Numa altura em que os grandes clubes europeus disputam a contratação dos mais promissores talentos em ascensão, Ayoub Bouaddi continua a consolidar o seu estatuto como um dos nomes mais promissores do futebol marroquino e europeu.

O jogador do Lille francês, que roubou as atenções apesar da pouca idade, destaca-se não só pelas suas capacidades técnicas, mas também pela sua personalidade tranquila e maturidade excecional, algo que lhe garantiu cedo a confiança da equipa técnica da seleção de Marrocos, em meio às previsões de que venha a ser um dos pilares de Marrocos nos próximos anos.

João Sacramento, adjunto do selecionador de Marrocos, falou sobre os bastidores que revelam um lado diferente da personalidade do jogador, garantindo que o seu talento vai além das fronteiras do futebol.