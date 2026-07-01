A impressionante oferta de €75 milhões do AC Milan por Gonçalo Ramos vai deixar o PSG rindo à caminho do banco: o GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências de verão de 2026

Para o PSG: Jackpot! Os campeões europeus vão rir até o banco depois de encontrarem alguém disposto a pagar uma quantia tão absurda por um jogador reserva que não foi titular em nenhuma partida da Liga dos Campeões na última temporada. Lembre-se de que Ramos deveria ser a solução para o problema do ataque do PSG, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Princes sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembélé em um “falso nove” — o que dificilmente reflete bem sobre o português. E tampouco o fato de ele ainda estar atuando como coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, os principais times do futebol mundial não estavam exatamente fazendo fila para contratar Ramos neste verão — e certamente não por absurdos 75 milhões de euros. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG levantou mais da metade do dinheiro necessário para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar o ataque do time. Nota: A+

Para o Milan: Alucinante, simplesmente alucinante. Vamos deixar uma coisa bem clara desde já: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG, marcando 45 gols em três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de estar nadando em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão atualmente se esforçando para descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leão deixará em breve o San Siro, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou muitas teorias da conspiração, ao mesmo tempo em que também foi apontado que o proprietário do Milan, Gerry Cardinale, tem um bom relacionamento com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma quantia recorde para o clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, acreditamos que ele marcará gols na Série A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim espera de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos, na verdade, não oferece nem de longe a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

Para Ramos: uma oportunidade há muito esperada para que o eterno reserva se torne protagonista. Achamos que, quando Ramos marcou um hat-trick pela seleção de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de construir o ataque de Portugal em torno de um centroavante realmente promissor, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por manter Ronaldo, o que acabou reprimindo Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom em colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. A história tem sido semelhante em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse um elenco invejável de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para entrar do banco, um reserva de impacto decente. O mais importante é que agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a ponta de lança de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu valor de transferência será enorme, pois, embora já seja uma quantia alta, é absolutamente gigantesca para um time da Série A. Agora é com você, Gonçalo, é hora de provar seu valor... Nota: A