A Inglaterra faz história no Azteca: 3 a 2 contra o México, mesmo com um jogador a menos; Bellingham e Kane levam a equipe de Tuchel às quartas de final da Copa do Mundo. Agora vem a Noruega

Enquanto isso, o técnico do México, Aguirre, também aposta no jogador do Milan, Santiago Giménez, para tentar de tudo, mas sua participação na partida durará muito pouco, pois, em uma tentativa de desarme, ele sofreu uma grave entorse no tornozelo direito, cuja gravidade será avaliada nas próximas horas, mas que corre o risco de complicar também os planos de transferências do clube rossonero – que previa sua venda –, caso a lesão se revele grave. A investida desesperada dos anfitriões para empatar em um sensacional 3 a 3 e levar a partida para a prorrogação esbarra na linha defensiva de cinco jogadores escalada por Tuchel, que se mantém firme mesmo nos doze intermináveis minutos de acréscimo disputados no Azteca, onde a torcida incentiva a seleção nacional até o fim. A Inglaterra vence e comemora a terceira classificação consecutiva para as quartas de final, destruindo o sonho mexicano. Nas comemorações pós-jogo, há espaço para mais um episódio dessa partida incrível: Jordan Henderson, na tentativa de voltar ao campo após comemorar com a torcida, tenta pular um painel publicitário, mas tropeça e cai de forma feia, sofrendo uma lesão no pulso que o obriga a deixar o estádio em uma maca. Segundo o técnico Tuchel, o problema seria bastante grave, a ponto de encerrar prematuramente sua participação na Copa do Mundo.