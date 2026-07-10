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A Inglaterra enfrenta uma preocupação com a saúde de Declan Rice, já que os Três Leões temem que a doença possa se espalhar antes do confronto contra a Noruega
Tuchel enfrenta uma crise na escalação
O clima interno no elenco da seleção da Inglaterra está marcado por profunda ansiedade depois que Rice perdeu o segundo treino consecutivo antes do confronto das quartas de final da Copa do Mundo, no sábado, contra a Noruega. O meio-campista de 27 anos teria sido acometido por um vírus, com a BBCafirmando que seu estado se agravou devido à doença, somada a um problema neurológico pré-existente no tendão da coxa e na região lombar.
A equipe médica dos “Três Leões” está agindo rapidamente para isolar o caso e evitar um surto em massa, enquanto Tuchel também precisa acompanhar a condição física de Marc Guehi, que está se recuperando de uma lesão no tendão isquiotibial.
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Odegaard minimiza a doença no campo de treinamento
Os relatos sobre um surto de vírus não afetaram apenas a seleção da Inglaterra, mas também atingiram brevemente o centro de treinamento da Noruega nos Estados Unidos. O capitão da Noruega, Martin Odegaard, havia confirmado anteriormente que vários membros da equipe estavam se sentindo mal devido a mudanças drásticas de temperatura.
O meio-campista do Arsenal declarou: “Sim, tem sido um pouco assim. Acho que, quando você muda de temperatura, de ar-condicionado e tudo mais, isso é normal. Não é nada grave, para ser sincero. Mas, sim, tivemos algumas pessoas se sentindo um pouco mal, mas nada grave, e tudo deve estar bem para sábado.”
Solbakken desmente rumores sobre vírus
Apesar de seu capitão ter reconhecido pequenos problemas de saúde no elenco, o técnico da Noruega, Stale Solbakken, agiu rapidamente para acalmar qualquer pânico na mídia. Solbakken insistiu veementemente que a questão de uma doença se espalhando entre seus jogadores é apenas um boato, enfatizando que todos os membros do elenco continuam em plena forma e prontos para a batalha.
O técnico de 58 anos acrescentou: “Acho que a doença é um boato. O Odegaard que está doente é o tio do Martin, que é fisioterapeuta; ele é que está doente, não é o Martin. Então, está tudo bem, todos os jogadores estão bem, não há nenhum caso de doença entre os jogadores. Há um, ou melhor, houve um ou dois casos entre a comissão técnica. Neste momento, estamos todos prontos para entrar em campo.”
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Confronto decisivo em Miami aguarda Inglaterra e Noruega
Este confronto decisivo no Miami Stadium será um duro teste para a sequência de sete jogos sem derrota da Inglaterra. Tuchel pode dar um leve suspiro de alívio, já que Reece James voltou aos treinos completos para reforçar a defesa após a suspensão de Jarell Quansah por cartão vermelho. No entanto, a defesa inglesa deve permanecer em alerta máximo para conter a agressividade de Erling Haaland, que atualmente lidera o ataque norueguês com sete gols neste torneio.
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