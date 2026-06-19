A Inglaterra sente falta de Harry Maguire, mas o motivo da segunda exclusão é explicado, já que a “preocupação” defensiva persiste na busca pela glória na Copa do Mundo de 2026

Questionado sobre a falta de uma voz dominante na defesa, que ajudaria a manter essa unidade organizada, o ex-lateral da Inglaterra Mills — falando em nome da betTOM — disse ao GOAL: “Acho que, ao entrar no torneio, a situação defensiva sempre seria motivo de preocupação — especialmente à medida que se avança no torneio e se enfrenta times melhores, alguns times muito, muito bons, nas fases finais. Tentar encontrar esse equilíbrio nunca será fácil, acredito, com o elenco que foi escalado.

“Fiquei um pouco surpreso com a escolha de Stones e Konsa. Eu disse desde o primeiro dia que, se Stones estivesse em forma, ele jogaria, porque acho que ele é excepcional. Mas eu o teria escalado ao lado de Marc Guehi. Eles não apenas jogaram juntos no Manchester City, como também se conhecem de lá. Treinaram juntos todos os dias, têm entrosamento, construíram isso.

“Reece James, acho que ele é um lateral fantástico e um grande jogador de futebol. Na lateral esquerda, Nico O’Reilly tem se saído muito bem pelo Manchester City, mas minha preocupação é que, às vezes, ele é melhor no ataque do que na defesa, e acaba se afastando para essas áreas. Então, sim, fiquei surpreso com a ausência de Harry Maguire.

“Quando analiso o elenco como um todo, defensivamente, em que momento alguns desses jogadores vão ser titulares pela Inglaterra? Não tenho certeza se alguns deles vão, a menos que haja seis ou sete lesões. Já o Harry Maguire, você pode colocá-lo em campo, pode escalá-lo em uma zaga de três, se for preciso. Você pode usá-lo como uma arma no ataque.

“Então, sim, ainda há uma ou duas preocupações defensivas. Segundo tempo fantástico, ótima atuação no segundo tempo, mas acho que ainda teremos desafios muito mais difíceis pela frente.”