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A Inter luta para manter Yann Bisseck, enquanto o jogador, alvo da Premier League e do Bayern de Munique, troca de agente
Reorganização na agência gera especulações sobre transferências
Bisseck está prestes a tomar uma decisão importante em relação à sua representação fora de campo. Embora se espere que seu atual agente, Yusuf Kandemir, continue envolvido na gestão da carreira do zagueiro alemão, o jogador está prestes a tomar uma decisão definitiva sobre uma nova agência de renome para liderar suas futuras negociações.
De acordo com a Sportitalia, várias das agências esportivas mais influentes do mundo estão disputando o direito de representar o zagueiro central do Inter. Atualmente, acredita-se que Giovanni Branchini esteja na pole position para garantir a contratação de Bisseck, uma jogada que muitas vezes sinaliza que um jogador está se preparando para mudanças de alto nível na carreira ou renovações de contrato em um futuro próximo.
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O Bayern de Munique e os gigantes da Premier League estão de olho
A incerteza em torno da situação contratual de Bisseck coincidiu com um aumento no interesse por parte da Bundesliga e da Premier League.
O Bayern de Munique está entre os principais interessados que acompanham de perto a situação, vendo o jogador de 23 anos como uma solução potencial de longo prazo para sua linha defensiva em seu país natal. A primeira divisão inglesa também está oferecendo forte concorrência, com vários clubes não identificados acompanhando seu desempenho na Série A.
Embora os Nerazzurri estejam determinados a rejeitar quaisquer ofertas que cheguem, o apelo da Premier League e a prestígio de um clube como o Bayern de Munique podem testar tanto a determinação do Inter quanto o compromisso do jogador com o projeto do San Siro.
A posição do Inter em relação à sua joia defensiva
Apesar do crescente interesse vindo do exterior, o Inter não tem intenção de se separar de Bisseck. O clube o considera um ativo fundamental para o futuro e está disposto a lutar para garantir que ele permaneça em Milão. Por sua vez, o zagueiro afirmou que se sente muito à vontade no ambiente atual, tendo criado um forte vínculo com a cidade e com a torcida.
A diretoria do Nerazzurri está ciente de que o perfil de Bisseck — que combina domínio físico com habilidade técnica — é raro no futebol moderno.
Por isso, espera-se que adotem uma postura firme contra quaisquer propostas que possam surgir nas próximas janelas de transferências, priorizando a estabilidade do elenco em detrimento de um lucro rápido com o jovem alemão.
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Uma estrela em ascensão sob a liderança de Chivu
A cotação de Bisseck subiu significativamente devido ao seu desempenho consistente como titular no esquema tático implementado por Cristian Chivu. Sua versatilidade permitiu que ele se adaptasse perfeitamente ao estilo de jogo agressivo e ofensivo exigido pelo técnico romeno, tornando-o um pilar da defesa do atual campeão italiano.
Sua impressionante velocidade de recuperação e habilidade para levar a bola para fora da defesa fizeram dele uma das promessas mais empolgantes da Série A.