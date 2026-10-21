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FBL-EUR-C1-INTER-SHAKHTAR DONETSKAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Inter sofre, fica com dez em campo, mas conquista a primeira vitória na Champions: 1 a 0 sobre o Shakhtar

Inter de Milão
Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões
Inter de Milão x Shakhtar Donetsk

Acompanhe Inter x Shakhtar Donetsk, jogo válido pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League

A Inter volta a campo pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027 e recebe o Shakhtar Donetsk em San Siro, a partir das 21h. A partida já é decisiva para a Inter de Cristian Chivu, que ainda espera entrar na briga pelas oito primeiras posições e precisa reagir após as derrotas para Real Madrid e Bruges. Mais tranquila é a situação da equipe de Arda Turan, que chega ao jogo com quatro pontos conquistados nas duas primeiras partidas.


INTER-SHAKHTAR 1-0

GOL: 77' Carlos Augusto (I)



  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    88' DUAS DEFESAS - Josep Martinez cala os críticos. Primeiro, reage rápido para mandar a escanteio o chute rasteiro de Newerton. Depois, voa para defender a cabeçada de Matvienko.


    84' CHANCE - Thuram usa os cotovelos e avança pela direita, superando Matvienko. Ele serve uma bola perfeita para o meio da área, onde chega Mkhitaryan. Sozinho diante de Riznyk, ele não consegue se ajeitar para finalizar de primeira e, depois de dominar e cortar para dentro, chuta para fora.


    79' GOL ANULADO - Nazaryna faz um lançamento em profundidade e encontra Newerton sozinho diante de Josep Martinez. Ele domina e chuta para o gol, mas o assistente levanta a bandeira imediatamente e anula o lance por impedimento claro.


    77' GOL - A Inter recupera a bola, e Mkhitaryan a mantém em jogo ao se deslocar para a esquerda. De cabeça erguida, faz um lançamento preciso para Carlos Augusto, que surpreende Bondar e bate Riznyk na saída.


    69' BASTONI EXPULSO - Em apenas 3 minutos, Bastoni recebe dois cartões amarelos e deixa a Inter com 10 jogadores. O zagueiro leva o primeiro por reclamar com o quarto árbitro. Depois, na sequência de um escanteio marcado por provocações, empurra Ocheretko com as mãos no rosto. O jogador valoriza o contato e convence o árbitro a mostrar o segundo amarelo.


    66' CHANCE - Riznyk faz uma defesa milagrosa e salva o Shakhtar. Thuram recebe a bola pela esquerda, corta para a perna direita, supera Marlon e solta um chute colocado que desvia levemente e parece destinado ao canto oposto. Riznyk voa e manda para escanteio.


    60' CHANCE - Os jogadores que acabaram de entrar dão novo ânimo ao time. Diouf e Bisseck tabelam em velocidade, mas Bisseck é parado no último instante dentro da área. A jogada continua, e a bola chega a Bonny, que corta para a direita e chuta, mas Riznyk defende.


    55' AMARELO - Alisson tenta uma jogada "à la Neymar", passa a bola por cima da cabeça de Dimarco e dispara em direção ao gol. Thuram chega duro e o derruba, provocando também um princípio de confusão que leva o árbitro a mostrar o amarelo ao francês.


    40' CHANCE - A Inter se salva! Em escanteio pela direita, Barella perde Bondar na marcação. O jogador sobe mais alto, cabeceia para o canto, mas Josep Martinez voa e espalma a bola para longe do gol.


    21' CHANCE - Outra grande defesa de Riznyk, desta vez em uma finalização de Bonny após girar na entrada da área. A bola fica viva no meio da área, mas o próprio Bonny é antecipado por Matvienko no último instante.


    19' INTER RECLAMA - Na sequência de um escanteio pela direita, Akanji sobe para escorar de cabeça e a bola atinge o braço dobrado de Marlon. A bola fica solta, e Bonny, após toque de Barella, manda por cima. Para Calvarese, comentarista de arbitragem do Prime: "O braço está dobrado e não é passível de punição".


    7' - Desta vez, é a Inter que é pega desprevenida. Pedrinho avança 30 metros com a bola nos pés e arrisca de esquerda da entrada da área, mas o chute desvia e Josep Martinez defende com facilidade.


    5' CHANCE - A Inter recupera outra bola e Calhanoglu finaliza da entrada da área. A bola vai para fora.


    3' CHANCE - Sucic recupera a bola e serve Bonny na área. Ele passa para Thuram, que tenta um chute cruzado de direita, mas Riznyk salva.


    0' A bola rola no Giuseppe Meazza, em San Siro, às 21h


    CONFIRA AQUI INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E A NARRAÇÃO MINUTO A MINUTO

  • Inter x Shakhtar: ficha técnica

    Inter-Shakhtar 1-0


    Gol: 77' Carlos Augusto (I)


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (59' Diouf), Barella, Calhanoglu (59' Zielinski), Sucic (73' Luis Henrique), Dimarco (59' Bisseck); Bonny (75' Mkhitaryan), Thuram.

    Reservas: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Técnico: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko (72' Isaque); Alisson Santana (82' Bruninho), Pedrinho (32' Nazaryna), Marlon Gomes, Mendoza (72' Newerton); Kauã Elias (72' Traore).

    Reservas: Fesiun, Kryskiv, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Lucas Ferreira, Luca Meirelles.

    Técnico: Arda Turan.


    Árbitro: Osmers (GER)

    Cartões amarelos: Ocheretko (S), Thuram (I), Marlon (S), Sucic (I)

    Expulsos: Bastoni (I), por receber o segundo cartão amarelo

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