Após uma temporada que marcou seu renascimento em nível pessoal, após passagens pouco empolgantes pela Fiorentina e pela Atalanta, Nicolò Zaniolo pode se tornar uma das principais atrações do mercado de transferências do verão de 2026. Os 6 gols e as 8 assistências marcados pela Udinese na última temporada, aliados a uma recuperada regularidade no desempenho, convenceram o clube do Friuli a concluir uma transação no valor total de 7,5 milhões de euros para contratá-lo do Galatasaray, entre empréstimo e opção de compra. Isso acionou, ao mesmo tempo, a renovação do contrato até 2029, o que, no entanto, não representa uma garantia absoluta de que ele permanecerá na equipe da Udinese.
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A indiferença em relação à Udinese e o momento decisivo: por que Zaniolo pode ser uma solução para o Milan de Amorim, com o Como e a Juventus também no cenário
O ALERTA DO AGENTE
As declarações feitas recentemente por seu agente, Claudio Vigorelli, acionaram o alarme vermelho na Udinese, que agora teme perder um dos jogadores mais importantes da última temporada, cujo nome temsido associado com insistência, nos últimos dias, a vários clubes da Série A com ambições maiores. “A dinâmica que levou Nicolò a Udine no verão passado foi marcada por uma corrida contra o tempo, nos últimos minutos da janela de transferências, e, consequentemente, os termos contratuais da contratação de Nicolò, em caso de resgate definitivo, não refletiam seu valor real. Nos últimos dias, tivemos intensas negociações com a Udinese para chegar a um acordo sobre os valores. Hoje, Nicolò se sente amargurado e decepcionado com a dinâmica que levou a essa compra definitiva, mas continuamos aguardando um diálogo com a diretoria da Udinese para esclarecer as posições, na esperança de chegar a um acordo que satisfaça ambas as partes”, informou Vigorelli.
TRÊS EQUIPES À ESPERA
O conhecido agente está ciente de que Nicolò Zaniolo, com um salário ao alcance dos clubes mais importantes – com o novo contrato, ele receberá 1,1 milhão de euros –, pode ser alvo de interesse de muitos. Segundo o jornal Il Messaggero Veneto, pelo menos três times já teriam coletado as primeiras informações sobre seu representado, enquanto aguardam para ver quais serão os desdobramentos da reunião marcada para a próxima semana com a diretoria do Friuli, a fim de fazer um balanço da situação. O Como, na eventualidade de uma saída de Nico Paz; a Juventus, em busca de qualidade no meio-campo ofensivo; e o Milan, que com o novo técnico Ruben Amorim poderia adotar um esquema tático 3-4-2-1, o que exigiria a chegada de um jogador com as características de Zaniolo, são as opções a serem levadas em consideração.
ENTRE O MILAN E A SELEÇÃO
No que diz respeito especificamente aos rossoneri, certamente não passou despercebida, nos últimos dias, a visita relâmpago de Claudio Vigorelli aos escritórios da Casa Milan. Oficialmente, para discutir assuntos não relacionados ao caso de Zaniolo, em sua reunião com Jovan Kirovski e Massimo Calvelli – os dois dirigentes que, neste momento de grandes mudanças, estão representando o clube –, a conversa certamente deve ter abordado, mesmo que apenas de forma superficial, as perspectivas futuras do atacante nascido em 1999, que também já passou pela Roma. Em Udine, Zaniolo encontrou o caminho para voltar a ser protagonista e, também no que diz respeito à Seleção, com o mais do que provável retorno de Roberto Mancini como técnico – o homem que, de forma surpreendente, o fez estrear ainda muito jovem –, ele gostaria de ter, na próxima temporada, a visibilidade necessária para fazer parte do novo ciclo da Seleção Italiana.