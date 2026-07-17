A Inter considera igualar a oferta de 30 milhões de libras do Tottenham por Djed Spence, enquanto o gigante da Série A se decide pelo lateral inglês

O Inter identificou Spence como seu alvo prioritário para reforçar a posição de lateral-ala após suas atuações na Copa do Mundo, segundo a Gazzetta. O jogador da seleção inglesa chamou a atenção do clube com sua velocidade de recuperação e trabalho defensivo, reforçando a convicção de que ele se encaixa no estilo de alta intensidade que o Inter deseja praticar.

No entanto, sua participação no torneio também gerou preocupação dentro do clube. O Inter teme que a crescente notoriedade de Spence possa elevar seu valor de transferência e atrair o interesse de rivais, levando o presidente do clube, Beppe Marotta, e o diretor esportivo, Piero Ausilio, a acelerar seus planos.

De acordo com as mesmas fontes, o time da Série A está agora preparado para aumentar sua oferta, após ter reservado anteriormente cerca de 21 milhões de libras, mais bônus, para outro alvo. Espera-se que o Tottenham exija entre 30 e 35 milhões de libras pelo jogador de 25 anos, com o Inter disposto a aumentar seu investimento.







