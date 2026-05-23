A Inglaterra tem planos para evitar episódios do tipo “Spygate” na Copa do Mundo, enquanto Thomas Tuchel promete medidas de segurança adicionais

A preparação para os Estados Unidos também envolve uma lista secreta de jogadores de reserva que devem estar prontos para largar tudo caso ocorra uma lesão. Tuchel revelou que conversou com cerca de 50 jogadores antes de definir sua lista final de 26 convocados, e a reação daqueles que ficaram de fora influenciou quem permanece na lista de substitutos de alta prioridade.

Tuchel detalhou sua abordagem em relação à situação de reserva, dizendo: “Em primeiro lugar, não queremos que ninguém se lesione, mas estamos cientes da possibilidade de que possamos convocar jogadores. Todos os jogadores sabem disso. O tom das ligações foi um pouco diferente para os jogadores que estavam muito, muito perto de receber uma ligação, e dissemos: ‘Ouça, você está muito, muito bem colocado na lista’, mas sem prometer nada.

"Ainda acho que isso pode fazer uma enorme diferença: quem dos zagueiros centrais e quem dos meio-campistas precisa ser substituído? Então, não dá para dizer de imediato: 'Então eu escolho você', e eu não fiz isso. A formulação foi um pouco diferente. Aqueles que estavam perto, e para ser totalmente sincero, a reação dos jogadores diante da decepção também é um fator. Porque aprendi muito ontem com todas as ligações. E isso me deu a confirmação de quem atenderia o telefone com alegria quando ligássemos. Mesmo na Austrália, de férias. Quem será, e quando eu tenho que estar onde?”