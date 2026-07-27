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A imagem do Brasil resumiu tudo: treinador de Marrocos define como Bouaddi pode ter sucesso no Real ou no City

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Real Madrid
Manchester City
Lille
A. Bouaddi
Brasil
Marrocos
EUA
Espanha
England
França

"... teria sucesso em qualquer área, mesmo que não fosse jogador de futebol"

Numa altura em que os grandes clubes europeus disputam a contratação dos mais promissores talentos em ascensão, Ayoub Bouaddi continua a consolidar o seu estatuto como um dos nomes mais promissores do futebol marroquino e europeu.

O jogador do Lille francês, que roubou as atenções apesar da pouca idade, destaca-se não só pelas suas capacidades técnicas, mas também pela sua personalidade tranquila e maturidade excecional, algo que lhe garantiu cedo a confiança da equipa técnica da seleção de Marrocos, em meio às previsões de que venha a ser um dos pilares de Marrocos nos próximos anos.

João Sacramento, adjunto do selecionador de Marrocos, falou sobre os bastidores que revelam um lado diferente da personalidade do jogador, garantindo que o seu talento vai além das fronteiras do futebol.

    • Sua maturidade supera a idade

      Sacramento afirmou que Bouaddi possui uma mentalidade excepcional, explicando que o jogador estuda Matemática Aplicada paralelamente à sua carreira futebolística, e que teria tido sucesso em qualquer outra área, mesmo que não se tivesse tornado jogador de futebol.

      O site marroquino Elbotola reproduziu, a partir do jornal português Record, as declarações de Sacramento sobre Bouaddi, tendo este afirmado: "Quando conhecemos o Bouaddi, percebemos rapidamente que é um jogador diferente. É um jovem muito inteligente e não tenho dúvidas de que teria alcançado grande sucesso em qualquer outra profissão se não fosse jogador de futebol, além de que a sua maturidade está muito acima da sua idade".

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    • Mudança de rumo: uma personalidade forte

      O adjunto do selecionador de Marrocos revelou que convencer Bouaddi a representar Marrocos foi um dos principais objetivos da equipa técnica durante o passado mês de março, a par de atrair Aïssa Diop.

      Acrescentou que as reuniões repetidas com o jogador confirmaram à equipa técnica que este possui uma personalidade forte e uma maturidade notável, o que fez da sua integração na seleção um ganho importante para o projeto marroquino.

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    • O que aconteceu diante do Brasil?

      Sacramento relatou uma situação ocorrida durante o confronto entre Marrocos e Brasil, quando Bouaddi se dirigiu a ele durante uma pausa para hidratação, sugerindo um ajuste tático relacionado ao posicionamento da ala para reduzir os espaços defensivos.

      Explicou que a comissão técnica discutia a mesma ideia momentos antes, o que evidenciou a enorme capacidade do jogador em ler o jogo e analisar os seus detalhes.

      E acrescentou: "Bouaddi é um jogador completo e desempenha o papel de treinador dentro de campo. Não ficámos surpreendidos com o que apresentou diante do Brasil, porque conhecemos a sua personalidade e as suas capacidades, e estou convencido de que em breve chegará ao nível da elite".

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    • Real Madrid ou Manchester City?

      Sobre a possibilidade de Bouaddi se transferir para um dos gigantes europeus, como o Real Madrid ou o Manchester City, aos dezoito anos, Sacramento afirmou que o jogador possui as qualidades necessárias, mas destacou que o sucesso nesses clubes não depende apenas do talento.

      E disse: "A prontidão não está ligada apenas à idade. O próprio Bouaddi não quer ter pressa, porque sabe que jogar nos grandes clubes também exige o momento certo e o estatuto com que o jogador chega, além do respeito que conquista com aquilo que apresenta dentro de campo".

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