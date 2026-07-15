Dado seu status de atual campeã, é justo dizer que a Argentina tem enfrentado enormes dificuldades na defesa do título na Copa do Mundo até o momento. Assim como a Inglaterra, um sorteio favorável parecia garantir um caminho muito tranquilo até as semifinais, mas a realidade tem sido bem diferente.

A equipe de Scaloni passou com facilidade pela fase de grupos, conquistando o máximo de pontos nos confrontos contra Argélia, Áustria e Jordânia, com Messi marcando seis gols em três partidas, mas as fases eliminatórias têm sido muito mais complicadas e revelaram algumas falhas significativas na defesa dos campeões mundiais.

Surpreendentemente, a Argentina precisou da prorrogação para passar pela modesta Cabo Verde nas oitavas de final, com um gol contra aos 111 minutos acabando por fazer a diferença, apesar do abismo entre as duas equipes, tanto em termos de qualidade quanto no ranking masculino da FIFA. Em seguida, a equipe parecia estar praticamente eliminada no confronto das oitavas de final contra o Egito, encontrando-se perdendo por 2 a 0 a 11 minutos do fim, antes de, milagrosamente, reagir e vencer a partida por 3 a 2, desta vez com o gol da vitória de Enzo Fernández nos acréscimos.

Qualquer esperança de que a Albiceleste entrasse no ritmo nas quartas de final se esvaiu quando Dan Ndoye empatou para a Suíça no meio do segundo tempo, e a equipe ficou na defensiva antes de Breel Embolo receber um segundo cartão amarelo polêmico por simulação, após uma revisão do VAR. Apesar de jogar contra 10 homens nos últimos 20 minutos, os argentinos precisaram novamente da prorrogação e de um gol maravilhoso de Julián Álvarez para eliminar os adversários. Tudo isso apesar de ainda não ter enfrentado nenhuma outra seleção entre as 10 melhores da FIFA.

O fato de a Argentina ter chegado à prorrogação duas vezes na fase eliminatória (em comparação com uma vez da Inglaterra) e ter tido um pouco menos de descanso antes da semifinal provavelmente também terá influência.