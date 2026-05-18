A Inter luta para manter Yann Bisseck, enquanto o jogador, alvo da Premier League e do Bayern de Munique, troca de agente

Bisseck está prestes a tomar uma decisão importante em relação à sua representação fora de campo. Embora se espere que seu atual agente, Yusuf Kandemir, continue envolvido na gestão da carreira do zagueiro alemão, o jogador está prestes a tomar uma decisão definitiva sobre uma nova agência de renome para liderar suas futuras negociações.

De acordo com a Sportitalia, várias das agências esportivas mais influentes do mundo estão disputando o direito de representar o zagueiro central do Inter. Atualmente, acredita-se que Giovanni Branchini esteja na pole position para garantir a contratação de Bisseck, uma jogada que muitas vezes sinaliza que um jogador está se preparando para mudanças de alto nível na carreira ou renovações de contrato em um futuro próximo.