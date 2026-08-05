O clube italiano Inter deu passos concretos para se desfazer de seu zagueiro internacional francês Benjamin Pavard durante a atual janela de transferências de verão, diante de sua saída dos planos técnicos do treinador Cristian Chivu, que planeja uma nova fase no Giuseppe Meazza.

De acordo com o famoso jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências na Europa, a diretoria da Nerazzurri deseja fortemente abrir espaço no elenco e no teto salarial, especialmente depois de o clube ter chegado a um acordo inicial para contratar o zagueiro argentino Cristian Romero, das fileiras do Tottenham Hotspur, na Inglaterra, o que torna a saída de Pavard uma necessidade econômica e técnica para o clube italiano.

Em uma reviravolta empolgante, Romano afirmou, durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, que a Inter de Milão ofereceu Pavard ao clube saudita Al-Ittihad e a outros clubes, em uma tentativa de acelerar seu processo de saída e garantir a liquidez financeira necessária.

Apesar de o jogador francês, campeão da Copa do Mundo de 2018, despertar o interesse de tradicionais clubes europeus, seu próximo destino ainda permanece incerto, depois de ter recusado as propostas oficiais que lhe chegaram recentemente, enquanto a Inter busca encerrar esse assunto o mais rápido possível, almejando aproveitar o poder financeiro dos clubes sauditas para concluir a negociação de forma tranquila.