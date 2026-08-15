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InterGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

A Inter fecha a pré-temporada com vitória: 1 a 0 sobre o Betis e Stones marca em sua estreia

Inter de Milão
Inter de Milão x Bétis
Bétis
Amistosos de clubes
Campeonato Italiano

O último amistoso desta pré-temporada para a Inter, antes do início da temporada, terminou com vitória por 1 a 0 sobre o Betis de Sevilha

O início oficial da nova temporada 2026/2027 está se aproximando na Inter, com a estreia contra o Monza marcada para daqui a exatamente 7 dias, no sábado, 23 de agosto, em San Siro. Para se preparar da melhor forma, a Inter enfrentou hoje em Bari, a partir das 19h30, no San Nicola, o Betis Sevilla no último verdadeiro teste amistoso desta pré-temporada. E para os comandados de Cristian Chivu veio uma vitória por 1 a 0 bem mais apertada do que o que foi mostrado em campo.

Em Bari, havia muita curiosidade não tanto por Spence, oficializado só ontem e fora assim como Thuram (ainda não está na melhor forma LEIA AQUI), mas sim pelo estado físico que Stones e Lautaro (no banco no início), até agora nunca utilizados, apresentariam. E a resposta está justamente no resultado final, já que o gol da vitória foi marcado justamente pelo defensor inglês, bem na estreia ao desviar para a rede uma escorada aérea de Pavard após assistência de Dimarco.


A Inter foi melhor no primeiro tempo pela gestão da bola e dos ritmos no meio-campo, mas muito melhor na segunda etapa pelo domínio absoluto do campo e pela periculosidade ofensiva. Quem mudou a cara da equipe foi mais uma vez Federico Dimarco, o mais inspirado ao lado de Bonny, mas a produção ofensiva parou nas luvas de Valles e Manu Gonzalez, além de um pouco de afobação e imprecisão que manteve o resultado em equilíbrio por tempo demais.




  • GOLS E PRINCIPAIS LANCES

    89' CHANCE - Sucic invade a área e abre para Lautaro, que estica para Dimarco: chute forte de canhota, rasteiro, mas que para novamente em defesa de Gonzalez. No rebote, Mkhitaryan chega batendo, mas pega mal na bola e manda para fora, ainda que por pouco.


    82' GOL - Estreia com gol de Stones! Falta do meio de campo ofensivo sofrida por Mkhitaryan, e Dimarco cobra divinamente no segundo pau. Pavard escora e John Stones, de virada, coloca na rede no poste mais distante.


    59' Dimarco inverte a jogada para Diouf, que dá uma assistência (perdendo um tempo de jogo) para Barella, que, pressionado, finaliza mal de primeira. A bola sobra para Dimarco, que arrisca a canhota com força, mas para novamente na resposta do goleiro.


    56' CHANCE - Outra chance para Bonny, que recebe a bola da entrada da área e solta uma bomba de direita, rasteira, mas que não surpreende Manu Gonzalez, muito bem ao se esticar e mandar para escanteio.


    51' CHANCE - Sucic enfia a bola para Bonny, cruzamento no segundo pau para o livre Dimarco e assistência de primeira para o meio da área, novamente para Bonny, que tenta o chute de canhota de primeira, mas pega mascado e não consegue levar perigo ao goleiro.


    49' Pio Esposito recebe a bola em profundidade, finta "à la Milito" e depois bate de direita, colocado, no poste mais distante, mas o desvio da defesa manda a bola para escanteio.


    35' CHANCE - Calhanoglu recupera a bola no campo de ataque, levemente deslocado pela direita, e solta uma finalização forte, cruzada, que passa raspando a trave à direita de Valles.


    14' CHANCE - Desta vez é Antony quem assusta Pepo Martinez! O ponta puxa da direita para a canhota e solta um forte chute de esquerda da entrada da área, que sai por muito pouco no primeiro pau. O goleiro repreende os companheiros pelo espaço excessivo concedido.


    8' O Betis responde com chute de fora da área de Fornals, e Martinez faz a defesa em dois tempos.


    6' CHANCE - É de Bonny a primeira chance clara de gol, desperdiçada pela Inter. O atacante marfinense primeiro é decisivo na pressão alta que permite a Pio Esposito recuperar a bola e depois, porém, não é tão feliz ao escolher o tempo da cabeçada em assistência de Barella, mandando-a incrivelmente por cima apesar de estar sem marcação.


    4' Jogo parado por um longo tempo para permitir que os médicos do Betis ajudem Hector Bellerin, que ficou caído na entrada da própria área. Ele será substituído aos 9'


    0' Bola rolando no San Nicola, em Bari, às 19h30

    • Publicidade

  • INTER-BETIS: A FICHA DO JOGO

    Inter-Real Betis 1 a 0


    Gol: 82' Stones (I)


    INTER (3-5-2): J. Martinez (62' Provedel); Bisseck (70' Stones), Bovio (46' Akanji), Bastoni (62' Pavard); Diouf (62' Luis Henrique), Barella (62' Mkhitaryan), Calhanoglu (46' Sucic), Zielinski (70' Stankovic), Carlos Augusto (46' Dimarco); Esposito (84' Iddrissou), Bonny (70' Lautaro).
    No banco: Di Gennaro.
    Técnico: Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1): Valles (46' Gonzalez); Bellerin (9' Ortiz), Bartra, Natan, Fran García (73' Firpo); Facundo Bernal (61' Bouaré), Marc Roca (73' Fidalgo); Antony (61' Pablo Garcia), Fornals (46' Isco), Riquelme (73' Iker); Hernandez (61' Deossa).
    No banco: D. Llorente, V. Gomez.
    Técnico: Manuel Pellegrini.


    Árbitro: Mastrodomenico

    Amarelados: Pio Esposito

    Expulsos: -

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