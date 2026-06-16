A Inglaterra tem “tantos jogadores melhores do que Bukayo Saka” e ele não “merece” ser titular na Copa do Mundo, afirma ex-jogador do Arsenal

Em entrevista à talkSPORT, o ex-jogador da seleção francesa fez uma avaliação contundente sobre as atuações recentes de Saka. Apesar de o ponta ter ajudado os Gunners a conquistarem o título da Premier League e a chegarem à final da Liga dos Campeões, Petit acredita que o atacante sofreu uma queda acentuada de rendimento. “Para mim, Saka não está saindo de uma boa temporada com o Arsenal”, afirmou Petit. “Vimos isso na final da Liga dos Campeões. Ele não causa mais impacto, e acho que há outros jogadores que merecem ser escalados no time titular.” O Arsenal teve uma campanha brilhante, mas seu lendário meio-campista continua totalmente cético em relação ao desempenho atual do jovem atacante em campo antes do torneio.