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A imprensa espanhola celebra o “herói Merino”... e a mídia portuguesa lamenta o fim da era de Ronaldo

Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
C. Ronaldo
R. Martinez
M. Merino
Portugal
Espanha
EUA

Um jogo sem ritmo!

Numa noite que trouxe mais uma decepção para Portugal, os jornais internacionais não se limitaram a noticiar a eliminação da Copa do Mundo de 2026, mas foram além, analisando as causas da derrota, entre críticas ao desempenho, elogios à determinação da Espanha e o fim da era de Cristiano Ronaldo na seleção.

Ronaldo e seus companheiros não conseguiram prolongar o sonho de continuar na Copa do Mundo e foram derrotados pela Espanha, que venceu por 1 a 0 com um gol de Mikel Merino aos 90+1 minutos, na noite de segunda-feira. 

  • Imprensa espanhola: uma partida sem ritmo

    O jornal “As” descreveu o confronto como pouco emocionante e escreveu: “Merino entrou aos 85 minutos e marcou aos 91. Foi uma partida ruim entre duas boas equipes, do tipo em que os jogadores parecem estar dirigindo com o freio de mão puxado”, segundo o site “ojogo”.

    Já o jornal *Marca* considerou que a seleção portuguesa não apresentou um desempenho à altura da qualidade de seus jogadores, afirmando: “Lamine Yamal perdeu a batalha contra Nuno Mendes, e Pedri ficou perdido sozinho, mas o pior foi a Portugal, que jogou em um nível muito abaixo do esperado, apesar de contar com um elenco repleto de estrelas”.

    Em outra manchete, o *Marca* afirmou: “El bicho es Merino” — ou seja, o verdadeiro monstro é Merino —, elogiando o “jogador inesperado” que salvou a Espanha nos últimos instantes, exatamente como fez anteriormente contra a Alemanha na Euro 2024.

    Essa descrição talvez seja uma alusão a Ronaldo, que costuma ser descrito com essa palavra, “El bicho”, já que o jornal a atribuiu ao astro da La Roja e a Merino.

    Já o *As* e o *Mundo Deportivo* destacaram “a máquina que não conhece a derrota”, elogiando a solidez da defesa, as substituições acertadas do técnico Luis de la Fuente e o desempenho da nova geração, representada por Lamine Yamal e Dani Olmo.

    A mídia espanhola descreveu a partida como uma “final antecipada”, afirmando que a Espanha se tornou uma forte candidata ao título.

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  • Um técnico medíocre encerra a era do “Don”

    Por outro lado, um clima de tristeza tomou conta da imprensa portuguesa. Jornais como o Record e o A Bola falaram de “fracasso público” e das “lágrimas da lenda”, com grande ênfase na decepção com o desempenho da seleção, que careceu de perigo ofensivo, apesar da solidez defensiva demonstrada pelo goleiro Diogo Costa.

    Já o site UOL dirigiu críticas severas ao técnico Roberto Martínez, que anunciou sua saída da seleção após o término do contrato, com expressões como “técnico limitado” e “não temos nada a agradecer a ele”.

    Algumas reportagens descreveram a eliminação como “o fim de uma era” de Ronaldo, reconhecendo a superioridade da Espanha nos momentos decisivos.

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  • A aposentadoria de Ronaldo pode ser benéfica para Portugal

    Por sua vez, o jornal francês *Le Parisien* comentou sobre a eliminação de Portugal e o fim da carreira internacional de Cristiano Ronaldo: “A aposentadoria de Ronaldo do futebol internacional será uma decisão dolorosa para ele e para muitos torcedores, mas talvez represente uma boa notícia para a estabilidade da seleção portuguesa no futuro”.

    Já o jornal britânico “The Guardian” atribuiu a vitória da Espanha à rapidez na reação no momento decisivo, destacando que uma única jogada fez a diferença.

    E escreveu: “A Espanha saiu satisfeita após decidir uma partida que foi, em grande parte, monótona, graças a uma jogada que exigiu rapidez de raciocínio nos últimos minutos do tempo regulamentar”.

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