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A Inter de Milão oferece seu astro ao Al-Ittihad: resposta firme da diretoria à "pressão" de Moussa Diaby!

Al-Ittihad
Inter de Milão
M. Diaby
B. Pavard
Campeonato Saudita
Campeonato Italiano

O mercado do "Al-Ahly" em brasa

O clube saudita Al-Ittihad entrou no centro das atenções nos bastidores do clube italiano Inter de Milão, que parece decidido a se desfazer de um de seus principais pilares para reestruturar seu elenco no atual mercado de transferências de verão, tratando-se aqui especificamente do astro francês Benjamin Pavard.

Essas movimentações acontecem em um momento delicado vivido pelo Al-Ittihad, no qual as ambições de reforço defensivo com nomes internacionais se misturam a crises internas relacionadas aos desejos de saída de alguns de seus atuais astros, com destaque para o francês Moussa Diaby, que planeja deixar o clube, segundo relatos da imprensa.

  • Bavard no radar do Ittihad por decisão da Inter

    O clube italiano Inter deu passos concretos para se desfazer de seu zagueiro internacional francês Benjamin Pavard durante a atual janela de transferências de verão, diante de sua saída dos planos técnicos do treinador Cristian Chivu, que planeja uma nova fase no Giuseppe Meazza.

    De acordo com o famoso jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências na Europa, a diretoria da Nerazzurri deseja fortemente abrir espaço no elenco e no teto salarial, especialmente depois de o clube ter chegado a um acordo inicial para contratar o zagueiro argentino Cristian Romero, das fileiras do Tottenham Hotspur, na Inglaterra, o que torna a saída de Pavard uma necessidade econômica e técnica para o clube italiano.

    Em uma reviravolta empolgante, Romano afirmou, durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, que a Inter de Milão ofereceu Pavard ao clube saudita Al-Ittihad e a outros clubes, em uma tentativa de acelerar seu processo de saída e garantir a liquidez financeira necessária.

    Apesar de o jogador francês, campeão da Copa do Mundo de 2018, despertar o interesse de tradicionais clubes europeus, seu próximo destino ainda permanece incerto, depois de ter recusado as propostas oficiais que lhe chegaram recentemente, enquanto a Inter busca encerrar esse assunto o mais rápido possível, almejando aproveitar o poder financeiro dos clubes sauditas para concluir a negociação de forma tranquila.

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  • Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

    Idas e vindas entre Inter e Pavard

    Por outro lado, relatos vindos da Itália indicaram que Pavard não parece ter pressa em tomar sua decisão, apesar da pressão exercida por seu clube italiano. O jornal "Tuttosport" informou que o zagueiro francês recusou categoricamente as propostas apresentadas pelo Benfica, de Portugal, e pelo Galatasaray, da Turquia, embora não veja um futuro para si diante da nova orientação da direção técnica.

    O Al-Ittihad é um destino tentador para o jogador, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também pela proximidade de uma constelação de estrelas mundiais que atuam atualmente no Campeonato Saudita.

    O jornal italiano esclareceu que a saída de Pavard rumo a Jidá pode facilitar a missão da Inter na busca por outros alvos no mercado de transferências, como o ponta Nico González, jogador do Atlético de Madrid, que o clube italiano incluiu em sua lista de opções para reforçar o poder ofensivo na próxima temporada.

  • O Al-Ittihad não vai ceder às exigências de Diaby

    Paralelamente às negociações por Pavard, o Al-Ittihad enfrenta uma grande pressão relacionada ao futuro de seu ponta francês Moussa Diaby, pois, enquanto o clube tenta melhorar a qualidade de seu elenco, surgiram notícias sobre tentativas do empresário do jogador de forçar sua saída das fileiras do "Decano".

    Ainda assim, parece que a diretoria do Al-Ittihad possui uma visão clara e uma postura firme em relação a essa questão, recusando-se a abrir mão facilmente de uma de suas principais peças de armação, especialmente diante de ofertas que não condizem com o valor técnico e de marketing do jogador que o clube pagou ao contratá-lo.

    Nesse contexto, o jornalista saudita Hattan Al-Najjar publicou um tuíte em sua conta na plataforma "X" (antigo Twitter), no qual escreveu: "Não há nenhuma intenção do Al-Ittihad de vender Moussa Diaby. As ofertas apresentadas são fracas diante do valor e da importância do jogador, e nem sequer ajudariam a contratar um substituto para ele. As pressões feitas pelo empresário do jogador ou pelo clube alemão com uma oferta dessas não terão efeito. 40 milhões de euros é o valor justo, caso o Al-Ittihad pense em vender".


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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inter, presença constante no mercado do Al-Ahly

    O italiano Inter segue como um nome de destaque no mercado de transferências de verão do Al-Ittihad. Segundo o jornalista Mohammed Al-Bakiri, o Inter decidiu ajustar a proposta apresentada ao Al-Ittihad para contratar oficialmente o ponta francês Moussa Diaby durante a janela de transferências de verão.

    Al-Bakiri esclareceu, através da plataforma X, que diante da hesitação do Al-Ittihad em decidir sobre a proposta italiana para comprar o contrato de Moussa Diaby, no valor de 40 milhões de euros, os dirigentes do Inter propuseram um empréstimo por 28 milhões, pelo período de uma temporada, apesar de o francês estar mais aberto à ideia de uma saída definitiva.

    Por outro lado, o jornal "Al-Riyadhia" revelou que o Al-Ittihad recebeu uma proposta oficial do Inter para contar com Moussa Diaby por 18 milhões de euros, incluindo o meio-campista albanês Kristjan Asllani na negociação, em troca da contratação de Moussa Diaby.

    Diaby já foi ligado mais de uma vez a uma saída do Al-Ittihad, mas, em todas as ocasiões, a história terminava com sua permanência no clube saudita, e os próximos dias serão reveladores para o seu futuro com o Al-Ittihad.

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