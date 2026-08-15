O início oficial da nova temporada 2026/2027 está se aproximando na Inter, com a estreia contra o Monza marcada para daqui a exatamente 7 dias, no sábado, 23 de agosto, em San Siro. Para se preparar da melhor forma, a Inter enfrentou hoje em Bari, a partir das 19h30, no San Nicola, o Betis Sevilla no último verdadeiro teste amistoso desta pré-temporada. E para os comandados de Cristian Chivu veio uma vitória por 1 a 0 bem mais apertada do que o que foi mostrado em campo.
Em Bari, havia muita curiosidade não tanto por Spence, oficializado só ontem e fora assim como Thuram (ainda não está na melhor forma LEIA AQUI), mas sim pelo estado físico que Stones e Lautaro (no banco no início), até agora nunca utilizados, apresentariam. E a resposta está justamente no resultado final, já que o gol da vitória foi marcado justamente pelo defensor inglês, bem na estreia ao desviar para a rede uma escorada aérea de Pavard após assistência de Dimarco.
A Inter foi melhor no primeiro tempo pela gestão da bola e dos ritmos no meio-campo, mas muito melhor na segunda etapa pelo domínio absoluto do campo e pela periculosidade ofensiva. Quem mudou a cara da equipe foi mais uma vez Federico Dimarco, o mais inspirado ao lado de Bonny, mas a produção ofensiva parou nas luvas de Valles e Manu Gonzalez, além de um pouco de afobação e imprecisão que manteve o resultado em equilíbrio por tempo demais.