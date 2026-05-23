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A Inglaterra tem planos para evitar episódios do tipo “Spygate” na Copa do Mundo, enquanto Thomas Tuchel promete medidas de segurança adicionais
Consolidando a base em Kansas City
A FA já realizou inspeções minuciosas nas instalações de treinamento em Kansas City, onde a seleção inglesa ficará hospedada durante toda a competição. Com a equipe programada para embarcar no dia 1º de junho, Tuchel admitiu que o fato de os campos serem abertos exigiu a instalação de telas adicionais e um reforço na segurança para garantir a privacidade durante os treinos táticos.
Tuchel abordou a possibilidade de olhares curiosos, dizendo aos repórteres: “Vamos cuidar disso, é claro. Da melhor maneira possível e sem exageros. É o que é. Como todos sabem, a Argentina teve a primeira opção de escolher uma instalação de alto padrão muito isolada no Kansas. Então, como sempre, você tenta influenciar o que pode influenciar. Estamos muito satisfeitos com o centro de treinamento, especialmente com o que a FA e todos os responsáveis fizeram dele agora.”
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Proteção de segredos táticos
Tuchel está plenamente ciente de que até mesmo o menor vazamento de informação pode custar caro no mais alto nível do futebol internacional. O técnico alemão enfatizou que os preparativos finais, especialmente as jogadas ensaiadas e os treinos de pênaltis, devem permanecer estritamente a portas fechadas para evitar dar qualquer vantagem aos adversários antes do dia da partida.
O técnico da Inglaterra explicou a necessidade dessas medidas extras, afirmando: “Acho que isso atende a todas as nossas necessidades, mas concordo que pode passar despercebido. Acho que teremos segurança lá e criaremos um pouco de proteção. Porque, é claro, isso é crucial; se você treina com um jogador a menos, faz as jogadas de construção da equipe, treina as jogadas ensaiadas e finaliza com os pênaltis. Você não quer que o adversário saiba. Isso simplesmente lhe dá uma vantagem crucial. Por isso, estamos tentando manter o máximo de privacidade possível.”
Construindo uma irmandade com a psicologia
Além da segurança física, Tuchel está se concentrando na fortaleza mental do seu grupo, integrando o psicólogo da equipe, Rich Hampson, ao círculo mais próximo. O objetivo é monitorar a dinâmica do grupo e garantir que todos os jogadores estejam totalmente comprometidos com a causa coletiva, na tentativa de pôr fim à longa espera da Inglaterra por um título.
Tuchel falou mais sobre o papel da equipe de psicólogos, dizendo: “Eles são apenas parte do processo; estão atentos à nossa linguagem. Eles são, de certa forma, parte de nossas reuniões de maneira formal. Estão atentos à nossa linguagem. Estão atentos à forma como falamos sobre os jogadores, como falamos sobre a formação das equipes, e, assim, ele faz parte da nossa equipe. Rich faz parte das equipes de base e desenvolve e observa a comunicação, os comportamentos dentro do grupo e durante as partidas, comparando-os com outras seleções nacionais de alto nível e nos mostrando oportunidades de melhoria.”
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O teste definitivo de modo de espera
A preparação para os Estados Unidos também envolve uma lista secreta de jogadores de reserva que devem estar prontos para largar tudo caso ocorra uma lesão. Tuchel revelou que conversou com cerca de 50 jogadores antes de definir sua lista final de 26 convocados, e a reação daqueles que ficaram de fora influenciou quem permanece na lista de substitutos de alta prioridade.
Tuchel detalhou sua abordagem em relação à situação de reserva, dizendo: “Em primeiro lugar, não queremos que ninguém se lesione, mas estamos cientes da possibilidade de que possamos convocar jogadores. Todos os jogadores sabem disso. O tom das ligações foi um pouco diferente para os jogadores que estavam muito, muito perto de receber uma ligação, e dissemos: ‘Ouça, você está muito, muito bem colocado na lista’, mas sem prometer nada.
"Ainda acho que isso pode fazer uma enorme diferença: quem dos zagueiros centrais e quem dos meio-campistas precisa ser substituído? Então, não dá para dizer de imediato: 'Então eu escolho você', e eu não fiz isso. A formulação foi um pouco diferente. Aqueles que estavam perto, e para ser totalmente sincero, a reação dos jogadores diante da decepção também é um fator. Porque aprendi muito ontem com todas as ligações. E isso me deu a confirmação de quem atenderia o telefone com alegria quando ligássemos. Mesmo na Austrália, de férias. Quem será, e quando eu tenho que estar onde?”