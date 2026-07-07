O jornal “As” descreveu o confronto como pouco emocionante e escreveu: “Merino entrou aos 85 minutos e marcou aos 91. Foi uma partida ruim entre duas boas equipes, do tipo em que os jogadores parecem estar dirigindo com o freio de mão puxado”, segundo o site “ojogo”.
Já o jornal *Marca* considerou que a seleção portuguesa não apresentou um desempenho à altura da qualidade de seus jogadores, afirmando: “Lamine Yamal perdeu a batalha contra Nuno Mendes, e Pedri ficou perdido sozinho, mas o pior foi a Portugal, que jogou em um nível muito abaixo do esperado, apesar de contar com um elenco repleto de estrelas”.
Em outra manchete, o *Marca* afirmou: “El bicho es Merino” — ou seja, o verdadeiro monstro é Merino —, elogiando o “jogador inesperado” que salvou a Espanha nos últimos instantes, exatamente como fez anteriormente contra a Alemanha na Euro 2024.
Essa descrição talvez seja uma alusão a Ronaldo, que costuma ser descrito com essa palavra, “El bicho”, já que o jornal a atribuiu ao astro da La Roja e a Merino.
Já o *As* e o *Mundo Deportivo* destacaram “a máquina que não conhece a derrota”, elogiando a solidez da defesa, as substituições acertadas do técnico Luis de la Fuente e o desempenho da nova geração, representada por Lamine Yamal e Dani Olmo.
A mídia espanhola descreveu a partida como uma “final antecipada”, afirmando que a Espanha se tornou uma forte candidata ao título.
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