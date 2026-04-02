A Inglaterra é instada a incluir o jovem prodígio do Arsenal, Max Dowman, na seleção para a Copa do Mundo devido às suas qualidades únicas

O desempenho da Inglaterra no empate com o Uruguai e na derrota para o Japão pode ter jogado a favor de Dowman, já que Tuchel considera alternativas aos jogadores que tiveram um desempenho abaixo do esperado nas duas partidas amistosas disputadas no Estádio de Wembley.

Jude Bellingham é outro que parece ter se beneficiado por não ter entrado em campo nessas partidas, já que ele disputa a vaga de camisa 10 da Inglaterra, e Robson disse, quando questionado se as críticas recentes dirigidas ao meio-campista do Real Madrid são justas: “Não, acho que ele sofreu várias lesões nesta temporada e isso acabou prejudicando seu desempenho. Mas, pela forma como ele estava jogando antes disso, ele tem grande qualidade.

“Portanto, para mim, ele definitivamente estaria no meu elenco e, se ele mostrar que está realmente afiado nos treinos, então ele estaria na minha equipe. É preciso ser diplomático.”

Bellingham espera vestir uma camisa icônica dos Três Leões neste verão, mas quem poderia assumir a camisa nº 7, que já foi usada por nomes como Robson e David Beckham?

Robson disse, quando essa pergunta lhe foi feita: “Essa é realmente difícil, porque há várias pessoas que gostam de usar o número sete. Como eu disse, no ataque, temos tantos jogadores bons. Qualquer um deles poderia usar o número sete.

“Sabe, Declan Rice e Elliot Anderson, quando jogam pela Inglaterra, já têm seus números favoritos. Então, há muitos jogadores bons que poderiam usar o número sete.”