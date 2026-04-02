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A Inglaterra é instada a incluir o jovem prodígio do Arsenal, Max Dowman, na seleção para a Copa do Mundo devido às suas qualidades únicas
Será que Dowman será convocado diretamente para a seleção principal da Inglaterra?
O jogador formado na academia de Hale End ainda não representou seu país na categoria sub-21, tendo chegado apenas à seleção sub-19, mas pode ser promovido rapidamente no sistema e lançado diretamente à ação.
Não há dúvidas quanto à sua capacidade inquestionável — com mais um gol solo impressionante marcado em sua última partida internacional — e ele pode ser uma espécie de surpresa para Thomas Tuchel, já que as seleções rivais sabem pouco sobre o mais promissor dos jovens talentos do norte de Londres.
No entanto, a disputa por vagas na seleção de 26 jogadores é acirrada, com Dowman — que costuma atuar na ala direita — disputando com nomes como Bukayo Saka, Jarrod Bowen e Cole Palmer pelas vagas limitadas no avião da Inglaterra rumo à América do Norte.
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Robson, de 'Capitã Marvel', explica por que vale a pena arriscar com Dowman
O ex-capitão dos Three Lions, Robson, acredita que vale a pena arriscar com Dowman, já que sua falta de experiência o torna uma ameaça perigosa para adversários desprevenidos. “Capitão Marvel” — em entrevista à Tomorrow Wellness, empresa que oferece exames de saúde cardíaca e cardiovascular e planos de bem-estar — disse sobre Dowman: “Ele tem ótima qualidade e boa velocidade. Normalmente, eu diria que ele é um pouco jovem demais e sem experiência para ir a uma Copa do Mundo, mas acho que, às vezes, se você é bom o suficiente e já provou seu valor na Premier League em alguns jogos, ele pode ser uma ótima opção para incluir no elenco, porque provavelmente não tem medo de nada.
“Quando você tem um pouco mais de experiência, às vezes pode ficar um pouco cauteloso em relação ao jogo que vai disputar, enquanto um jogador de 16 anos simplesmente entra em campo e se diverte. Portanto, é uma opção sobre a qual você realmente precisa pensar muito.”
Um impulso para Bellingham e quem deve vestir a camisa nº 7 da Inglaterra?
O desempenho da Inglaterra no empate com o Uruguai e na derrota para o Japão pode ter jogado a favor de Dowman, já que Tuchel considera alternativas aos jogadores que tiveram um desempenho abaixo do esperado nas duas partidas amistosas disputadas no Estádio de Wembley.
Jude Bellingham é outro que parece ter se beneficiado por não ter entrado em campo nessas partidas, já que ele disputa a vaga de camisa 10 da Inglaterra, e Robson disse, quando questionado se as críticas recentes dirigidas ao meio-campista do Real Madrid são justas: “Não, acho que ele sofreu várias lesões nesta temporada e isso acabou prejudicando seu desempenho. Mas, pela forma como ele estava jogando antes disso, ele tem grande qualidade.
“Portanto, para mim, ele definitivamente estaria no meu elenco e, se ele mostrar que está realmente afiado nos treinos, então ele estaria na minha equipe. É preciso ser diplomático.”
Bellingham espera vestir uma camisa icônica dos Três Leões neste verão, mas quem poderia assumir a camisa nº 7, que já foi usada por nomes como Robson e David Beckham?
Robson disse, quando essa pergunta lhe foi feita: “Essa é realmente difícil, porque há várias pessoas que gostam de usar o número sete. Como eu disse, no ataque, temos tantos jogadores bons. Qualquer um deles poderia usar o número sete.
“Sabe, Declan Rice e Elliot Anderson, quando jogam pela Inglaterra, já têm seus números favoritos. Então, há muitos jogadores bons que poderiam usar o número sete.”
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Tuchel enfrenta algumas decisões importantes antes do anúncio da convocação para a Copa do Mundo
O craque do Chelsea, Palmer, vestiu a camisa nº 7 contra o Japão, mas foi o responsável pelo gol que levou a Inglaterra a uma derrota histórica por 1 a 0 contra um adversário asiático. Tuchel tem algumas semanas para decidir quem fará parte da seleção e quais funções desempenharão nela, já que os Três Leões estreiam sua campanha pela glória na Copa do Mundo contra a Croácia no dia 17 de junho.