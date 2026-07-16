A Inglaterra NÃO deveria demitir Thomas Tuchel, apesar do fracasso retumbante na semifinal da Copa do Mundo - a menos que Pep Guardiola queira o cargo

Tuchel pode ter errado no momento e na natureza de suas substituições, mas a dura realidade é que o problema de mentalidade subjacente da Inglaterra — ao qual ele mesmo se referiu ao assumir o cargo, em um vídeo que tem sido amplamente compartilhado desde o apito final em Atlanta — nunca seria algo que pudesse ser resolvido rapidamente. O ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique só assumiu o cargo em janeiro de 2025, com a missão de transformar os vice-campeões da Euro 2024 em campeões mundiais no espaço de apenas seis concentrações da seleção antes do torneio deste verão.

Apesar das declarações públicas de que o objetivo era levantar o troféu, até mesmo o torcedor mais otimista da Inglaterra admitiria que sempre foi uma tarefa difícil nesse prazo relativamente curto, especialmente considerando o calibre e o histórico em torneios de muitos dos outros favoritos ao título. Seleções como Espanha, Argentina e França não carregavam o peso de 60 anos de sofrimento.

Conforme observado pelo The Athletic, “a Inglaterra quase sempre está na frente nas partidas eliminatórias das quais é eliminada” (Alemanha em 1996, Argentina em 1998, Brasil em 2002, Portugal em 2004, Islândia em 2016, Croácia em 2018 e Itália em 2021) antes de, no fim das contas, desperdiçar a vantagem. Há uma sensação de que vai levar muito mais tempo do que os 18 meses de mandato de Tuchel até agora para mudar isso.

Com isso em mente, o sucesso na Euro 2028, em casa, parece, na verdade, uma meta realista. Até lá, o técnico deverá ter incutido nesse grupo de jogadores a convicção de que merecem seu lugar entre as principais seleções em grandes torneios e que, portanto, podem jogar com a liberdade que essa pertença deve trazer, assim como a Argentina fez no segundo tempo em Atlanta.