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FBL-EUR-C1-INTER-SHAKHTAR DONETSKAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Inter sofre, fica com dez jogadores, mas conquista a primeira vitória na Champions: 1 a 0 sobre o Shakhtar

Inter de Milão
Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões
Inter de Milão x Shakhtar Donetsk

Acompanhe Inter x Shakhtar Donetsk, partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League.

A Inter finalmente conquista sua primeira vitória nesta Champions League 2026/2027 e faz isso à moda antiga, como uma equipe imprevisível e capaz de grandes feitos mesmo nos momentos mais complicados. Contra o Shakhtar, em San Siro, vence por 1 a 0 com gol de Carlos Augusto, marcado quando a Inter já estava com dez jogadores após Bastoni receber, por ingenuidade, dois cartões amarelos em três minutos.


A partida precisava ser diferente das anteriores e, em parte, foi. Nos primeiros 45 minutos, após uma pressão inicial da Inter em que o goleiro Riznyk impediu os gols de Thuram e Bonny, a equipe recuou suas linhas e tentou controlar um Shakhtar que cresceu até o fim do primeiro tempo.


Na etapa final, o roteiro mudou com as substituições de Chivu aos 60 minutos, que deram novo ânimo à Inter. Mas a reação foi interrompida imediatamente pela expulsão de Alessandro Bastoni, que recebeu dois cartões amarelos em três minutos. O ajuste da equipe para um 4-4-1 foi inevitável, mas Carlos Augusto apareceu justamente nos espaços desprotegidos para marcar o gol do 1 a 0 aos 77 minutos. Josep Martinez salvou o resultado duas vezes nos minutos finais e garantiu à Inter a primeira vitória, que pode dar novo impulso à sua campanha na Champions League.


INTER 1 X 0 SHAKHTAR

GOL: 77' Carlos Augusto (I)



  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    88' DUAS DEFESAS - Josep Martinez cala os críticos. Primeiro, reage rápido para mandar a escanteio o chute rasteiro de Newerton. Depois, voa para defender a cabeçada de Matvienko.


    84' CHANCE - Thuram abre caminho com os cotovelos e avança pela direita, superando Matvienko. Ele serve uma bola perfeita para o meio da área, onde Mkhitaryan aparece, mas não consegue se ajeitar para bater de primeira, sozinho diante de Riznyk. Depois de dominar e puxar para dentro, chuta para fora.


    79' GOL ANULADO - Nazaryna lança em profundidade e encontra Newerton sozinho diante de Josep Martinez. Ele domina e chuta para o gol, mas o assistente levanta imediatamente a bandeira e anula o lance por impedimento claro.


    77' GOL - A Inter recupera a bola, e Mkhitaryan a mantém em jogo ao se abrir pela esquerda. De cabeça erguida, faz um lançamento preciso para Carlos Augusto, que supera Bondar e bate Riznyk na saída.


    69' BASTONI EXPULSO - Em apenas 3 minutos, Bastoni recebe dois cartões amarelos e deixa a Inter com 10 jogadores. O zagueiro leva o primeiro por reclamar com o quarto árbitro. Depois, na sequência de um escanteio marcado por provocações, empurra Ocheretko com as mãos no rosto. O jogador valoriza o empurrão e convence o árbitro a mostrar o segundo amarelo.


    66' CHANCE - Riznyk faz uma defesa milagrosa e salva o Shakhtar. Thuram recebe a bola pela esquerda, puxa para a direita ao superar Marlon e solta um chute colocado, levemente desviado, que parece destinado ao canto oposto. Riznyk voa e manda para escanteio.


    60' CHANCE - Os recém-entrados dão uma resposta imediata. Diouf e Bisseck tabelam em velocidade, mas Bisseck é parado no último instante dentro da área. A jogada continua, e a bola chega a Bonny, que puxa para a direita e chuta, mas Riznyk defende.


    55' AMARELO - Alisson tenta uma jogada "à la Neymar", passando a bola por cima da cabeça de Dimarco e arrancando em direção ao gol. Thuram chega duro e o derruba, provocando uma aglomeração de jogadores em protesto. O árbitro mostra o amarelo ao francês.


    40' CHANCE - A Inter se salva! Em escanteio pela direita, Barella perde Bondar na marcação. O jogador sobe mais alto, cabeceia em direção ao canto, mas Josep Martinez voa e espalma para longe do gol.


    21' CHANCE - Outra grande defesa de Riznyk, desta vez na finalização de Bonny após girar na entrada da área. A bola fica solta no meio da área, mas Matvienko chega antes do próprio Bonny no último instante.


    19' INTER RECLAMA - Na sequência de um escanteio pela direita, Akanji sobe para escorar de cabeça e acerta o braço dobrado de Marlon. A bola fica solta e Bonny, após o toque de Barella, manda por cima. Para Calvarese, analista de arbitragem da Prime: "O braço está dobrado e não há infração".


    7' - Desta vez, é a Inter que é pega desprevenida. Pedrinho avança 30 metros com a bola nos pés e arrisca de esquerda da entrada da área, mas o chute desvia e Josep Martinez defende com facilidade.


    5' CHANCE - A Inter recupera outra bola e Calhanoglu finaliza da entrada da área. A bola vai para fora.


    3' CHANCE - Sucic recupera a bola e serve Bonny na área. Ele dá a assistência para Thuram, que bate cruzado de direita, mas Riznyk defende.


    0' A bola rola no Giuseppe Meazza, em San Siro, às 21h


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  • Inter x Shakhtar: ficha técnica

    Inter-Shakhtar 1-0


    Gol: 77' Carlos Augusto (I)


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (59' Diouf), Barella, Calhanoglu (59' Zielinski), Sucic (73' Luis Henrique), Dimarco (59' Bisseck); Bonny (75' Mkhitaryan), Thuram.

    À disposição: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Técnico: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko (72' Isaque); Alisson Santana (82' Bruninho), Pedrinho (32' Nazaryna), Marlon Gomes, Mendoza (72' Newerton); Kauã Elias (72' Traore).

    À disposição: Fesiun, Kryskiv, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Lucas Ferreira, Luca Meirelles.

    Técnico: Arda Turan.


    Árbitro: Osmers (GER)

    Cartões amarelos: Ocheretko (S), Thuram (I), Marlon (S), Sucic (I)

    Expulso: Bastoni (I), por receber dois cartões amarelos

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