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A Inglaterra sente falta de Harry Maguire, mas o motivo da segunda exclusão é explicado, já que a “preocupação” defensiva persiste na busca pela glória na Copa do Mundo de 2026
Maguire foi preterido pela seleção da Inglaterra, apesar do excelente desempenho no Manchester United
O desempenho de Maguire pelo clube no final da temporada 2025-26 da Premier League — quando o United garantiu o terceiro lugar e a classificação para a Liga dos Campeões — foi considerado suficiente para colocá-lo na disputa por mais uma participação em um grande torneio internacional com a seleção de seu país.
Com 66 partidas pela seleção, o imponente jogador de 33 anos nunca decepcionou os Três Leões. No entanto, ele acabou ficando atrás de John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn e Jarell Quansah na hierarquia do time. Maguire contou ao podcast “The Rest Is Football” que Tuchel o informou dessa decisão: “Ele liga pelo FaceTime para todo mundo. É uma ligação bem constrangedora.”
Stones e Konsa ocuparam as vagas de titulares quando a Inglaterra deu início à sua campanha na Copa do Mundo contra a Croácia, com fragilidades na defesa sendo expostas em algumas ocasiões no primeiro tempo, antes de os Três Leões saírem vitoriosos por 4 a 2 no Texas.
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Quem deveria ser o zagueiro central titular da Inglaterra?
Questionado sobre a falta de uma voz dominante na defesa, que ajudaria a manter essa unidade organizada, o ex-lateral da Inglaterra Mills — falando em nome da betTOM — disse ao GOAL: “Acho que, ao entrar no torneio, a situação defensiva sempre seria motivo de preocupação — especialmente à medida que se avança no torneio e se enfrenta times melhores, alguns times muito, muito bons, nas fases finais. Tentar encontrar esse equilíbrio nunca será fácil, acredito, com o elenco que foi escalado.
“Fiquei um pouco surpreso com a escolha de Stones e Konsa. Eu disse desde o primeiro dia que, se Stones estivesse em forma, ele jogaria, porque acho que ele é excepcional. Mas eu o teria escalado ao lado de Marc Guehi. Eles não apenas jogaram juntos no Manchester City, como também se conhecem de lá. Treinaram juntos todos os dias, têm entrosamento, construíram isso.
“Reece James, acho que ele é um lateral fantástico e um grande jogador de futebol. Na lateral esquerda, Nico O’Reilly tem se saído muito bem pelo Manchester City, mas minha preocupação é que, às vezes, ele é melhor no ataque do que na defesa, e acaba se afastando para essas áreas. Então, sim, fiquei surpreso com a ausência de Harry Maguire.
“Quando analiso o elenco como um todo, defensivamente, em que momento alguns desses jogadores vão ser titulares pela Inglaterra? Não tenho certeza se alguns deles vão, a menos que haja seis ou sete lesões. Já o Harry Maguire, você pode colocá-lo em campo, pode escalá-lo em uma zaga de três, se for preciso. Você pode usá-lo como uma arma no ataque.
“Então, sim, ainda há uma ou duas preocupações defensivas. Segundo tempo fantástico, ótima atuação no segundo tempo, mas acho que ainda teremos desafios muito mais difíceis pela frente.”
Por que Maguire foi preterido pela segunda vez, enquanto Chalobah foi convocado?
A Inglaterra teve uma segunda chance de incluir Maguire em seu elenco, já que Livramento, o versátil craque do Newcastle, foi forçado a desistir. Em outra convocação bastante surpreendente, o zagueiro do Chelsea Trevoh Chalobah — com apenas uma partida pela seleção principal em seu currículo — foi convocado.
Questionado sobre se Maguire teria queimado algumas pontes com os comentários feitos logo após ter sido inicialmente preterido, Mills acrescentou sobre os motivos pelos quais as convocações foram direcionadas a outros jogadores: “Tenho que supor que, quando a convocação foi anunciada — há três semanas, três semanas e meia, quatro semanas —, Thomas Tuchel deve ter dito a quatro ou cinco jogadores: ‘mantenham-se em forma e prontos, porque vocês estão na lista de reserva e, se algo acontecer, podem receber um telefonema’.
“Isso é difícil porque você não está envolvido nisso e a maioria dos outros jogadores e colegas está na Copa do Mundo ou de férias, se divertindo e fazendo o que precisa fazer. Mas você tem que treinar sozinho, continuar treinando — é muito, muito difícil chegar a esse nível e estar pronto para o caso de alguma emergência.
“Então, eu imagino que essa seja a razão pela qual haveria uma lista de talvez quatro ou cinco jogadores a quem foi dito que teriam uma oportunidade caso alguém se lesionasse, e talvez seja por isso que essa convocação tenha chegado.”
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Será que Maguire voltará a jogar pela Inglaterra enquanto os Três Leões continuam sua jornada na Copa do Mundo?
Sejam quais forem os motivos, Maguire — que ficou de fora da Euro 2024 devido a uma lesão na panturrilha — está sendo deixado de lado. Com Tuchel continuando a dar preferência a outras opções, sua carreira na seleção pode ter chegado ao fim.
A Inglaterra, com três pontos conquistados e um bom ritmo inicial na América do Norte em sua busca por encerrar 60 anos de sofrimento na busca por um título, voltará a campo na terça-feira, quando enfrentará Gana no Gillette Stadium — casa do time da NFL New England Patriots.