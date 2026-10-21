88' DUAS DEFESAS - Josep Martinez cala os críticos. Primeiro, reage rápido para mandar a escanteio o chute rasteiro de Newerton. Depois, voa para defender a cabeçada de Matvienko.





84' CHANCE - Thuram usa os cotovelos e avança pela direita, superando Matvienko. Ele serve uma bola perfeita para o meio da área, onde chega Mkhitaryan. Sozinho diante de Riznyk, ele não consegue se ajeitar para finalizar de primeira e, depois de dominar e cortar para dentro, chuta para fora.





79' GOL ANULADO - Nazaryna faz um lançamento em profundidade e encontra Newerton sozinho diante de Josep Martinez. Ele domina e chuta para o gol, mas o assistente levanta a bandeira imediatamente e anula o lance por impedimento claro.





77' GOL - A Inter recupera a bola, e Mkhitaryan a mantém em jogo ao se deslocar para a esquerda. De cabeça erguida, faz um lançamento preciso para Carlos Augusto, que surpreende Bondar e bate Riznyk na saída.





69' BASTONI EXPULSO - Em apenas 3 minutos, Bastoni recebe dois cartões amarelos e deixa a Inter com 10 jogadores. O zagueiro leva o primeiro por reclamar com o quarto árbitro. Depois, na sequência de um escanteio marcado por provocações, empurra Ocheretko com as mãos no rosto. O jogador valoriza o contato e convence o árbitro a mostrar o segundo amarelo.





66' CHANCE - Riznyk faz uma defesa milagrosa e salva o Shakhtar. Thuram recebe a bola pela esquerda, corta para a perna direita, supera Marlon e solta um chute colocado que desvia levemente e parece destinado ao canto oposto. Riznyk voa e manda para escanteio.





60' CHANCE - Os jogadores que acabaram de entrar dão novo ânimo ao time. Diouf e Bisseck tabelam em velocidade, mas Bisseck é parado no último instante dentro da área. A jogada continua, e a bola chega a Bonny, que corta para a direita e chuta, mas Riznyk defende.





55' AMARELO - Alisson tenta uma jogada "à la Neymar", passa a bola por cima da cabeça de Dimarco e dispara em direção ao gol. Thuram chega duro e o derruba, provocando também um princípio de confusão que leva o árbitro a mostrar o amarelo ao francês.





40' CHANCE - A Inter se salva! Em escanteio pela direita, Barella perde Bondar na marcação. O jogador sobe mais alto, cabeceia para o canto, mas Josep Martinez voa e espalma a bola para longe do gol.





21' CHANCE - Outra grande defesa de Riznyk, desta vez em uma finalização de Bonny após girar na entrada da área. A bola fica viva no meio da área, mas o próprio Bonny é antecipado por Matvienko no último instante.





19' INTER RECLAMA - Na sequência de um escanteio pela direita, Akanji sobe para escorar de cabeça e a bola atinge o braço dobrado de Marlon. A bola fica solta, e Bonny, após toque de Barella, manda por cima. Para Calvarese, comentarista de arbitragem do Prime: "O braço está dobrado e não é passível de punição".





7' - Desta vez, é a Inter que é pega desprevenida. Pedrinho avança 30 metros com a bola nos pés e arrisca de esquerda da entrada da área, mas o chute desvia e Josep Martinez defende com facilidade.





5' CHANCE - A Inter recupera outra bola e Calhanoglu finaliza da entrada da área. A bola vai para fora.





3' CHANCE - Sucic recupera a bola e serve Bonny na área. Ele passa para Thuram, que tenta um chute cruzado de direita, mas Riznyk salva.





0' A bola rola no Giuseppe Meazza, em San Siro, às 21h





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