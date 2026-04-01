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Thomas TuchelGetty
Tim Ursinus

Traduzido por

"A Inglaterra roubou a alma": a imprensa inglesa critica duramente Thomas Tuchel após "humilhação" histórica

Copa do Mundo
Inglaterra x Japão
Inglaterra
Japão
Amistosos
T. Tuchel

Após a derrota histórica da Inglaterra para o Japão, a imprensa local criticou duramente o técnico da seleção, Thomas Tuchel.

O placar de 0 a 1 representou a primeira derrota dos Three Lions contra uma seleção asiática, o que já significava o segundo recorde negativo para o técnico alemão. A derrota por 1 a 3 para a Inglaterra no verão passado já havia sido a única derrota contra uma seleção africana. Com a Copa do Mundo se aproximando em poucos meses, os jornais ingleses estão, consequentemente, soando o alarme e não poupam críticas a Tuchel. 

  • "Thomas Tuchel está ficando sem tempo para fazer sua mágica acontecer — sua seleção inglesa continua tateando no escuro em busca da fórmula certa e, após essa exibição letárgica, está a milhas de distância de ser uma candidata séria ao título mundial", escreveu, por exemplo, o Daily Mail.

    O Telegraph foi ainda mais duro com o ex-técnico do Bayern de Munique e do BVB: “Tuchel roubou a alma da Inglaterra. Essa humilhação merecida sofrida contra o Japão foi, para os torcedores sofridos, como levar um bolo na cara.”

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Sem Kane, o ataque da Inglaterra tem sido péssimo há muito tempo

    Sem o lesionado Harry Kane, os ingleses decepcionaram profundamente, sobretudo no ataque, que, com Phil Foden, Cole Palmer ou Anthony Gordon, não estava de forma alguma mal posicionado. No primeiro tempo, porém, a equipe de Tuchel não conseguiu nem um único chute a gol, algo que não acontecia desde a derrota por 0 a 1 para a Alemanha em novembro de 2017 — ou seja, há quase nove anos. Somente na reta final o único campeão mundial pressionou pelo empate, mas o gol de Kaoru Mitoma aos 23 minutos acabou fazendo a diferença. 

    Após o apito final, choveu uma chuva de vaias estridentes. Tuchel declarou, frustrado: “É claro que isso dói. Uma derrota é sempre dolorosa, e perder em casa dói ainda mais. Fomos punidos por um detalhe, por um único contra-ataque no primeiro tempo.”

  • Demasiado dependente de Kane? Tuchel reage irritado às perguntas

    O quanto os ânimos estão à flor da pele ficou cada vez mais evidente ao longo da entrevista. Ao ser questionado sobre a suposta dependência de Kane, Tuchel disse: “Bem, por que a Argentina não apostaria em Messi ou Portugal em Cristiano Ronaldo? Isso é totalmente normal. No nosso caso, jogadores importantes deixaram o elenco, e sentimos um pouco isso. Faltou-nos poder de penetração.” 

    Questionado se estaria exercendo pressão excessiva sobre os jogadores, Tuchel respondeu de forma brusca: “Não. Não acredito nisso. Não quero participar dessa discussão, porque acredito que está muito claro o que queremos fazer e como queremos jogar futebol. Precisamos nos concentrar mais em nossos princípios, na ação, no pensamento. É disso que se trata.”

    No primeiro amistoso deste ano de Copa do Mundo, a Inglaterra também não conseguiu convencer na última sexta-feira. Contra o Uruguai, o resultado foi apenas um empate em 1 a 1, o que já fez com que as críticas se intensificassem. Agora, Tuchel está definitivamente sob pressão. Pouco antes do início do torneio, ainda restam partidas contra a Nova Zelândia e a Costa Rica. Na fase de grupos, Croácia, Gana e Panamá aguardam os Three Lions. 

  • Copa do Mundo de 2026: resumo de todos os grupos

    • Grupo A:
    México
    África do Sul
    Coreia do Sul
    República Tcheca
    • Grupo B:
    Canadá
    Bósnia e Herzegovina
    Catar
    Suíça
    • Grupo C:
    Brasil
    Marrocos
    Haiti
    Escócia
    • Grupo D:
    EUA
    Paraguai
    Austrália
    Turquia

    Grupo E:

    Alemanha
    Curaçao
    Costa do Marfim
    Equador
    • Grupo F:
    Países Baixos
    Japão
    Suécia
    Tunísia
    • Grupo G:
    Bélgica
    Egito
    Irã
    Nova Zelândia
    • Grupo H:
    Espanha
    Cabo Verde
    Arábia Saudita
    Uruguai
    • Grupo I:
    França
    Senegal
    Iraque
    Noruega
    • Grupo J:
    Argentina
    Argélia
    Áustria
    Jordânia
    • Grupo K:
    Portugal
    República Democrática do Congo
    Uzbequistão
    Colômbia
    • Grupo L:
    Inglaterra
    Croácia
    Gana
    Panamá