Desde que se enfrentaram nas quartas de final da Euro 2022, as duas seleções disputaram seis partidas, das quais a Inglaterra venceu quatro, incluindo a mais recente em Wembley, em abril. A partida desta sexta-feira, porém, será diferente. A Espanha venceu o único jogo em casa que disputou entre esses seis, como parte de uma sequência de 15 jogos sem derrota em seu território, que inclui apenas um empate, além de vitórias contundentes sobre Alemanha, Suécia, França e Holanda.

A última derrota da La Roja em casa aconteceu em um jogo emocionante contra a Itália, por 3 a 2, em dezembro de 2023, resultado que encerrou o que era, na época, uma sequência de 27 jogos sem derrota em casa, desde a derrota para os Estados Unidos em Alicante, lá em janeiro de 2019, bem antes de a Espanha se tornar a potência que é hoje. Resumindo: as campeãs mundiais são excelentes em casa.

Se a Inglaterra conseguir ir a Maiorca e derrotar a equipe de Sonia Bermúdez, então, isso seria algo grandioso. Não só garantiria a classificação automática para a Copa do Mundo Feminina de 2027, forçando suas adversárias a disputarem a repescagem, mas certamente consolidaria o status das Lionesses como favoritas ao título no Brasil.