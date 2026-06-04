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England Spain Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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A Inglaterra deve ser considerada favorita à Copa do Mundo Feminina se as Lionesses conseguirem derrotar a Espanha em seu próprio território

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Especiais e Opinião

A Inglaterra e a Espanha já se acostumaram a disputar jogos de grande importância entre si nos últimos tempos. O confronto desta sexta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo pode não ter a mesma envergadura da final do Campeonato Europeu do verão passado ou da final da Copa do Mundo de 2023, mas ainda assim é um jogo de grande importância, já que poderá decidir qual dessas duas potências se classifica automaticamente para o torneio do próximo verão no Brasil, enquanto a outra terá de passar pela repescagem.

Desde que se enfrentaram nas quartas de final da Euro 2022, as duas seleções disputaram seis partidas, das quais a Inglaterra venceu quatro, incluindo a mais recente em Wembley, em abril. A partida desta sexta-feira, porém, será diferente. A Espanha venceu o único jogo em casa que disputou entre esses seis, como parte de uma sequência de 15 jogos sem derrota em seu território, que inclui apenas um empate, além de vitórias contundentes sobre Alemanha, Suécia, França e Holanda.

A última derrota da La Roja em casa aconteceu em um jogo emocionante contra a Itália, por 3 a 2, em dezembro de 2023, resultado que encerrou o que era, na época, uma sequência de 27 jogos sem derrota em casa, desde a derrota para os Estados Unidos em Alicante, lá em janeiro de 2019, bem antes de a Espanha se tornar a potência que é hoje. Resumindo: as campeãs mundiais são excelentes em casa.

Se a Inglaterra conseguir ir a Maiorca e derrotar a equipe de Sonia Bermúdez, então, isso seria algo grandioso. Não só garantiria a classificação automática para a Copa do Mundo Feminina de 2027, forçando suas adversárias a disputarem a repescagem, mas certamente consolidaria o status das Lionesses como favoritas ao título no Brasil.

  • Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025Getty Images

    Anfitriões formidáveis

    É difícil exagerar o quão forte a Espanha é jogando em casa, e vale a pena nos determos nisso por mais um momento para realmente enfatizar esse ponto.

    Alguns dos resultados que a La Roja obteve em casa nos últimos tempos têm sido excepcionais. Vale a pena destacar especialmente os da fase final da Liga das Nações, com a equipe de Bermúdez goleando a Alemanha por 3 a 0 na final em Madri, em dezembro, após ter derrotado a Suécia por 4 a 0 em Málaga seis semanas antes. Sob o comando da ex-técnica Montse Tome, na edição de 2024 do torneio, a equipe foi igualmente dominante, superando a Holanda com uma vitória por 3 a 0 e derrotando a França por 2 a 0 em partidas disputadas em Sevilha.

    Não se trata apenas de vitórias contundentes nas eliminatórias contra seleções menos cotadas ou de bons resultados em amistosos, quando a pressão é menor. Quando as expectativas são altas, diante da torcida local e nas fases finais de uma competição, a Espanha tem se mostrado à altura e não apenas conquistado vitórias apertadas, mas também superado completamente adversários de elite.

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  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Ausências importantes

    O fato de a Inglaterra viajar para Maiorca neste fim de semana sem Leah Williamson é, portanto, um verdadeiro golpe. Sim, as Lionesses aprenderam a lidar com a ausência dela em termos futebolísticos nos últimos anos, depois que a zagueira ficou fora por um período significativo e perdeu a Copa do Mundo Feminina de 2023 devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), antes de ficar de fora durante a maior parte da temporada 2025-26. No entanto, a liderança de Williamson é extremamente importante, especialmente em um jogo como este.

    Outras jogadoras precisarão se destacar antes do jogo de sexta-feira e, possivelmente, em outras partidas também. A condição física de Lauren James está em dúvida depois que a estrela do Chelsea sofreu uma pequena lesão na semana passada, durante a participação do Blues no torneio World Sevens, e ficar sem uma figura tão emblemática seria um grande revés para a seleção da Inglaterra, que precisará do tipo de magia que ela proporciona para superar um adversário tão formidável.

  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    Notícias contraditórias

    Essas preocupações contrastam fortemente com as notícias sobre a seleção espanhola, já que a La Roja recebeu de volta Aitana Bonmati pela primeira vez desde que ela fraturou a perna durante um jogo pela seleção no final de novembro. A meio-campista voltou a jogar no início do mês passado e vem recuperando gradualmente a forma física no Barcelona, tendo disputado 90 minutos na penúltima partida do campeonato e mais 45 minutos quatro dias depois. Ela deve estar em boas condições para o jogo desta sexta-feira.

    A inclusão de Bonmati significa que a Espanha está, essencialmente, trabalhando com um elenco em plena forma. Laia Aleixandri é a jogadora de maior destaque indisponível, depois que a ex-zagueira do Manchester City e atual jogadora do Barcelona rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em fevereiro, enquanto Jenni Hermoso ficou de fora da convocação mais uma vez.

    Fora isso, estão todos os nomes que você esperaria: Bonmati, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Cata Coll, Mapi León, Ona Batlle e outras.

  • Lauren Hemp England Spain Women 2026Getty Images

    Maior confiança

    Não que a Inglaterra vá se intimidar com o desafio. As Lionesses venceram a Espanha em abril, apesar da ausência de Williamson, com a dupla de zagueiras Lotte Wubben-Moy e Esme Morgan mantendo o gol invicto em uma excelente atuação. As opções limitadas no meio-campo, devido às lesões de Ella Toone e Grace Clinton, também não se revelaram prejudiciais, com Lucia Kendall, de 21 anos, realizando um trabalho brilhante no jogo mais importante de sua carreira até o momento.

    Da última vez que a Inglaterra viajou para a Espanha, na fase de grupos da campanha da Liga das Nações de 2025, também poderia muito bem ter voltado com os três pontos. Alessia Russo colocou as campeãs europeias na frente aos 22 minutos, e elas pareciam bem para manter a vantagem, mas Sarina Wiegman estava de olho na próxima Eurocopa ao substituir Georgia Stanway, Lucy Bronze e Beth Mead logo no início do segundo tempo, antes que dois gols fantásticos de Pina dessem a vitória à La Roja.

    É exagero dizer que as Lionesses teriam vencido se Wiegman não tivesse feito essas substituições — mudanças que não teriam ocorrido em uma situação mais importante —, mas isso certamente afetou o jogo de forma negativa para a Inglaterra, ao mesmo tempo em que as beneficiou a longo prazo antes do triunfo na Eurocopa.

    A equipe certamente tirará lições positivas de como a partida se desenrolou antes das substituições. Conseguir a dobradinha contra a Espanha nesta campanha de qualificação seria uma grande demonstração de força.

  • England Women Euro 2025Getty Images

    Rotas alternativas

    Até mesmo um ponto já seria um ótimo resultado para a Inglaterra nesta sexta-feira, pois garantiria a classificação automática para a Copa do Mundo do próximo verão. Apenas o vencedor do grupo terá essa honra, enquanto as outras três seleções terão de disputar as repescagens.

    Não seria o fim do mundo acabar seguindo esse caminho, já que se espera que seleções como Inglaterra e Espanha não tenham muita dificuldade para avançar no final das contas, mas isso muda completamente o panorama da preparação para a Copa do Mundo.

    Olhando para como as Lionesses se prepararam para o torneio de 2023, elas conseguiram organizar amistosos contra adversários de elite e variados, incluindo Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Austrália, além de enfrentar o Brasil na Finalissima. A Espanha fez o mesmo, enfrentando EUA, Japão, China, Panamá e Jamaica antes de conquistar o título.

    A capacidade de escolher a dedo esses desafios e enfrentar adversários diferentes é o luxo que a vencedora deste grupo de qualificação para a Copa do Mundo terá. A outra equipe, no entanto, passará o resto de 2026 enfrentando adversários conhecidos na Europa e terá limitações quanto ao que poderá aprender e vivenciar.

    Portanto, não apenas um resultado contra a Espanha na sexta-feira teria um papel importante em tornar a Inglaterra favorita para a Copa do Mundo do ano que vem, mas o impacto favorável desse resultado nos preparativos para o torneio também contribuiria para elevar sua posição.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Deixar claro

    Será, portanto, fascinante ver como Wiegman abordará este jogo. É sempre complicado traçar um plano para uma partida em que basta um ponto, ainda mais quando se trata de enfrentar uma seleção tão forte quanto a Espanha. Entrar em campo com uma abordagem que se contente com um empate é perigoso, enquanto uma estratégia ofensiva pode deixar muitos espaços na defesa. A Inglaterra precisa encontrar esse equilíbrio, algo que fez bem no jogo em casa, em Wembley.

    Se as Lionesses conseguirem fazer isso novamente, isso consolidaria ainda mais a posição de Wiegman como talvez a melhor treinadora do futebol feminino internacional. Ela é muito boa em acertar tudo nesses momentos decisivos, como comprovam os três títulos consecutivos do Campeonato Europeu que conquistou e as duas finais consecutivas da Copa do Mundo que alcançou.

    Isso também colocaria Wiegman e a Inglaterra em uma posição maravilhosa na tentativa de conquistar o título da Copa do Mundo que até agora tem escapado de ambas. Derrotar a Espanha na disputa pela única vaga automática e, assim, ter a liberdade de se preparar como desejar para o torneio do próximo verão, combinariam para destacar as Lionesses como favoritas ao troféu em 2027.

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