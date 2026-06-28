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A Inglaterra perdeu mais um lateral? Thomas Tuchel dá notícias sobre Jarrell Quansah após os golpes causados pelas lesões de Tino Livramento e Reece James
Quansah é a mais recente vítima da “maldição das lesões”
A defesa dos Três Leões começa a parecer precariamente reduzida enquanto se prepara para as oitavas de final. O ex-zagueiro do Liverpool Quansah, que foi escalado para o time titular para atuar como lateral-direito contra o Panamá, foi forçado a sair mancando durante o segundo tempo da última partida da Inglaterra no Grupo L, no MetLife Stadium. O jovem parecia sentir bastante desconforto ao deixar o campo, o que gerou receios de que as opções de Tuchel na lateral direita tenham se esgotado completamente.
Quansah é agora o terceiro lateral-direito, seja titular ou improvisado, a sofrer lesão desde que a seleção chegou aos Estados Unidos. Ele segue os passos de Tino Livramento, do Newcastle, e do capitão do Chelsea, Reece James, na sala de tratamento, deixando Tuchel com um quebra-cabeça tático para resolver antes do confronto contra a República Democrática do Congo. Apesar do mancar visível, o zagueiro foi visto andando normalmente mais tarde naquela noite, ao embarcar no ônibus da equipe.
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Tuchel dá notícias sobre Quansah
Após a vitória por 2 a 0, Tuchel disse: “Uma torção clássica no tornozelo e ele está com dor. Ele disse que já passou por isso antes e que é uma questão de dias. Ele está com a perna elevada e colocando gelo.” Quando questionado se está preocupado com a onda de lesões na lateral, o técnico alemão acrescentou: “Naturalmente, temos mais uma lesão nessa posição. Vai ser uma disputa acirrada para o Reece James e para o Jarrell Quansah, mas é nosso trabalho encontrar soluções e é o que faremos.”
A lesão de Quansah é particularmente frustrante para a comissão técnica, já que ele havia sido transferido especificamente para essa função a fim de servir de reserva. Tuchel havia observado anteriormente que a decisão de convocar Trevoh Chalobah foi tomada para liberar Quansah para a posição de lateral-direito, um plano que agora foi jogado por água abaixo justamente quando o torneio entra em sua fase mais crítica.
A corrida para recuperar a forma física de James
Embora o foco esteja na recuperação de Quansah, a condição física de James continua sendo uma nuvem negra sobre o elenco. O capitão do Chelsea permaneceu em Kansas City para seguir um programa de reabilitação individual, afastado do grupo principal. Tuchel tem defendido abertamente sua decisão de incluir James na lista de 26 jogadores, apesar do histórico bem conhecido de problemas físicos do zagueiro em Londres.
“Ninguém poderia prever isso”, insistiu Tuchel quando questionado sobre a aposta na condição física de James. “Reece estava em boa forma e se sentia muito bem, então foi um pouco de azar, mas Ezri Konsa atuou nessa posição para nós em alto nível. Ainda não temos nenhum problema.” O técnico continua otimista de que James possa ter participação nas fases finais, desde que a Inglaterra consiga superar a primeira barreira das oitavas de final em Atlanta.
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Em busca de soluções nas oitavas de final
Com Quansah e James fora de ação, Djed Spence surgiu como o candidato mais provável para ocupar a posição de lateral-direito no futuro próximo. O jogador do Tottenham já atuou nas três partidas da fase de grupos, demonstrando a versatilidade que Tuchel tanto valoriza. No entanto, como Spence também é capaz de atuar pelo lado esquerdo, o técnico pode ser forçado a considerar formações alternativas envolvendo Chalobah ou Konsa.
Apesar da lista crescente de lesionados, que também incluiu um pequeno susto com Declan Rice no início da semana, o clima no elenco da Inglaterra continua concentrado. Depois de liderar o Grupo L, o time agora enfrenta a República Democrática do Congo. A capacidade de Tuchel de encontrar soluções em uma defesa enfraquecida será agora o teste definitivo para as credenciais da Inglaterra, que sonha com a glória na Copa do Mundo em solo americano.