"A Inglaterra roubou a alma": a imprensa inglesa critica duramente Thomas Tuchel após "humilhação" histórica

O quanto os ânimos estão à flor da pele ficou cada vez mais evidente ao longo da entrevista. Ao ser questionado sobre a suposta dependência de Kane, Tuchel disse: “Bem, por que a Argentina não apostaria em Messi ou Portugal em Cristiano Ronaldo? Isso é totalmente normal. No nosso caso, jogadores importantes deixaram o elenco, e sentimos um pouco isso. Faltou-nos poder de penetração.”

Questionado se estaria exercendo pressão excessiva sobre os jogadores, Tuchel respondeu de forma brusca: “Não. Não acredito nisso. Não quero participar dessa discussão, porque acredito que está muito claro o que queremos fazer e como queremos jogar futebol. Precisamos nos concentrar mais em nossos princípios, na ação, no pensamento. É disso que se trata.”

No primeiro amistoso deste ano de Copa do Mundo, a Inglaterra também não conseguiu convencer na última sexta-feira. Contra o Uruguai, o resultado foi apenas um empate em 1 a 1, o que já fez com que as críticas se intensificassem. Agora, Tuchel está definitivamente sob pressão. Pouco antes do início do torneio, ainda restam partidas contra a Nova Zelândia e a Costa Rica. Na fase de grupos, Croácia, Gana e Panamá aguardam os Three Lions.