Getty Images Sport
Traduzido por
A Inglaterra tem “tantos jogadores melhores do que Bukayo Saka” e ele não “merece” ser titular na Copa do Mundo, afirma ex-jogador do Arsenal
O veredicto surpreendente de uma lenda do Arsenal
Em entrevista à talkSPORT, o ex-jogador da seleção francesa fez uma avaliação contundente sobre as atuações recentes de Saka. Apesar de o ponta ter ajudado os Gunners a conquistarem o título da Premier League e a chegarem à final da Liga dos Campeões, Petit acredita que o atacante sofreu uma queda acentuada de rendimento. “Para mim, Saka não está saindo de uma boa temporada com o Arsenal”, afirmou Petit. “Vimos isso na final da Liga dos Campeões. Ele não causa mais impacto, e acho que há outros jogadores que merecem ser escalados no time titular.” O Arsenal teve uma campanha brilhante, mas seu lendário meio-campista continua totalmente cético em relação ao desempenho atual do jovem atacante em campo antes do torneio.
- Getty Images Sport
Honestidade brutal em relação ao ponta da Inglaterra
O jogador de 24 anos já disputou 49 partidas pela seleção de seu país e participou de três grandes torneios, mas Petit considera que sua inclusão no time titular é totalmente injustificada. Dando continuidade ao seu surpreendente desabafo, o francês acrescentou: “Sou um grande, grande fã do Saka, mas preciso ser honesto. Se eu fosse seu companheiro de equipe, não entenderia isso. Há tantos jogadores fortes e talentosos que são melhores do que o Saka.” O atacante teve muitas dificuldades na final europeia, somando um total de 11 gols em 49 partidas na temporada. Isso incluiu sete gols em 31 partidas da Premier League.
Um histórico comprovado e os desafios que se avizinham
Apesar das críticas severas, o craque do Arsenal tem um histórico comprovado no futebol internacional. Na última Copa do Mundo, ele marcou três gols, enquanto sua campanha na Europa nesta temporada rendeu três gols e duas assistências em 11 partidas. O ponta agora precisa responder aos críticos em campo, enquanto a Inglaterra se prepara para sua campanha no Grupo L. Os Três Leões enfrentam uma agenda exigente, começando contra a Croácia na quarta-feira, antes de enfrentar Gana em 23 de junho e encerrar a fase de grupos contra o Panamá em 27 de junho. A Inglaterra conta com inúmeras opções de ataque, mas o ponta sabe exatamente como atuar e entregar resultados sob a imensa pressão dos torneios internacionais.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para Saka e os Três Leões?
Os Três Leões contarão fortemente com seus campeões da Premier League, incluindo Declan Rice, Eberechi Eze e Noni Madueke, ao darem início à sua tão esperada campanha na Copa do Mundo contra a Croácia. Saka estará determinado a calar seus críticos e provar que Petit está errado, apresentando atuações decisivas desde o início. O atacante deve agora se concentrar inteiramente em recuperar sua melhor forma, agora que o maior torneio do mundo começa oficialmente.