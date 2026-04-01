O placar de 0 a 1 representou a primeira derrota dos Three Lions contra uma seleção asiática, o que já significava o segundo recorde negativo para o técnico alemão. A derrota por 1 a 3 para a Inglaterra no verão passado já havia sido a única derrota contra uma seleção africana. Com a Copa do Mundo se aproximando em poucos meses, os jornais ingleses estão, consequentemente, soando o alarme e não poupam críticas a Tuchel.
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"A Inglaterra roubou a alma": a imprensa inglesa critica duramente Thomas Tuchel após "humilhação" histórica
"Thomas Tuchel está ficando sem tempo para fazer sua mágica acontecer — sua seleção inglesa continua tateando no escuro em busca da fórmula certa e, após essa exibição letárgica, está a milhas de distância de ser uma candidata séria ao título mundial", escreveu, por exemplo, o Daily Mail.
O Telegraph foi ainda mais duro com o ex-técnico do Bayern de Munique e do BVB: “Tuchel roubou a alma da Inglaterra. Essa humilhação merecida sofrida contra o Japão foi, para os torcedores sofridos, como levar um bolo na cara.”
- Getty Images Sport
Sem Kane, o ataque da Inglaterra tem sido péssimo há muito tempo
Sem o lesionado Harry Kane, os ingleses decepcionaram profundamente, sobretudo no ataque, que, com Phil Foden, Cole Palmer ou Anthony Gordon, não estava de forma alguma mal posicionado. No primeiro tempo, porém, a equipe de Tuchel não conseguiu nem um único chute a gol, algo que não acontecia desde a derrota por 0 a 1 para a Alemanha em novembro de 2017 — ou seja, há quase nove anos. Somente na reta final o único campeão mundial pressionou pelo empate, mas o gol de Kaoru Mitoma aos 23 minutos acabou fazendo a diferença.
Após o apito final, choveu uma chuva de vaias estridentes. Tuchel declarou, frustrado: “É claro que isso dói. Uma derrota é sempre dolorosa, e perder em casa dói ainda mais. Fomos punidos por um detalhe, por um único contra-ataque no primeiro tempo.”
Demasiado dependente de Kane? Tuchel reage irritado às perguntas
O quanto os ânimos estão à flor da pele ficou cada vez mais evidente ao longo da entrevista. Ao ser questionado sobre a suposta dependência de Kane, Tuchel disse: “Bem, por que a Argentina não apostaria em Messi ou Portugal em Cristiano Ronaldo? Isso é totalmente normal. No nosso caso, jogadores importantes deixaram o elenco, e sentimos um pouco isso. Faltou-nos poder de penetração.”
Questionado se estaria exercendo pressão excessiva sobre os jogadores, Tuchel respondeu de forma brusca: “Não. Não acredito nisso. Não quero participar dessa discussão, porque acredito que está muito claro o que queremos fazer e como queremos jogar futebol. Precisamos nos concentrar mais em nossos princípios, na ação, no pensamento. É disso que se trata.”
No primeiro amistoso deste ano de Copa do Mundo, a Inglaterra também não conseguiu convencer na última sexta-feira. Contra o Uruguai, o resultado foi apenas um empate em 1 a 1, o que já fez com que as críticas se intensificassem. Agora, Tuchel está definitivamente sob pressão. Pouco antes do início do torneio, ainda restam partidas contra a Nova Zelândia e a Costa Rica. Na fase de grupos, Croácia, Gana e Panamá aguardam os Three Lions.
Copa do Mundo de 2026: resumo de todos os grupos
- Grupo A:
México África do Sul Coreia do Sul República Tcheca
- Grupo B:
Canadá Bósnia e Herzegovina Catar Suíça
- Grupo C:
Brasil Marrocos Haiti Escócia
- Grupo D:
EUA Paraguai Austrália Turquia
Grupo E:
Alemanha Curaçao Costa do Marfim Equador
- Grupo F:
Países Baixos Japão Suécia Tunísia
- Grupo G:
Bélgica Egito Irã Nova Zelândia
- Grupo H:
Espanha Cabo Verde Arábia Saudita Uruguai
- Grupo I:
França Senegal Iraque Noruega
- Grupo J:
Argentina Argélia Áustria Jordânia
- Grupo K:
Portugal República Democrática do Congo Uzbequistão Colômbia
- Grupo L:
Inglaterra Croácia Gana Panamá