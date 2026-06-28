A Inglaterra perdeu mais um lateral? Thomas Tuchel dá notícias sobre Jarrell Quansah após os golpes causados pelas lesões de Tino Livramento e Reece James

A defesa dos Três Leões começa a parecer precariamente reduzida enquanto se prepara para as oitavas de final. O ex-zagueiro do Liverpool Quansah, que foi escalado para o time titular para atuar como lateral-direito contra o Panamá, foi forçado a sair mancando durante o segundo tempo da última partida da Inglaterra no Grupo L, no MetLife Stadium. O jovem parecia sentir bastante desconforto ao deixar o campo, o que gerou receios de que as opções de Tuchel na lateral direita tenham se esgotado completamente.

Quansah é agora o terceiro lateral-direito, seja titular ou improvisado, a sofrer lesão desde que a seleção chegou aos Estados Unidos. Ele segue os passos de Tino Livramento, do Newcastle, e do capitão do Chelsea, Reece James, na sala de tratamento, deixando Tuchel com um quebra-cabeça tático para resolver antes do confronto contra a República Democrática do Congo. Apesar do mancar visível, o zagueiro foi visto andando normalmente mais tarde naquela noite, ao embarcar no ônibus da equipe.