No que diz respeito especificamente aos rossoneri, certamente não passou despercebida, nos últimos dias, a visita relâmpago de Claudio Vigorelli aos escritórios da Casa Milan. Oficialmente, para discutir assuntos não relacionados ao caso de Zaniolo, em sua reunião com Jovan Kirovski e Massimo Calvelli – os dois dirigentes que, neste momento de grandes mudanças, estão representando o clube –, a conversa certamente deve ter abordado, mesmo que apenas de forma superficial, as perspectivas futuras do atacante nascido em 1999, que também já passou pela Roma. Em Udine, Zaniolo encontrou o caminho para voltar a ser protagonista e, também no que diz respeito à Seleção, com o mais do que provável retorno de Roberto Mancini como técnico – o homem que, de forma surpreendente, o fez estrear ainda muito jovem –, ele gostaria de ter, na próxima temporada, a visibilidade necessária para fazer parte do novo ciclo da Seleção Italiana.