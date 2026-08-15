89' CHANCE - Sucic invade a área e abre para Lautaro, que estica para Dimarco: chute forte de canhota, rasteiro, mas que para novamente em defesa de Gonzalez. No rebote, Mkhitaryan chega batendo, mas pega mal na bola e manda para fora, ainda que por pouco.





82' GOL - Estreia com gol de Stones! Falta do meio de campo ofensivo sofrida por Mkhitaryan, e Dimarco cobra divinamente no segundo pau. Pavard escora e John Stones, de virada, coloca na rede no poste mais distante.





59' Dimarco inverte a jogada para Diouf, que dá uma assistência (perdendo um tempo de jogo) para Barella, que, pressionado, finaliza mal de primeira. A bola sobra para Dimarco, que arrisca a canhota com força, mas para novamente na resposta do goleiro.





56' CHANCE - Outra chance para Bonny, que recebe a bola da entrada da área e solta uma bomba de direita, rasteira, mas que não surpreende Manu Gonzalez, muito bem ao se esticar e mandar para escanteio.





51' CHANCE - Sucic enfia a bola para Bonny, cruzamento no segundo pau para o livre Dimarco e assistência de primeira para o meio da área, novamente para Bonny, que tenta o chute de canhota de primeira, mas pega mascado e não consegue levar perigo ao goleiro.





49' Pio Esposito recebe a bola em profundidade, finta "à la Milito" e depois bate de direita, colocado, no poste mais distante, mas o desvio da defesa manda a bola para escanteio.





35' CHANCE - Calhanoglu recupera a bola no campo de ataque, levemente deslocado pela direita, e solta uma finalização forte, cruzada, que passa raspando a trave à direita de Valles.





14' CHANCE - Desta vez é Antony quem assusta Pepo Martinez! O ponta puxa da direita para a canhota e solta um forte chute de esquerda da entrada da área, que sai por muito pouco no primeiro pau. O goleiro repreende os companheiros pelo espaço excessivo concedido.





8' O Betis responde com chute de fora da área de Fornals, e Martinez faz a defesa em dois tempos.





6' CHANCE - É de Bonny a primeira chance clara de gol, desperdiçada pela Inter. O atacante marfinense primeiro é decisivo na pressão alta que permite a Pio Esposito recuperar a bola e depois, porém, não é tão feliz ao escolher o tempo da cabeçada em assistência de Barella, mandando-a incrivelmente por cima apesar de estar sem marcação.





4' Jogo parado por um longo tempo para permitir que os médicos do Betis ajudem Hector Bellerin, que ficou caído na entrada da própria área. Ele será substituído aos 9'





0' Bola rolando no San Nicola, em Bari, às 19h30