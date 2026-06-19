A Inglaterra ficará “correndo atrás do vento” se Thomas Tuchel não mudar o estilo de jogo contra as principais seleções da Copa do Mundo

Em entrevista à Paddy Power, Butt argumentou que tentar manter o ritmo implacável da Premier League sob o calor extremo dos jogos internacionais acabará por esgotar o elenco. Ele afirmou: “Jogamos bem e foi uma boa vitória, embora a Croácia parecesse estar bem abaixo do seu melhor. Fizemos uma pressão muito boa. Mas, no caso da Inglaterra, é muito fácil dizer que podemos jogar no estilo da Premier League contra as principais seleções internacionais.

“Quando eu jogava pela Inglaterra, tentávamos fazer isso na maior parte do tempo. Mas, com aquele calor, você fica completamente exausto depois de 60 minutos. Contra uma seleção como a Espanha, eles simplesmente mantêm a posse de bola e a movimentam, ditam o ritmo do jogo e você acaba correndo atrás de sombras. Eles simplesmente acabam com você com aquele passe final e rasgam a sua defesa.”