Getty Images Sport
Traduzido por
A Inglaterra é alertada sobre o desafio “impossível” contra Lionel Messi antes do histórico primeiro confronto com o maior jogador de todos os tempos da Argentina nas semifinais da Copa do Mundo de 2026
O teste decisivo para Thomas Tuchel
Apesar de ter somado mais de 200 partidas e um recorde de 125 gols pela Albiceleste, Messi nunca dividiu o campo com a Inglaterra em nível internacional adulto. Essa espera chega ao fim nesta quarta-feira, em Atlanta, onde a equipe de Thomas Tuchel precisa encontrar uma maneira de conter o artilheiro ex aequo do torneio. A Argentina garantiu sua vaga nas semifinais com uma vitória difícil por 3 a 1 na prorrogação sobre a Suíça, marcando um confronto de grande impacto que mantém o mundo do futebol em suspense.
A aura em torno de Messi continua intacta, segundo o comentarista daBBC Micah Richards, que acredita que o desafio é diferente de tudo que a defesa da Inglaterra já enfrentou. “A Inglaterra pode ser mais rápida que a Argentina, mas eles têm aquele pequeno gênio, o Messi. Todos jogam para ele. Todo mundo deveria estar animado”, disse Richards. “Marcá-lo é impossível porque ele não recua. Ele se infiltra em pequenos espaços onde, na verdade, não deveria estar. Ele entra em ação nos momentos certos [e] tem a melhor técnica. Sua percepção espacial é fantástica. Ele tem um ótimo chute. E o mais importante: ele tem o que o Jude [Bellingham] tem, e é isso que torna o Jude tão incrível — ele tem personalidade e carisma. Messi é o jogador de futebol com mais carisma de todos. O carisma de Messi está em outro nível, então vai ser interessante.”
- (C)Getty Images
Dilemas defensivos e o “efeito Jude”
Embora a produção ofensiva de Messi continue sendo de alto nível — ele marcou oito gols no torneio até agora —, os adversários estão começando a buscar maneiras de explorar sua falta de dedicação defensiva. O ex-capitão da Inglaterra, Wayne Rooney, destacou que, embora Messi compartilhe com Bellingham uma certa capacidade de decidir jogos, ele pode se tornar um ponto fraco quando a bola está com o adversário. Essa equação tática será fundamental para o plano de jogo de Tuchel, que busca levar a Inglaterra à sua segunda final da Copa do Mundo.
“Ele pode ser um ponto fraco defensivamente para a Argentina”, disse Rooney. “Ele não volta para a defesa, mas tem grandes momentos, um pouco como Jude Bellingham. Ele tem grandes momentos e momentos de qualidade. O que importa com Messi é sua tomada de decisão – ele ganha vida em determinados momentos da partida e toma a decisão certa. Marcar Lionel Messi exige concentração e comunicação. É preciso se comunicar com os companheiros sobre assumir posições que você normalmente não ocuparia.”
A Inglaterra precisa ser capaz de lidar com a pressão
Chris Sutton acredita que, embora o fator Messi seja assustador, a Inglaterra não deve se deixar intimidar pela atual seleção campeã mundial. Os Três Leões têm demonstrado disciplina tática sob o comando de Tuchel, e Sutton sugere que a atual seleção argentina, apesar de sua resiliência, não é uma força imbatível. O ponto-chave será se a Inglaterra conseguirá manter a compostura diante de uma torcida argentina fanática e do peso psicológico da presença de Messi.
“Acho que Thomas Tuchel e os jogadores da Inglaterra vão adorar a perspectiva de enfrentar essa seleção argentina em sua forma atual, pois não se trata de uma grande seleção argentina, mas eles têm o hábito de encontrar um caminho”, disse Sutton à BBC Radio 5 Live.
- AFP
Uma rivalidade que se renova após duas décadas
A Inglaterra e a Argentina vivem uma das rivalidades mais marcantes do futebol internacional, marcada por momentos como a “Mão de Deus” de Diego Maradona em 1986 e o pênalti redentor de David Beckham em 2002. No entanto, as seleções têm evitado se enfrentar de forma notável há quase 21 anos. A última vez que se enfrentaram foi em um amistoso em Genebra, em 2005, partida da qual Messi ficou famoso por ter ficado de fora devido a uma suspensão recebida apenas 30 segundos após sua estreia pela seleção contra a Hungria.
Esse sentimento é compartilhado pelo especialista em futebol sul-americano Tim Vickery, que observou que os torcedores argentinos há muito ansiavam por esse confronto específico. “Lionel Messi não poderia encerrar uma carreira internacional, com mais de 200 partidas, sem jogar contra a seleção que os torcedores argentinos consideram seu maior rival”, disse Vickery. “Durante o segundo tempo, os torcedores pulavam para cima e para baixo cantando ‘quem não pula é inglês’. Vocês vão ouvir muito, muito mais disso na quarta-feira.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.