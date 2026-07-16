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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

“A Inglaterra teve sorte” - Alan Shearer admite que a Argentina mereceu a vitória nas semifinais, enquanto a lenda dos Three Lions elogia a recuperação no segundo tempo

Inglaterra
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Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina

Alan Shearer admitiu que a Argentina foi a melhor equipe após a derrota da Inglaterra por 2 a 1 na semifinal, insistindo que os Três Leões tiveram sorte de permanecerem na disputa por tanto tempo. O ex-atacante elogiou a equipe de Lionel Scaloni por sua compostura, ajustes táticos e merecida recuperação para chegar à final.

  • A virada da Argentina no final do jogo acaba com as esperanças da Inglaterra

    A campanha da Inglaterra na Copa do Mundo chegou ao fim depois que a Argentina se recuperou de um gol de desvantagem para garantir a vitória por 2 a 1 na semifinal em Atlanta. Anthony Gordon abriu o placar para os Três Leões, mas Enzo Fernández e Lautaro Martínez viraram o jogo nos minutos finais.

    Em entrevista à BBC One após o apito final, Shearer afirmou que a Argentina mereceu plenamente sua vaga na final. O ex-capitão da Inglaterra considerou que a equipe de Lionel Scaloni controlou grande parte da partida e acreditou que o placar foi favorável à Inglaterra.

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    Shearer elogia a serenidade da Argentina

    Shearer elogiou a Argentina por manter a calma após sofrer o gol e continuar confiando em sua estratégia. Ele também destacou a influência das substituições de Scaloni, que ajudaram a virar o jogo a favor dos atuais campeões.

    “Acho que o melhor time venceu. É preciso ser franco e honesto quanto a isso. A reação deles foi brilhante, acertaram a trave algumas vezes e a Inglaterra teve sorte”, explicou Shearer. “O fato de não terem entrado em pânico, de terem se mantido fiéis ao plano de jogo, de terem acreditado no que estavam fazendo... e conseguiram.

    “As substituições deram certo para eles e é preciso respeitar a maneira como voltaram ao jogo. Eles merecem estar na final no domingo, por mais que doa dizer isso.”

  • A Inglaterra foi punida após perder o controle

    Wayne Rooney compartilhou da frustração de Shearer, argumentando que a Inglaterra não conseguiu controlar o jogo depois de abrir o placar. Ele acreditava que a equipe recuou demais e permitiu que a Argentina ditasse o ritmo nos minutos finais.

    “Chegamos a uma posição tão boa e, de repente, não sabíamos mais o que fazer”, disse Rooney. “Recuamos e permitimos que eles avançassem contra a gente. Eles criaram várias chances e, então, nós cedemos. Estou muito decepcionado.”

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    A Argentina se prepara para a final

    A Argentina agora enfrentará a Espanha na final da Copa do Mundo, após ter conseguido a virada contra a Inglaterra. Os Três Leões, por sua vez, se preparam para enfrentar a França na disputa pelo terceiro lugar

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