Maxence Lacroix, embora ainda haja uma distância nas negociações com o Crystal Palace.
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O que vai acontecer agora com o zagueiro central do Chelsea?
Espera-se que o Inter intensifique seus esforços pela contratação de Chalobah nos próximos dias, assim que as questões relacionadas à lateral direita forem resolvidas. Com o Como se retirando da disputa, o Inter tem o caminho livre para contratar o zagueiro. O Chelsea precisa finalizar essa saída rapidamente para financiar a contratação planejada de Lacroix, o que significa que os três clubes enfrentam uma semana decisiva de atividades de transferência interligadas.
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