Declan Rice colocou a Inglaterra na frente quase que instantaneamente, com um chute com efeito de longa distância, de 25 jardas, que passou por cima de Mike Maignan. Um passe mal dado por Désiré Doué foi interceptado, dando início ao ataque, e foi um chute que o goleiro da França deveria ter defendido. Ainda assim, foi um gol muito necessário para a seleção inglesa, duramente criticada por seu colapso contra a Argentina na semifinal.

Aparentemente motivada a deixar tudo isso para trás, a pressão da Inglaterra continuou durante os primeiros 45 minutos. Rice voltou a desempenhar um papel importante aos 20 minutos, quando seu escanteio com efeito para dentro encontrou Ezri Konsa, que cabeceou com maestria para dar à Inglaterra uma vantagem de 2 a 0.

Os Três Leões continuaram implacáveis, com um contra-ataque que deixou Maignan indefeso depois que ele saiu da linha muito cedo e deixou o gol exposto. Após várias tentativas, Bukayo Saka acabou sendo o beneficiário, mandando para o fundo da rede o terceiro gol da Inglaterra no primeiro tempo. Mas o astro do Arsenal ainda não tinha terminado.

Eberechi Eze deu um passe na medida certa para o veloz ponta, que passou facilmente pelo zagueiro antes de marcar outro gol espetacular. A equipe de Tuchel chegou ao intervalo aparentemente com uma mão na medalha de bronze após golear a França no primeiro tempo, mas os “Les Bleus” reagiram nos últimos 45 minutos.

Kylian Mbappé marcou quase imediatamente após o intervalo, aproveitando o final de um contra-ataque eficaz para reduzir a vantagem da Inglaterra para 4 a 1. Bradley Barcola seguiu o exemplo com outro gol em contra-ataque, antes de Michael Olise dar uma bela assistência para Mbappé, deixando o placar em 4 a 3 e colocando a Inglaterra contra as cordas.

Com seu segundo gol, Mbappé chegou a 22 gols na carreira em Copas do Mundo, um à frente de Lionel Messi, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos do torneio. É um feito incrível, considerando que ele tem apenas 27 anos, embora Messi tenha a oportunidade de recuperar o recorde na final de domingo. Os 10 gols de Mbappé também o colocaram na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro.

A assistência foi a sexta de Olise na competição, empatando o recorde de Pelé de maior número em uma única Copa do Mundo. No entanto, ele se arrependeu das próprias oportunidades perdidas, depois de não conseguir converter não uma, mas duas chances diante do gol — qualquer uma delas teria empatado o jogo para a França.

A Inglaterra fez a França pagar pelo erro no outro lado do campo. Malo Gusto cometeu falta em Djed Spence dentro da área, concedendo um pênalti a Saka aos 87 minutos. O craque do Arsenal converteu com frieza, dando à Inglaterra o que parecia ser uma vantagem decisiva de 5 a 3, faltando apenas alguns minutos para o fim. Mas a França continuou lutando.

Dembélé aproveitou uma falha na defesa da Inglaterra para marcar com facilidade o quarto gol da França. No fim, porém, a vantagem inicial dos Três Leões se mostrou insuperável. O reserva Jude Bellingham marcou o que pode ser considerado o melhor gol da partida, driblando três defensores dentro da área da França antes de vencer Maignan, selando uma notável vitória por 6 a 4. Foi o sétimo gol de Bellingham no torneio, estabelecendo um novo recorde para a Inglaterra e garantindo a melhor campanha do país em uma Copa do Mundo desde 1966.