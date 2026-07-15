Com isso em mente, esta é uma partida que pode ser decidida no meio-campo, e a Inglaterra acredita em suas chances nesse setor. Se o meio-campo argentino não conseguir proteger a defesa, a equipe estará em sérios apuros.
A escolha de Scaloni para essa área tem sido curiosa; nas eliminatórias, o técnico voltou a adotar uma formação em diamante com quatro meio-campistas centrais — Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul e Leandro Paredes —, aparentemente na tentativa de sobrecarregar o meio de campo e criar espaço para Messi à frente deles. Este último fica mais recuado, com De Paul à direita, Mac Allister à esquerda e Fernández como camisa 10.
No entanto, a formação estreita em forma de caixa deixa aquele tipo de espaço pelas laterais que vem sendo explorado pelos alas ao longo do torneio — mais recentemente por Ndoye. O suíço levou a melhor sobre o lateral-direito Nahuel Molina, que ficou exposto atrás do já veterano De Paul. É aí que Gordon e Saka devem ter espaço para brilhar, se conseguirem receber passes precisos de seus companheiros.
Bellingham, Elliot Anderson e Declan Rice — que devem estar em forma e ansiosos para jogar, depois de terem ficado de fora do segundo tempo e da prorrogação contra a Noruega — vão adorar o confronto contra De Paul e Paredes, que, sem dúvida, já passaram do auge. Fernández e Mac Allister, por sua vez, são adversários conhecidos da Premier League, e o trio inglês deve, pelo menos, levar vantagem nesse aspecto em termos de força física e capacidade atlética.
Curiosamente, há relatos de que Scaloni poderia fazer alguns ajustes táticos significativos na quarta-feira, possivelmente escalando o mais ágil Exequiel Palacios e o ponta puro Giuliano Simeone, ou até mesmo mudando para uma formação 5-3-2 com laterais avançados — um sistema que ele utilizou nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 contra a Holanda.
O que Anderson, Rice e Bellingham terão de garantir, porém, é manter a cabeça fria. Todos os seus adversários na quarta-feira são mestres nas “artes obscuras”, com De Paul e Paredes particularmente hábeis naquele tipo de jogada suja que pode facilmente abalar um adversário em polvorosa. A Inglaterra não pode se dar ao luxo de receber cartões amarelos ou vermelhos desnecessários.