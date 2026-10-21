88' DUAS DEFESAS - Josep Martinez cala os críticos. Primeiro, reage rápido para mandar a escanteio o chute rasteiro de Newerton. Depois, voa para defender a cabeçada de Matvienko.
84' CHANCE - Thuram abre caminho com os cotovelos e avança pela direita, superando Matvienko. Ele serve uma bola perfeita para o meio da área, onde Mkhitaryan aparece, mas não consegue se ajeitar para bater de primeira, sozinho diante de Riznyk. Depois de dominar e puxar para dentro, chuta para fora.
79' GOL ANULADO - Nazaryna lança em profundidade e encontra Newerton sozinho diante de Josep Martinez. Ele domina e chuta para o gol, mas o assistente levanta imediatamente a bandeira e anula o lance por impedimento claro.
77' GOL - A Inter recupera a bola, e Mkhitaryan a mantém em jogo ao se abrir pela esquerda. De cabeça erguida, faz um lançamento preciso para Carlos Augusto, que supera Bondar e bate Riznyk na saída.
69' BASTONI EXPULSO - Em apenas 3 minutos, Bastoni recebe dois cartões amarelos e deixa a Inter com 10 jogadores. O zagueiro leva o primeiro por reclamar com o quarto árbitro. Depois, na sequência de um escanteio marcado por provocações, empurra Ocheretko com as mãos no rosto. O jogador valoriza o empurrão e convence o árbitro a mostrar o segundo amarelo.
66' CHANCE - Riznyk faz uma defesa milagrosa e salva o Shakhtar. Thuram recebe a bola pela esquerda, puxa para a direita ao superar Marlon e solta um chute colocado, levemente desviado, que parece destinado ao canto oposto. Riznyk voa e manda para escanteio.
60' CHANCE - Os recém-entrados dão uma resposta imediata. Diouf e Bisseck tabelam em velocidade, mas Bisseck é parado no último instante dentro da área. A jogada continua, e a bola chega a Bonny, que puxa para a direita e chuta, mas Riznyk defende.
55' AMARELO - Alisson tenta uma jogada "à la Neymar", passando a bola por cima da cabeça de Dimarco e arrancando em direção ao gol. Thuram chega duro e o derruba, provocando uma aglomeração de jogadores em protesto. O árbitro mostra o amarelo ao francês.
40' CHANCE - A Inter se salva! Em escanteio pela direita, Barella perde Bondar na marcação. O jogador sobe mais alto, cabeceia em direção ao canto, mas Josep Martinez voa e espalma para longe do gol.
21' CHANCE - Outra grande defesa de Riznyk, desta vez na finalização de Bonny após girar na entrada da área. A bola fica solta no meio da área, mas Matvienko chega antes do próprio Bonny no último instante.
19' INTER RECLAMA - Na sequência de um escanteio pela direita, Akanji sobe para escorar de cabeça e acerta o braço dobrado de Marlon. A bola fica solta e Bonny, após o toque de Barella, manda por cima. Para Calvarese, analista de arbitragem da Prime: "O braço está dobrado e não há infração".
7' - Desta vez, é a Inter que é pega desprevenida. Pedrinho avança 30 metros com a bola nos pés e arrisca de esquerda da entrada da área, mas o chute desvia e Josep Martinez defende com facilidade.
5' CHANCE - A Inter recupera outra bola e Calhanoglu finaliza da entrada da área. A bola vai para fora.
3' CHANCE - Sucic recupera a bola e serve Bonny na área. Ele dá a assistência para Thuram, que bate cruzado de direita, mas Riznyk defende.
0' A bola rola no Giuseppe Meazza, em San Siro, às 21h
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