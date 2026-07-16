Shearer elogiou a Argentina por manter a calma após sofrer o gol e continuar confiando em sua estratégia. Ele também destacou a influência das substituições de Scaloni, que ajudaram a virar o jogo a favor dos atuais campeões.

“Acho que o melhor time venceu. É preciso ser franco e honesto quanto a isso. A reação deles foi brilhante, acertaram a trave algumas vezes e a Inglaterra teve sorte”, explicou Shearer. “O fato de não terem entrado em pânico, de terem se mantido fiéis ao plano de jogo, de terem acreditado no que estavam fazendo... e conseguiram.

“As substituições deram certo para eles e é preciso respeitar a maneira como voltaram ao jogo. Eles merecem estar na final no domingo, por mais que doa dizer isso.”