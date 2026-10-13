95' CHANCE - Defesa espetacular de Josep Martinez, que se estica para a esquerda e manda para escanteio um chute de Vermant. Pouco antes, o jogador havia mandado por cima um toque para o gol de muito perto.





93' GOL - Bonny recebe um lançamento em profundidade de Stankovic, entra na área pela esquerda, corta para o pé direito e solta uma bomba no gol defendido por Sommer para dar esperança à Inter.





87' GOL - Mais um passe em profundidade do Bruges e mais um espaço aberto pelo meio da defesa da Inter. Desta vez, Vermant fica cara a cara com Martinez e o encobre.





87' CHANCE - Bonny faz grande jogada pela esquerda e cruza forte para o meio da área, onde Lautaro Martinez aparece para finalizar, mas Sommer defende.





81' GOL - Sucic encontra espaço na entrada da área e exige uma defesa de Sommer, que rebate pelo meio. Lautaro Martinez é o mais rápido para aproveitar o rebote e marcar.





74' GOL - Em mais um contra-ataque que encontra a Inter desprotegida pelo lado direito, a bola chega a Forbs no meio da área. Ele chuta rasteiro de esquerda, e Martinez defende por reflexo. A bola sobra nos pés de Tresoldi, que se ajeita rapidamente e marca de novo. Hat-trick.





72' CHANCE - Defesa espetacular de Josep Martinez, que lê a arrancada de Potts pelo meio e, por reflexo, espalma o chute de direita à queima-roupa.





70' NA TRAVE - A defesa da Inter volta a vacilar. Desta vez, Virgili corta para o pé direito e chuta rasteiro, acertando a trave à direita de Martinez.





63' GOL - Sabbe lança para Forbs, que usa a velocidade para ganhar de Dimarco e deixá-lo para trás. Josep Martinez sai muito do gol, mas Forbs tenta o chute e o supera. A bola chega a Tresoldi, que marca com o gol vazio.





57' LESÃO - Spileers disputa a bola com Dimarco, que a tira do alcance do adversário e é derrubado, mas Saggi deixa o jogo seguir. Quem leva a pior é o próprio defensor, que precisa deixar o campo amparado pelos médicos do Bruges.





56' MILAGRE DE SOMMER! - Em uma jogada impressionante e de sorte da Inter, a bola sobra para Lautaro Martinez sozinho diante de Sommer após um desvio. Ele primeiro finge o chute para derrubar o goleiro e depois finaliza de direita. Mesmo no chão, Sommer consegue esticar a perna e defender. Erro incrível do atacante argentino e grande defesa do goleiro.





53' CHANCE - Bastoni avança sem ser marcado até a entrada da área. Seu chute cruzado é desviado para escanteio





50' CHANCE - Diouf parte em contra-ataque e toca para Thuram na entrada da área. O camisa 9 corta para o pé direito e bate colocado, mas a bola passa por pouco fora do gol.





44' GOL - Grande contra-ataque da Inter. Thuram conduz a bola por 35 metros e, na entrada da área, serve Dimarco, que aparece em diagonal. O jogador de lado toca de calcanhar, de primeira, para a ponta da pequena área. Lá, Lautaro Martinez usa Mechele como apoio para girar e chuta, vencendo Sommer no canto oposto.





43' CHANCE - Bastoni sobe mais alto após a cobrança de escanteio e cabeceia na direção do gol, mas Sommer reage rápido e defende.





42' CHANCE - Mais uma chance para Lautaro Martinez, cujo chute de esquerda é bloqueado pela defesa. No rebote, Lautaro é novamente o mais rápido, mas sua finalização com a parte externa do pé direito é desviada para escanteio.





36' GOL ANULADO - Calhanoglu cobra falta da intermediária e encontra Lautaro, que aparece no meio da área. Ele cabeceia e vence Sommer, mas o assistente marca impedimento, confirmado pelo VAR





34' CHANCE - Mais um contra-ataque do Bruges em campo aberto pega a defesa da Inter desprevenida. Vrigili chega à entrada da área, corta para o pé direito e bate colocado. A bola passa por pouco fora do gol de Martinez, que havia se atirado para acompanhar a trajetória.





32' NO TRAVESSÃO - Calhanoglu tenta se redimir. Ele recebe a bola na entrada da área, finge o chute de esquerda e derruba seu marcador. Depois, bate forte de direita e acerta em cheio o travessão, com Sommer já batido. No rebote, Barella tenta finalizar com o gol à sua frente, mas desperdiça a chance e manda a bola muito por cima.





30' GOL - Tresoldi cobra o pênalti, desloca Martinez e manda a bola logo abaixo do ângulo.





29' PÊNALTI - Frobs atravessa o campo em contra-ataque iniciado após um escanteio a favor da Inter. O jogador de lado parte para cima de Calhanoglu, passa por ele e é derrubado.Somente cartão amarelo porque, nessa situação, a falta não exige expulsão.





27' CARTÃO AMARELO - Spileers acerta o rosto de Lautaro com a mão e recebe cartão amarelo.





26' NO TRAVESSÃO - Após um escanteio, Tresoldi se ajeita para pegar uma bola solta e solta um chute forte de direita. Com Martinez batido, a bola acerta o travessão.





11' CHANCE - Lautaro Martinez gira na entrada da área e abre espaço para chutar, mas a finalização sai pelo meio e sem muita força, permitindo uma defesa tranquila de Sommer.





6' CHANCE - Bisseck trabalha bem a bola no meio-campo, faz o passe em profundidade e encontra Thuram na área. Ele domina já avançando e finaliza com a parte externa do pé direito para se antecipar a Sommer, mas a bola passa perto da trave oposta.





4' - Sommer sai do gol com atenção e afasta a bola antes de Diouf, que havia entrado na área pela direita.





0' - A bola rola às 21h no estádio Giuseppe Meazza, em San Siro.





AQUI, TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS, CURIOSIDADES E A NARRAÇÃO MINUTO A MINUTO