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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

A Inglaterra enfrenta uma preocupação com a saúde de Declan Rice, já que os Três Leões temem que a doença possa se espalhar antes do confronto contra a Noruega

D. Rice
Inglaterra
Noruega x Inglaterra
Noruega
Copa do Mundo
Arsenal

A Inglaterra enfrenta uma espera angustiante antes do confronto nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega, depois que uma epidemia de vírus atingiu o elenco em Miami. O meio-campista Declan Rice faltou a dois treinos consecutivos, deixando Thomas Tuchel desesperadamente apreensivo quanto à sua disponibilidade, enquanto a comissão técnica se esforça para impedir que a doença se espalhe pelo elenco.

  • Tuchel enfrenta uma crise na escalação

    O clima interno no elenco da seleção da Inglaterra está marcado por profunda ansiedade depois que Rice perdeu o segundo treino consecutivo antes do confronto das quartas de final da Copa do Mundo, no sábado, contra a Noruega. O meio-campista de 27 anos teria sido acometido por um vírus, com a BBCafirmando que seu estado se agravou devido à doença, somada a um problema neurológico pré-existente no tendão da coxa e na região lombar.

    A equipe médica dos “Três Leões” está agindo rapidamente para isolar o caso e evitar um surto em massa, enquanto Tuchel também precisa acompanhar a condição física de Marc Guehi, que está se recuperando de uma lesão no tendão isquiotibial.

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  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Odegaard minimiza a doença no campo de treinamento

    Os relatos sobre um surto de vírus não afetaram apenas a seleção da Inglaterra, mas também atingiram brevemente o centro de treinamento da Noruega nos Estados Unidos. O capitão da Noruega, Martin Odegaard, havia confirmado anteriormente que vários membros da equipe estavam se sentindo mal devido a mudanças drásticas de temperatura.

    O meio-campista do Arsenal declarou: “Sim, tem sido um pouco assim. Acho que, quando você muda de temperatura, de ar-condicionado e tudo mais, isso é normal. Não é nada grave, para ser sincero. Mas, sim, tivemos algumas pessoas se sentindo um pouco mal, mas nada grave, e tudo deve estar bem para sábado.”

  • Solbakken desmente rumores sobre vírus

    Apesar de seu capitão ter reconhecido pequenos problemas de saúde no elenco, o técnico da Noruega, Stale Solbakken, agiu rapidamente para acalmar qualquer pânico na mídia. Solbakken insistiu veementemente que a questão de uma doença se espalhando entre seus jogadores é apenas um boato, enfatizando que todos os membros do elenco continuam em plena forma e prontos para a batalha.

    O técnico de 58 anos acrescentou: “Acho que a doença é um boato. O Odegaard que está doente é o tio do Martin, que é fisioterapeuta; ele é que está doente, não é o Martin. Então, está tudo bem, todos os jogadores estão bem, não há nenhum caso de doença entre os jogadores. Há um, ou melhor, houve um ou dois casos entre a comissão técnica. Neste momento, estamos todos prontos para entrar em campo.”

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  • kane haaland(C)Getty images

    Confronto decisivo em Miami aguarda Inglaterra e Noruega

    Este confronto decisivo no Miami Stadium será um duro teste para a sequência de sete jogos sem derrota da Inglaterra. Tuchel pode dar um leve suspiro de alívio, já que Reece James voltou aos treinos completos para reforçar a defesa após a suspensão de Jarell Quansah por cartão vermelho. No entanto, a defesa inglesa deve permanecer em alerta máximo para conter a agressividade de Erling Haaland, que atualmente lidera o ataque norueguês com sete gols neste torneio.

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