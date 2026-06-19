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A Inglaterra ficará “correndo atrás do vento” se Thomas Tuchel não mudar o estilo de jogo contra as principais seleções da Copa do Mundo
Vulnerabilidades táticas surgem na estreia
Os Três Leões iniciaram sua campanha no torneio com uma exibição ofensiva intensa em Dallas, garantindo uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Os gols de Harry Kane, Jude Bellingham e Marcus Rashford mascararam fragilidades defensivas evidentes, que permitiram ao adversário empatar duas vezes antes do intervalo. Embora o desempenho tenha rendido à Inglaterra sua primeira vitória na Copa do Mundo contra uma seleção entre as 15 melhores do mundo desde 2002, persistem as preocupações quanto à composição da defesa e à resistência a longo prazo da equipe.
- AFP
Butt faz severa advertência sobre o torneio
Em entrevista à Paddy Power, Butt argumentou que tentar manter o ritmo implacável da Premier League sob o calor extremo dos jogos internacionais acabará por esgotar o elenco. Ele afirmou: “Jogamos bem e foi uma boa vitória, embora a Croácia parecesse estar bem abaixo do seu melhor. Fizemos uma pressão muito boa. Mas, no caso da Inglaterra, é muito fácil dizer que podemos jogar no estilo da Premier League contra as principais seleções internacionais.
“Quando eu jogava pela Inglaterra, tentávamos fazer isso na maior parte do tempo. Mas, com aquele calor, você fica completamente exausto depois de 60 minutos. Contra uma seleção como a Espanha, eles simplesmente mantêm a posse de bola e a movimentam, ditam o ritmo do jogo e você acaba correndo atrás de sombras. Eles simplesmente acabam com você com aquele passe final e rasgam a sua defesa.”
O clima determina as táticas do torneio
Butt insiste que as condições climáticas extremas e as diferenças na infraestrutura dos estádios nas diversas cidades-sede determinarão fundamentalmente se os jogadores serão capazes de manter fisicamente um estilo de pressão em ritmo acelerado durante os 90 minutos.
Ele acrescentou: “Não acho que seja possível jogar assim em todas as partidas deste torneio; isso depende de onde se joga, do horário do início da partida, do calor e se há teto e ar-condicionado ou não. Há muitas variações diferentes sobre como e quando é possível jogar em ritmo acelerado e com pressão. Se pudéssemos jogar em Dallas toda semana, onde há ar-condicionado, teríamos uma chance muito boa. Mas não vai ser assim.”
- AFP
Vaga na fase eliminatória está ao alcance
Os Três Leões enfrentarão Gana em sua segunda partida da fase de grupos na próxima semana, sabendo que uma vitória garantirá oficialmente sua classificação para a fase eliminatória. Gerenciar a carga física do elenco e, ao mesmo tempo, estabelecer estabilidade defensiva será o teste definitivo para Tuchel, à medida que as possibilidades de classificação se tornam cada vez mais reais. Equilibrar a classificação imediata na fase de grupos com a preservação tática continua sendo o principal objetivo da Inglaterra neste momento.