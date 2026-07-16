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Thomas Tuchel Pep Guardiola GFXGOAL
Krishan Davis

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A Inglaterra NÃO deveria demitir Thomas Tuchel, apesar do fracasso retumbante na semifinal da Copa do Mundo - a menos que Pep Guardiola queira o cargo

Opinion
Inglaterra
T. Tuchel
P. Guardiola
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x Argentina

Thomas Tuchel está prestes a descobrir o verdadeiro significado de uma análise pós-torneio na Inglaterra — algo em que o país é especialista. A investigação já está em pleno andamento, com pedidos generalizados pela demissão do técnico após a eliminação extremamente decepcionante nas semifinais da Copa do Mundo, na quarta-feira, para a Argentina, atual campeã, quando uma mudança na defesa saiu pela culatra e a equipe de Tuchel sofreu a derrota nos acréscimos, apesar de estar na frente aos 85 minutos.

As estatísticas do segundo tempo foram contundentes: a Inglaterra teve apenas 12% de posse de bola entre o gol de abertura de Anthony Gordon, aos 55 minutos, e o gol de empate de Enzo Fernández, meia hora depois, à medida que recuava cada vez mais para o próprio território; além disso, completou apenas dois passes — ambos entre o goleiro Jordan Pickford e o zagueiro central John Stones — no intervalo de 18 minutos antes de Fernández balançar as redes.

As críticas contundentes dirigidas a Tuchel decorrem da convicção de que ele alimentou a mentalidade equivocada de cerco da Inglaterra ao fazer três substituições defensivas nos últimos 20 minutos — colocando Ezri Konsa, Dan Burn e Nico O’Reilly e tirando Gordon, Declan Rice e Reece James —, em vez de reagir à atitude defensiva instintiva de sua equipe muito mais cedo no segundo tempo. A Argentina e, em particular, Lionel Messi aproveitaram ao máximo a situação, arrancando impiedosamente a vitória de seus rivais ferrenhos nos últimos instantes.

É claro que Tuchel não está isento de críticas, dada a natureza agonizante e evitável desse fracasso específico da Inglaterra — longe disso. Mas a derrota revela um problema muito mais profundo, e demitir o técnico nesta fase não vai resolver isso. Se a Federação Inglesa de Futebol (FA) decidisse tomar medidas drásticas, porém, só haveria um caminho a seguir: contratar Pep Guardiola.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tempestade perfeita

    Tuchel certamente merece sua parcela de culpa e críticas pela derrota em Atlanta, mas o desempenho da Inglaterra depois que assumiu a liderança no início do segundo tempo revelou algo que vai além do técnico e foi alimentado por suas decisões durante a partida.

    No que é, sem dúvida, um resquício da era de Gareth Southgate, seus jogadores exaustos pareciam recuar involuntariamente para a defesa, como se não conseguissem acreditar que pudessem estar à frente de uma seleção tão respeitada quanto a campeã mundial e simplesmente tivessem que se contentar com o resultado, deixando que um complexo de inferioridade arraigado tomasse conta, apesar de terem as ferramentas necessárias para derrotar com facilidade esta seleção argentina.

    Essa mudança para uma mentalidade negativa foi o que levou Tuchel a fazer suas substituições malfadadas nos últimos 20 minutos. Ele estava apenas tentando substituir jogadores que haviam recuado para posições defensivas por defensores de verdade, já que sua equipe falhou miseravelmente em aproveitar a vantagem. Mas a entrada de três defensores apenas encorajou sua equipe a recuar ainda mais e convidar a pressão. A Argentina começou a encontrar espaços, e Messi os explorou impiedosamente.

    Muitos argumentarão que Tuchel deveria ter reagido à negatividade reflexiva da Inglaterra logo após abrir o placar, com substituições ofensivas e proativas, pois a vitória estava ao alcance da mão.

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  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    'Teve uma morte lenta'

    Ficou claro, desde o apito final em Atlanta, que não houve nenhuma orientação do técnico para recuar e defender em um bloco baixo. Em vez disso, a mentalidade de azarão da Inglaterra tomou conta da equipe e, quando Tuchel fez as substituições (embora fossem as erradas), já era tarde demais.

    Em meio às repercussões, a entrevista mais reveladora do técnico foi à ITV. “Eles não tinham nada a perder; de repente, jogamos como se tivéssemos muito a perder”, disse ele. “Não tivemos posse de bola suficiente, não conseguimos mais escapar da pressão. [Nós] tentamos de tudo, mas não conseguimos manter a posse de bola e, então, é como se estivéssemos morrendo lentamente; isso começou logo após o gol e é basicamente o motivo pelo qual perdemos.”

    Questionado sobre suas substituições e o efeito aparentemente negativo que elas tiveram, Tuchel rebateu: “Recuamos logo após o nosso gol, você mesmo acabou de dizer isso. Não foi depois das substituições. Mas assumo a responsabilidade pelas substituições. É fácil ser técnico depois do jogo; você conta a história com base no resultado. Ninguém pode provar o que teria acontecido sem as substituições.”

    O capitão da Inglaterra, Harry Kane, insistiu que o técnico havia, na verdade, dito aos jogadores para continuarem pressionando. “Assim que abrimos 1 a 0, parecia que estávamos apenas tentando segurar o resultado, o que, nesse nível, simplesmente não é suficiente; por isso, estou arrasado”, disse ele. “Quando passamos à frente, a orientação era partir para cima de novo e marcar outro gol.”

    O zagueiro central Marc Guehi concordou. “Devíamos ter continuado pressionando”, disse ele depois. “Parecia que, assim que marcamos, a mentalidade passou a ser ‘recuar, defender’.”

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Não há solução rápida

    Tuchel pode ter errado no momento e na natureza de suas substituições, mas a dura realidade é que o problema de mentalidade subjacente da Inglaterra — ao qual ele mesmo se referiu ao assumir o cargo, em um vídeo que tem sido amplamente compartilhado desde o apito final em Atlanta — nunca seria algo que pudesse ser resolvido rapidamente. O ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique só assumiu o cargo em janeiro de 2025, com a missão de transformar os vice-campeões da Euro 2024 em campeões mundiais no espaço de apenas seis concentrações da seleção antes do torneio deste verão.

    Apesar das declarações públicas de que o objetivo era levantar o troféu, até mesmo o torcedor mais otimista da Inglaterra admitiria que sempre foi uma tarefa difícil nesse prazo relativamente curto, especialmente considerando o calibre e o histórico em torneios de muitos dos outros favoritos ao título. Seleções como Espanha, Argentina e França não carregavam o peso de 60 anos de sofrimento.

    Conforme observado pelo The Athletic, “a Inglaterra quase sempre está na frente nas partidas eliminatórias das quais é eliminada” (Alemanha em 1996, Argentina em 1998, Brasil em 2002, Portugal em 2004, Islândia em 2016, Croácia em 2018 e Itália em 2021) antes de, no fim das contas, desperdiçar a vantagem. Há uma sensação de que vai levar muito mais tempo do que os 18 meses de mandato de Tuchel até agora para mudar isso.

    Com isso em mente, o sucesso na Euro 2028, em casa, parece, na verdade, uma meta realista. Até lá, o técnico deverá ter incutido nesse grupo de jogadores a convicção de que merecem seu lugar entre as principais seleções em grandes torneios e que, portanto, podem jogar com a liberdade que essa pertença deve trazer, assim como a Argentina fez no segundo tempo em Atlanta.

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  • Thomas Tuchel Pep Guardiola England 2026Getty/GOAL

    Uma oportunidade imperdível?

    Apesar da eliminação nas semifinais, do fato de ter sido, sem dúvida, um fracasso tático tanto dos jogadores quanto do técnico, e dos pedidos por sua demissão alimentados pela natureza da derrota, seria uma reação precipitada demitir Tuchel nesta fase, já que seu projeto com a Inglaterra ainda está realmente em seus primórdios. No entanto, é impossível ignorar que aquele que é considerado por muitos o maior técnico de todos os tempos está disponível e, potencialmente, estaria aberto a assumir o que é amplamente considerado o trabalho mais difícil do futebol.

    Pep Guardiola deixou o Manchester City ao final da temporada do clube, tendo deixado bem claro durante sua passagem por lá que se apaixonou pelo futebol inglês, o qual, por sua vez, ele revolucionou ao longo de sua década no Etihad Stadium. Não é surpresa que ele seja o favorito das casas de apostas para ser o próximo técnico da Inglaterra.

    Se a FA decidir deixar Tuchel de lado, o venerado catalão deve ser sua primeira opção, já que é o único substituto viável capaz de superar o padrão que o atual técnico estabeleceu nesta Copa do Mundo. Caso contrário, eles deverão continuar com um homem que ainda é amplamente considerado um dos melhores treinadores do planeta.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apoio vindo de cima

    Ainda não se sabe o que o futuro reserva, mas, por enquanto, parece que Tuchel ainda conta com o apoio de seus superiores na hierarquia. Foi divulgado, após a derrota de quarta-feira, que o técnico da Inglaterra mantém o apoio da FA, que considerará a campanha até a semifinal um sucesso relativo, apesar da eliminação decepcionante para a Argentina.

    Esse talvez seja um desfecho previsível, já que o técnico alemão assinou uma nova extensão de contrato de dois anos em fevereiro, após ter sido inicialmente contratado por um período de 18 meses até o final da Copa do Mundo de 2026 — contrato que parecia estar vinculado à conquista do torneio.

    Espera-se, portanto, que Tuchel comande os Três Leões na Euro 2028, que será sediada pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Espera-se que ele ponha fim à agonizante espera por um título importante em solo nacional e, caso não consiga, isso quase certamente significará o fim de seu mandato.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Nós seguimos em frente"

    É de vital importância agora que esse grande revés não defina a passagem de Tuchel pela seleção inglesa e que, ao contrário, sirva de lição e de base para, finalmente, dar o próximo passo adiante no maior palco do futebol. Essa, ao que parece, é a ambição do técnico.

    “Vamos seguir com o contrato até a Eurocopa em casa”, disse Tuchel na coletiva de imprensa pós-jogo, confirmando que não tem planos de se afastar. “Estou ansioso por isso, embora, neste momento, seja difícil olhar tão longe no futuro.

    “Teremos que esperar quatro anos [por outra Copa do Mundo]. Por si só, já é uma conquista, é claro, chegamos à semifinal. Muitas grandes nações do futebol são eliminadas antes da semifinal, então é uma conquista. Ninguém quer ouvir isso no momento, nem eu, porque exigimos o máximo de nós mesmos, pois somos muito competitivos.”

    E assim, olhamos para 2028, quando a Inglaterra estará novamente entre as favoritas, com um elenco empolgante que deve ser reforçado por jovens jogadores promissores que estão surgindo e, talvez, pelo retorno de talentos como Cole Palmer ou Phil Foden. Nesses dois anos que nos separam desse momento, Tuchel deve incutir a confiança necessária para, finalmente, chegarmos até o fim.

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