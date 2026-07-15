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England Argentina GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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A Inglaterra não tem nada a temer da Argentina, campeã que vem enfrentando dificuldades, em sua busca por chegar à primeira final da Copa do Mundo em 60 anos

Opinion
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
T. Tuchel
Especiais e Opinião
Inglaterra x Argentina

É uma prova do progresso que a Inglaterra vem alcançando na última década o fato de que, aos olhos de muitos, ela será a favorita quando enfrentar a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, nas semifinais da edição de 2026, nesta quarta-feira. É claro que uma equipe que conta com o grande Lionel Messi ainda representa uma ameaça existencial às chances dos Três Leões de pôr fim a seis décadas de sofrimento, mas os jogadores de Thomas Tuchel não têm nada a temer em Atalanta.

Apesar de figurarem entre as favoritas antes do torneio, as duas seleções seguiram trajetórias semelhantes em sua trajetória dramática e de tirar o fôlego pelas fases eliminatórias. A Inglaterra conquistou com dificuldade uma vitória no final da partida contra a pouco cotada República Democrática do Congo, e a Argentina precisou de mais 30 minutos para levar a melhor sobre a modesta Cabo Verde nas oitavas de final.

Os Três Leões, então, lutaram para conquistar uma vitória monumental por 3 a 2 sobre o México no Azteca, mesmo com apenas 10 jogadores em campo, antes que os atuais campeões virassem o jogo e derrotassem o Egito pelo mesmo placar; ambas as seleções triunfaram nas quartas de final contra a Noruega e a Suíça, respectivamente, graças a gols na prorrogação.

Mas, embora a equipe de Tuchel também não tenha tido vida fácil, ela pode tirar muita confiança das dificuldades enfrentadas por seus rivais para chegar às fases finais do torneio...

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Campeões mundiais em crise

    Dado seu status de atual campeã, é justo dizer que a Argentina tem enfrentado enormes dificuldades na defesa do título na Copa do Mundo até o momento. Assim como a Inglaterra, um sorteio favorável parecia garantir um caminho muito tranquilo até as semifinais, mas a realidade tem sido bem diferente.

    A equipe de Scaloni passou com facilidade pela fase de grupos, conquistando o máximo de pontos nos confrontos contra Argélia, Áustria e Jordânia, com Messi marcando seis gols em três partidas, mas as fases eliminatórias têm sido muito mais complicadas e revelaram algumas falhas significativas na defesa dos campeões mundiais.

    Surpreendentemente, a Argentina precisou da prorrogação para passar pela modesta Cabo Verde nas oitavas de final, com um gol contra aos 111 minutos acabando por fazer a diferença, apesar do abismo entre as duas equipes, tanto em termos de qualidade quanto no ranking masculino da FIFA. Em seguida, a equipe parecia estar praticamente eliminada no confronto das oitavas de final contra o Egito, encontrando-se perdendo por 2 a 0 a 11 minutos do fim, antes de, milagrosamente, reagir e vencer a partida por 3 a 2, desta vez com o gol da vitória de Enzo Fernández nos acréscimos.

    Qualquer esperança de que a Albiceleste entrasse no ritmo nas quartas de final se esvaiu quando Dan Ndoye empatou para a Suíça no meio do segundo tempo, e a equipe ficou na defensiva antes de Breel Embolo receber um segundo cartão amarelo polêmico por simulação, após uma revisão do VAR. Apesar de jogar contra 10 homens nos últimos 20 minutos, os argentinos precisaram novamente da prorrogação e de um gol maravilhoso de Julián Álvarez para eliminar os adversários. Tudo isso apesar de ainda não ter enfrentado nenhuma outra seleção entre as 10 melhores da FIFA.

    O fato de a Argentina ter chegado à prorrogação duas vezes na fase eliminatória (em comparação com uma vez da Inglaterra) e ter tido um pouco menos de descanso antes da semifinal provavelmente também terá influência.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Eles não sabem se defender"

    Embora tenha se mostrado bastante sólida na defesa na fase de grupos, sofrendo apenas um gol, a Argentina levou cinco gols em três partidas das oitavas de final (seis, se incluirmos o gol anulado do Egito nas oitavas) contra adversários relativamente mais fracos — e isso é algo que deve dar um grande incentivo à Inglaterra.

    Em suas últimas três partidas, os atuais campeões sofreram com transições rápidas, jogadas perigosas pelas laterais e cruzamentos vindos das pontas — todos elementos que os Três Leões consideram estar entre suas armas ofensivas mais importantes. Os jogadores de Tuchel contarão com Anthony Gordon, Bukayo Saka e Jude Bellingham para fazer a diferença nesses momentos.

    Os zagueiros argentinos Cristian Romero e Lisandro Martínez admitiram que a defesa precisa se “concentrar” e “melhorar”, e o lendário jogador inglês Chris Waddle está convencido de que a retaguarda é o maior ponto fraco dos sul-americanos.

    Em entrevista à 10bet, ele disse: “Acredito mesmo que a Argentina não seja a melhor defensivamente. Sabemos como eles são bons no ataque com os jogadores que têm, mas, defensivamente, fico surpreso que muitas seleções não tenham aproveitado mais essa fraqueza. Falta um pouco de velocidade e não há muita mobilidade na retaguarda.

    “Se você tiver coragem suficiente para atacá-los, vimos outro dia que eles não são tão bons na defesa. A Inglaterra vai ganhar muita convicção e confiança ao assistir à Argentina jogar e perceber que ela não consegue se defender.”

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Vantagem no meio-campo

    Com isso em mente, esta é uma partida que pode ser decidida no meio-campo, e a Inglaterra acredita em suas chances nesse setor. Se o meio-campo argentino não conseguir proteger a defesa, a equipe estará em sérios apuros.

    A escolha de Scaloni para essa área tem sido curiosa; nas eliminatórias, o técnico voltou a adotar uma formação em diamante com quatro meio-campistas centrais — Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul e Leandro Paredes —, aparentemente na tentativa de sobrecarregar o meio de campo e criar espaço para Messi à frente deles. Este último fica mais recuado, com De Paul à direita, Mac Allister à esquerda e Fernández como camisa 10.

    No entanto, a formação estreita em forma de caixa deixa aquele tipo de espaço pelas laterais que vem sendo explorado pelos alas ao longo do torneio — mais recentemente por Ndoye. O suíço levou a melhor sobre o lateral-direito Nahuel Molina, que ficou exposto atrás do já veterano De Paul. É aí que Gordon e Saka devem ter espaço para brilhar, se conseguirem receber passes precisos de seus companheiros.

    Bellingham, Elliot Anderson e Declan Rice — que devem estar em forma e ansiosos para jogar, depois de terem ficado de fora do segundo tempo e da prorrogação contra a Noruega — vão adorar o confronto contra De Paul e Paredes, que, sem dúvida, já passaram do auge. Fernández e Mac Allister, por sua vez, são adversários conhecidos da Premier League, e o trio inglês deve, pelo menos, levar vantagem nesse aspecto em termos de força física e capacidade atlética.

    Curiosamente, há relatos de que Scaloni poderia fazer alguns ajustes táticos significativos na quarta-feira, possivelmente escalando o mais ágil Exequiel Palacios e o ponta puro Giuliano Simeone, ou até mesmo mudando para uma formação 5-3-2 com laterais avançados — um sistema que ele utilizou nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 contra a Holanda.

    O que Anderson, Rice e Bellingham terão de garantir, porém, é manter a cabeça fria. Todos os seus adversários na quarta-feira são mestres nas “artes obscuras”, com De Paul e Paredes particularmente hábeis naquele tipo de jogada suja que pode facilmente abalar um adversário em polvorosa. A Inglaterra não pode se dar ao luxo de receber cartões amarelos ou vermelhos desnecessários.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi está em declínio?

    Um resultado notável da vitória da Argentina na prorrogação nas quartas de final foi que a Suíça se tornou a primeira seleção a impedir Messi de marcar nesta Copa do Mundo, e isso é algo com que a Inglaterra deve extrair tanto lições quanto confiança.

    Após duas partidas exaustivas nas oitavas de final contra Cabo Verde e o Egito, La Pulga foi mantido relativamente discreto pela seleção melhor classificada que os atuais campeões enfrentaram até agora na América do Norte. Embora tenha dado a assistência para o gol de Mac Allister no início da partida, a partir de um escanteio, Messi não conseguiu balançar as redes nas três chances que teve.

    Será que esse é o primeiro sinal de que o icônico atacante está perdendo fôlego? Afinal, ele mesmo havia colocado em dúvida sua participação nos meses que antecederam o torneio, em meio a preocupações com sua idade e condição física. As partidas das oitavas de final certamente têm sido exaustivas para a Albiceleste, e Messi teria sido um dos jogadores que não participou do treino no domingo para controlar sua carga de trabalho.

    A lenda da Inglaterra, Wayne Rooney, acredita que, apesar de sua imensurável ameaça ofensiva, Messi pode, na verdade, ser um ponto fraco para a Argentina. “Ele pode ser um problema defensivo para a Argentina”, disse Rooney em sua participação como comentarista da BBC. “Ele não volta para a defesa, mas tem grandes momentos, um pouco como Jude Bellingham. Ele tem grandes momentos e momentos de qualidade.”

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Um afiado, outro rombudo

    Deixando Messi de lado, a Inglaterra pode se animar com o fato de que os outros jogadores de ataque da Argentina ainda não têm apresentado um desempenho consistente nesta Copa do Mundo. Com oito gols marcados, seu craque está seis à frente de Lautaro Martínez, cujos dois gols foram um pênalti contra a Jordânia e uma finalização fácil no final da prorrogação contra a Suíça.

    Álvarez, por sua vez, só conseguiu abrir o placar graças ao seu gol espetacular, que garantiu a vitória contra a Suíça na última partida, tendo enfrentado dificuldades decepcionantes para encontrar seu ritmo à medida que o torneio avança, tendo como pano de fundo sua tentativa de deixar o Atlético de Madrid neste verão.

    Como resultado, a Argentina tem se apoiado fortemente nos gols de Messi, complementados por contribuições pontuais de outros jogadores em campo. Se a Inglaterra conseguir neutralizar sua principal ameaça, porém, a Albiceleste talvez precise contar com um momento de inspiração vindo de outra fonte para avançar, mas isso é algo que a equipe de Tuchel acredita ter mais chances de controlar.

    É verdade que os Três Leões têm contado com as atuações de Bellingham e Kane (seis gols cada), sendo Marcus Rashford o único outro jogador de todo o elenco a balançar as redes, mas, considerando que seus principais jogadores de ataque estão em grande fase e que jogadores como Gordon e Saka estão contribuindo pelas laterais com três assistências cada, parece que a equipe encontrou um equilíbrio maior no ataque.

  • Tuchel BellinghamGetty Images

    Confiança em Tuchel

    A maior arma da Inglaterra na noite de quarta-feira pode nem estar em campo. Partidas como essa são a razão pela qual a Federação Inglesa de Futebol (FA) trocou o gentil Gareth Southgate por um estrategista implacável e reverenciado como Tuchel, e o alemão já demonstrou sua aptidão para as competições de copa ao longo de todo o torneio.

    Suas decisões durante as partidas ajudaram os Três Leões a chegar àquela que é apenas sua terceira semifinal de Copa do Mundo na história — o que já é um feito significativo após as décadas de sofrimento que vieram antes. Assim como a Argentina, Tuchel e sua equipe passaram por sustos, mas em nenhum momento pareceu que estivessem diante de uma derrota certa, e isso se deve em grande parte ao homem no banco de reservas.

    A entrada de Gordon contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final e vê-lo dar assistência para os dois gols de Kane que garantiram a vitória; a aula de defesa quando ficaram com 10 jogadores contra o México no caldeirão do Azteca; seu agora famoso discurso no intervalo contra a Croácia na estreia; o torneio da Inglaterra foi marcado por esses momentos.

    “Estou curtindo muito. Sinto-me muito vivo nesses momentos”, disse Tuchel após a vitória sobre a Noruega. “É aqui que eu quero estar. Não quero estar em nenhum outro lugar do mundo nestes minutos. E neste exato momento, em nenhum outro lugar em todo o mundo.”

    Se o técnico conseguir repetir o feito em Atlanta na quarta-feira, ele estará à beira da grandeza.

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