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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

A Inter considera igualar a oferta de 30 milhões de libras do Tottenham por Djed Spence, enquanto o gigante da Série A se decide pelo lateral inglês

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D. Spence
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Tottenham
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O Inter está intensificando sua busca pelo lateral do Tottenham, Djed Spence, depois que suas impressionantes atuações na Copa do Mundo reforçaram a convicção do clube de que ele é a escolha ideal para o esquema de Cristian Chivu. O gigante da Série A está agora disposto a aumentar seu orçamento para evitar a concorrência pela contratação do jogador da seleção inglesa.

  • O Inter intensifica a busca após as atuações na Copa do Mundo

    O Inter identificou Spence como seu alvo prioritário para reforçar a posição de lateral-ala após suas atuações na Copa do Mundo, segundo a Gazzetta. O jogador da seleção inglesa chamou a atenção do clube com sua velocidade de recuperação e trabalho defensivo, reforçando a convicção de que ele se encaixa no estilo de alta intensidade que o Inter deseja praticar.

    No entanto, sua participação no torneio também gerou preocupação dentro do clube. O Inter teme que a crescente notoriedade de Spence possa elevar seu valor de transferência e atrair o interesse de rivais, levando o presidente do clube, Beppe Marotta, e o diretor esportivo, Piero Ausilio, a acelerar seus planos.

    De acordo com as mesmas fontes, o time da Série A está agora preparado para aumentar sua oferta, após ter reservado anteriormente cerca de 21 milhões de libras, mais bônus, para outro alvo. Espera-se que o Tottenham exija entre 30 e 35 milhões de libras pelo jogador de 25 anos, com o Inter disposto a aumentar seu investimento.



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    Chivu dá sinal verde

    A tentativa de contratação de Spence conta com o apoio total de Chivu, que, segundo relatos, está encantado com a versatilidade do zagueiro. Antes de viajar para a Alemanha recentemente, o técnico romeno se reuniu com a diretoria do clube para reiterar seu desejo de concretizar a contratação. Chivu vê Spence como um jogador capaz de atuar tanto na lateral direita quanto na esquerda, proporcionando uma flexibilidade tática que falta ao elenco atual.

    Atuando dentro das diretrizes financeiras estabelecidas pelos proprietários da Oaktree, a diretoria do Inter está pronta para “tirar o pé do freio” no que diz respeito ao valor da transferência. Embora as negociações ainda não estejam em estágio avançado, a mudança na postura financeira do Inter sugere que o clube está decidido a tornar Spence uma peça fundamental do seu projeto para a próxima temporada.

  • O preço da ambição em Milão

    Aumentar o nível de investimento nessa posição é um sinal claro da ambição dos Nerazzurri. Depois que Denzel Dumfries fechou uma transferência de grande repercussão para o Real Madrid de José Mourinho, a Inter tem enfrentado dificuldades para encontrar um substituto consistente. Os planos para contratar Marco Palestra não se concretizaram como esperado, e uma tentativa de contratação de Anan Khalaili foi tragicamente frustrada após um exame médico que revelou um problema cardíaco, mudando o rumo da carreira do jogador da seleção israelense.

    Embora ainda haja alternativas em consideração, Spence está atualmente no topo da lista de candidatos. Nahuel Molina, Vanderson, do Mônaco, e Guela Doue, do Estrasburgo, estão sendo acompanhados caso as negociações com o Tottenham não sejam bem-sucedidas.

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    Prevê-se que haja negociações após a Copa do Mundo

    Espera-se que as negociações formais tenham início após o término da Copa do Mundo, já que Spence ainda deve disputar a disputa pelo terceiro lugar pela seleção da Inglaterra. O Inter continua otimista quanto ao interesse do jogador em se transferir para o Giuseppe Meazza, mas qualquer acordo dependerá de um entendimento com o Tottenham, que deve se manter firme em relação ao valor pedido.

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