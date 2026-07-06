A Inglaterra escreve uma pequena página na história do seu futebol e da Copa do Mundo, tornando-se a primeira seleção de todos os tempos a derrotar o México no Azteca em uma partida da Copa do Mundo e a terceira, no total, a vencer no histórico estádio do Tricolor, após as conquistas anteriores da Costa Rica e de Honduras, em 2002 e 2013. A vitória por 3 a 2 dos jogadores de Thomas Tuchel, impulsionados pelos dois gols de um Bellingham em grande forma e pelo pênalti do sempre presente Kane – que chega a seis gols na artilharia, atrás do trio formado por Messi, Mbappé e Haaland –, garante a classificação para as quartas de final do torneio, onde, no sábado, em Miami, enfrentarão a Noruega, que eliminou o Brasil.
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A Inglaterra faz história no Azteca: 3 a 2 contra o México, mesmo com um jogador a menos; Bellingham e Kane levam a equipe de Tuchel às quartas de final da Copa do Mundo. Agora vem a Noruega
A NOITE DE BELLINGHAM
Tudo pode acontecer na noite da Cidade do México, com o pontapé inicial adiado em duas horas em relação ao previsto devido à tempestade que se abateu sobre a capital mexicana e ao alerta de raios emitido algumas horas antes do início da partida. Uma partida que a Inglaterra, apoiada pelas defesas de um excelente Pickford, teve o mérito de definir com os dois gols de Jude Bellingham no primeiro tempo, em um intervalo de apenas 90 segundos: aos 36, com Saka cruzando da direita para que o craque do Real Madrid cabeceasse com precisão e vencesse Rangel; já aos 38, foi a combinação com Kane que facilitou o toque simples à queima-roupa que garantiu a vantagem de dois gols. A seleção mexicana de Aguirre, porém, teve o mérito de não se abalar e, antes do intervalo, marcou em uma jogada confusa, com Quinones (seu quarto gol neste Mundial), o gol que reduziu a diferença para 1 a 2 e reacendeu a esperança.
SOB O SÍMBOLO DE KANE
Uma esperança que se renovou no início do segundo tempo, quando Quansah — escalado por Tuchel no time titular em vez de Spence — cometeu uma falta imprudente em Gallardo: o árbitro Faghani, alertado pelo VAR, não teve outra escolha a não ser mostrar o cartão vermelho, o que condenou a Inglaterra a jogar com um jogador a menos a partir dos 54 minutos. Mas é justamente no momento mais complicado que os Três Leões dão mais um golpe na partida: aos 60 minutos, Kane dá um passe de cabeça para Gordon, que, derrubado por Rengel, sofre um pênalti que o atacante do Bayern de Munique converte, marcando seu 14º gol em Copas do Mundo. Assim como Gerd Müller, a apenas um gol de Ronaldo, o Fenômeno, e a dois do agora ex-recordista Klose. Kane faz e desfaz, pois, incrivelmente, oito minutos depois, é ele quem comete falta na sua área ao tentar antecipar-se a Gutiérrez, permitindo que Raúl Jiménez (terceiro gol no torneio) vença Pickford para fazer 2 a 3 e reabrir o jogo mais uma vez.
GIMENEZ E HENDERSON, QUE JOGADA!
Enquanto isso, o técnico do México, Aguirre, também aposta no jogador do Milan, Santiago Giménez, para tentar de tudo, mas sua participação na partida durará muito pouco, pois, em uma tentativa de desarme, ele sofreu uma grave entorse no tornozelo direito, cuja gravidade será avaliada nas próximas horas, mas que corre o risco de complicar também os planos de transferências do clube rossonero – que previa sua venda –, caso a lesão se revele grave. A investida desesperada dos anfitriões para empatar em um sensacional 3 a 3 e levar a partida para a prorrogação esbarra na linha defensiva de cinco jogadores escalada por Tuchel, que se mantém firme mesmo nos doze intermináveis minutos de acréscimo disputados no Azteca, onde a torcida incentiva a seleção nacional até o fim. A Inglaterra vence e comemora a terceira classificação consecutiva para as quartas de final, destruindo o sonho mexicano. Nas comemorações pós-jogo, há espaço para mais um episódio dessa partida incrível: Jordan Henderson, na tentativa de voltar ao campo após comemorar com a torcida, tenta pular um painel publicitário, mas tropeça e cai de forma feia, sofrendo uma lesão no pulso que o obriga a deixar o estádio em uma maca. Segundo o técnico Tuchel, o problema seria bastante grave, a ponto de encerrar prematuramente sua participação na Copa do Mundo.
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