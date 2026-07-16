A Inglaterra NÃO deveria demitir Thomas Tuchel, apesar do fracasso retumbante na semifinal da Copa do Mundo - a menos que Pep Guardiola queira o cargo

As estatísticas do segundo tempo foram contundentes: a Inglaterra teve apenas 12% de posse de bola entre o gol de abertura de Anthony Gordon, aos 55 minutos, e o gol de empate de Enzo Fernández, meia hora depois, à medida que recuava cada vez mais para o próprio território; além disso, completou apenas dois passes — ambos entre o goleiro Jordan Pickford e o zagueiro central John Stones — no intervalo de 18 minutos antes de Fernández balançar as redes.
As críticas contundentes dirigidas a Tuchel decorrem da convicção de que ele alimentou a mentalidade equivocada de cerco da Inglaterra ao fazer três substituições defensivas nos últimos 20 minutos — colocando Ezri Konsa, Dan Burn e Nico O’Reilly e tirando Gordon, Declan Rice e Reece James —, em vez de reagir à atitude defensiva instintiva de sua equipe muito mais cedo no segundo tempo. A Argentina e, em particular, Lionel Messi aproveitaram ao máximo a situação, arrancando impiedosamente a vitória de seus rivais ferrenhos nos últimos instantes.
É claro que Tuchel não está isento de críticas, dada a natureza agonizante e evitável desse fracasso específico da Inglaterra — longe disso. Mas a derrota revela um problema muito mais profundo, e demitir o técnico nesta fase não vai resolver isso. Se a Federação Inglesa de Futebol (FA) decidisse tomar medidas drásticas, porém, só haveria um caminho a seguir: contratar Pep Guardiola.