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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Inter não sabe mais vencer na Champions e continua cambaleando: o Bruges vence por 4 a 3 no San Siro

Liga dos Campeões
Inter de Milão x Club Brugge
Inter de Milão
Club Brugge
Campeonato Italiano

Acompanhe Inter x Brugge, jogo válido pela 2ª rodada da fase de liga da Champions League.

Era para ser o jogo da retomada, aquele em que não podia errar. Mas, mais uma vez, a Inter de Chivu mostra sua pior versão na Europa. Em San Siro, a equipe sofre sua segunda derrota nesta fase de liga da Champions League 2026/2027 ao perder por 4 a 3 para o Bruges.

Quem dá espetáculo no Meazza são os jogadores da Inter que ninguém esperava antes do jogo, os do grande ex Sommer. Durante toda a partida, eles colocam em dificuldades e expõem as grandes limitações da equipe de Chivu, que, quando não consegue controlar o jogo, se desorganiza e deixa espaços para contra-ataques que se tornam sempre letais.

Foi assim que, no primeiro tempo, em um escanteio a favor, Calhanoglu cometeu pênalti em Forbes, convertido por Tresoldi para abrir o placar. Lautaro empatou com um movimento de centroavante no fim da primeira etapa, mas já estava claro que havia algo de errado com a Inter.

Assim como contra o Bodo/Glimt, diante do Bruges, que corre muito e aproveita toda a largura do campo, a Inter é constantemente pega desprotegida pelo meio. Na segunda etapa, um erro de leitura de Dimarco e Josep Martinez abriu caminho primeiro para o 2 a 1 de Tresoldi e depois para o chute de Forbs que, após o rebote de Martinez, resultou no terceiro gol de Tresoldi.

Após Sommer rebater de forma imperfeita um chute de Sucic, Lautaro devolveu a esperança à Inter. Pouco depois, porém, Vermant, que acabara de entrar, avançou novamente pelo meio e encobriu o goleiro espanhol em um lance de um contra um.

Bonny diminuiu o prejuízo no fim, mas o cenário não muda. A Inter de Chivu continua a sofrer na Europa, com sete derrotas nos últimos oito jogos e uma vitória sobre o Dortmund que não teve efeito na classificação. Desta vez, a segunda derrota em dois jogos corre o risco de já ter complicado o caminho até as oitavas de final, que, pelo menos nas palavras dos envolvidos e do clube, deveriam ser um objetivo mais do que acessível.

INTER 3 X 4 BRUGES

GOLS: 30' Tresoldi (pênalti, B), 44' Lautaro Martinez (I), 63' Tresoldi (B), 74' Tresoldi (B), 81' Lautaro (I), 87' Vermant (B), 93' Bonny (I)



  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    95' CHANCE - Defesa espetacular de Josep Martinez, que se estica para a esquerda e manda para escanteio um chute de Vermant. Pouco antes, o jogador havia mandado por cima um toque para o gol de muito perto.


    93' GOL - Bonny recebe um lançamento em profundidade de Stankovic, entra na área pela esquerda, corta para o pé direito e solta uma bomba no gol defendido por Sommer para dar esperança à Inter.


    87' GOL - Mais um passe em profundidade do Bruges e mais um espaço aberto pelo meio da defesa da Inter. Desta vez, Vermant fica cara a cara com Martinez e o encobre.


    87' CHANCE - Bonny faz grande jogada pela esquerda e cruza forte para o meio da área, onde Lautaro Martinez aparece para finalizar, mas Sommer defende.


    81' GOL - Sucic encontra espaço na entrada da área e exige uma defesa de Sommer, que rebate pelo meio. Lautaro Martinez é o mais rápido para aproveitar o rebote e marcar.


    74' GOL - Em mais um contra-ataque que encontra a Inter desprotegida pelo lado direito, a bola chega a Forbs no meio da área. Ele chuta rasteiro de esquerda, e Martinez defende por reflexo. A bola sobra nos pés de Tresoldi, que se ajeita rapidamente e marca de novo. Hat-trick.


    72' CHANCE - Defesa espetacular de Josep Martinez, que lê a arrancada de Potts pelo meio e, por reflexo, espalma o chute de direita à queima-roupa.


    70' NA TRAVE - A defesa da Inter volta a vacilar. Desta vez, Virgili corta para o pé direito e chuta rasteiro, acertando a trave à direita de Martinez.


    63' GOL - Sabbe lança para Forbs, que usa a velocidade para ganhar de Dimarco e deixá-lo para trás. Josep Martinez sai muito do gol, mas Forbs tenta o chute e o supera. A bola chega a Tresoldi, que marca com o gol vazio.


    57' LESÃO - Spileers disputa a bola com Dimarco, que a tira do alcance do adversário e é derrubado, mas Saggi deixa o jogo seguir. Quem leva a pior é o próprio defensor, que precisa deixar o campo amparado pelos médicos do Bruges.


    56' MILAGRE DE SOMMER! - Em uma jogada impressionante e de sorte da Inter, a bola sobra para Lautaro Martinez sozinho diante de Sommer após um desvio. Ele primeiro finge o chute para derrubar o goleiro e depois finaliza de direita. Mesmo no chão, Sommer consegue esticar a perna e defender. Erro incrível do atacante argentino e grande defesa do goleiro.


    53' CHANCE - Bastoni avança sem ser marcado até a entrada da área. Seu chute cruzado é desviado para escanteio


    50' CHANCE - Diouf parte em contra-ataque e toca para Thuram na entrada da área. O camisa 9 corta para o pé direito e bate colocado, mas a bola passa por pouco fora do gol.


    44' GOL - Grande contra-ataque da Inter. Thuram conduz a bola por 35 metros e, na entrada da área, serve Dimarco, que aparece em diagonal. O jogador de lado toca de calcanhar, de primeira, para a ponta da pequena área. Lá, Lautaro Martinez usa Mechele como apoio para girar e chuta, vencendo Sommer no canto oposto.


    43' CHANCE - Bastoni sobe mais alto após a cobrança de escanteio e cabeceia na direção do gol, mas Sommer reage rápido e defende.


    42' CHANCE - Mais uma chance para Lautaro Martinez, cujo chute de esquerda é bloqueado pela defesa. No rebote, Lautaro é novamente o mais rápido, mas sua finalização com a parte externa do pé direito é desviada para escanteio.


    36' GOL ANULADO - Calhanoglu cobra falta da intermediária e encontra Lautaro, que aparece no meio da área. Ele cabeceia e vence Sommer, mas o assistente marca impedimento, confirmado pelo VAR


    34' CHANCE - Mais um contra-ataque do Bruges em campo aberto pega a defesa da Inter desprevenida. Vrigili chega à entrada da área, corta para o pé direito e bate colocado. A bola passa por pouco fora do gol de Martinez, que havia se atirado para acompanhar a trajetória.


    32' NO TRAVESSÃO - Calhanoglu tenta se redimir. Ele recebe a bola na entrada da área, finge o chute de esquerda e derruba seu marcador. Depois, bate forte de direita e acerta em cheio o travessão, com Sommer já batido. No rebote, Barella tenta finalizar com o gol à sua frente, mas desperdiça a chance e manda a bola muito por cima.


    30' GOL - Tresoldi cobra o pênalti, desloca Martinez e manda a bola logo abaixo do ângulo.


    29' PÊNALTI - Frobs atravessa o campo em contra-ataque iniciado após um escanteio a favor da Inter. O jogador de lado parte para cima de Calhanoglu, passa por ele e é derrubado.Somente cartão amarelo porque, nessa situação, a falta não exige expulsão.


    27' CARTÃO AMARELO - Spileers acerta o rosto de Lautaro com a mão e recebe cartão amarelo.


    26' NO TRAVESSÃO - Após um escanteio, Tresoldi se ajeita para pegar uma bola solta e solta um chute forte de direita. Com Martinez batido, a bola acerta o travessão.


    11' CHANCE - Lautaro Martinez gira na entrada da área e abre espaço para chutar, mas a finalização sai pelo meio e sem muita força, permitindo uma defesa tranquila de Sommer.


    6' CHANCE - Bisseck trabalha bem a bola no meio-campo, faz o passe em profundidade e encontra Thuram na área. Ele domina já avançando e finaliza com a parte externa do pé direito para se antecipar a Sommer, mas a bola passa perto da trave oposta.


    4' - Sommer sai do gol com atenção e afasta a bola antes de Diouf, que havia entrado na área pela direita.


    0' - A bola rola às 21h no estádio Giuseppe Meazza, em San Siro.


    AQUI, TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS, CURIOSIDADES E A NARRAÇÃO MINUTO A MINUTO

  • INTER X BRUGES: FICHA TÉCNICA

    Inter-Bruges 2-4


    Gols: 30' Tresoldi (pên.) (B), 44' Lautaro Martinez (I), 63' Tresoldi (B), 74' Tresoldi (B), 81' Lautaro (I), 87' Vermant (B)


    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella (78' Bonny), Calhanoglu (67' Sucic), Zielinski (88' Stankovic), Dimarco (78' Spence), L. Martinez, Thuram (67' Esposito).

    À disposição: Provedel, Di Gennaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Spence.

    Téc. Chivu.


    BRUGES (4-5-1): Sommer; Sabbe, Spileers (61' Lee), Mechele, Seys; Forbs, Vanaken, Potts, Vetlesen (61' Lemarechal), Virgili (83' Diakhon); Tresoldi (83' Vermant).

    À disposição: Jackers, Driessche, Tsawa, Vernant, Dams, Robberechts, Siquet, Audoor, Vasovic

    Téc. Leko.


    Árbitro: Saggi (NOR)

    Cartões amarelos: Spileers (B), Calhanoglu (I), Akanji (I), Virgili (B), Lee (B), Lemarechal (B)

    Expulsos: -

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