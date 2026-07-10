A Inglaterra enfrenta uma preocupação com a saúde de Declan Rice, já que os Três Leões temem que a doença possa se espalhar antes do confronto contra a Noruega

O clima interno no elenco da seleção da Inglaterra está marcado por profunda ansiedade depois que Rice perdeu o segundo treino consecutivo antes do confronto das quartas de final da Copa do Mundo, no sábado, contra a Noruega. O meio-campista de 27 anos teria sido acometido por um vírus, com a BBCafirmando que seu estado se agravou devido à doença, somada a um problema neurológico pré-existente no tendão da coxa e na região lombar.

A equipe médica dos “Três Leões” está agindo rapidamente para isolar o caso e evitar um surto em massa, enquanto Tuchel também precisa acompanhar a condição física de Marc Guehi, que está se recuperando de uma lesão no tendão isquiotibial.