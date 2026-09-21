Relatos sauditas revelaram os motivos que estiveram por trás da exclusão do atacante Musab Al-Juwayr da lista da seleção da Arábia Saudita que vai participar da "Copa do Golfo 27".

A 27ª edição da Copa do Golfo Arábico será realizada na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, no período de 23 de setembro deste ano a 6 de outubro próximo.

A seleção da Arábia Saudita está no Grupo 1, ao lado de Iraque, Kuwait e Omã, enquanto no Grupo 2 competem as seleções de Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Iêmen.

A Arábia Saudita estreia no torneio contra o Kuwait na próxima quarta-feira.