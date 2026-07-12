A Inglaterra é alertada sobre o desafio “impossível” contra Lionel Messi antes do histórico primeiro confronto com o maior jogador de todos os tempos da Argentina nas semifinais da Copa do Mundo de 2026

Apesar de ter somado mais de 200 partidas e um recorde de 125 gols pela Albiceleste, Messi nunca dividiu o campo com a Inglaterra em nível internacional adulto. Essa espera chega ao fim nesta quarta-feira, em Atlanta, onde a equipe de Thomas Tuchel precisa encontrar uma maneira de conter o artilheiro ex aequo do torneio. A Argentina garantiu sua vaga nas semifinais com uma vitória difícil por 3 a 1 na prorrogação sobre a Suíça, marcando um confronto de grande impacto que mantém o mundo do futebol em suspense.

A aura em torno de Messi continua intacta, segundo o comentarista daBBC Micah Richards, que acredita que o desafio é diferente de tudo que a defesa da Inglaterra já enfrentou. “A Inglaterra pode ser mais rápida que a Argentina, mas eles têm aquele pequeno gênio, o Messi. Todos jogam para ele. Todo mundo deveria estar animado”, disse Richards. “Marcá-lo é impossível porque ele não recua. Ele se infiltra em pequenos espaços onde, na verdade, não deveria estar. Ele entra em ação nos momentos certos [e] tem a melhor técnica. Sua percepção espacial é fantástica. Ele tem um ótimo chute. E o mais importante: ele tem o que o Jude [Bellingham] tem, e é isso que torna o Jude tão incrível — ele tem personalidade e carisma. Messi é o jogador de futebol com mais carisma de todos. O carisma de Messi está em outro nível, então vai ser interessante.”