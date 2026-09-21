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A imagem completa: por que Al-Juwair foi excluído da lista da Arábia Saudita?

Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
M. Al-Juwayr
Arábia Saudita
Kuwait

Suspensão vitalícia: decisão de Doneis relembra episódios anteriores

Relatos sauditas revelaram os motivos que estiveram por trás da exclusão do atacante Musab Al-Juwayr da lista da seleção da Arábia Saudita que vai participar da "Copa do Golfo 27".

A 27ª edição da Copa do Golfo Arábico será realizada na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, no período de 23 de setembro deste ano a 6 de outubro próximo.

A seleção da Arábia Saudita está no Grupo 1, ao lado de Iraque, Kuwait e Omã, enquanto no Grupo 2 competem as seleções de Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Iêmen.

A Arábia Saudita estreia no torneio contra o Kuwait na próxima quarta-feira.

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  • As razões completas para a decisão de exclusão

    O jornal Asharq Al-Awsat confirmou que a exclusão de Al-Juwair — jogador do clube Al-Qadsiah — ocorreu após o acúmulo de observações da comissão técnica da seleção da Arábia Saudita a seu respeito, sendo a mais recente o episódio em que ele pediu uma refeição de jantar em um restaurante, violando as instruções em vigor nas concentrações da seleção saudita.

    De acordo com o mesmo jornal, foram registradas outras observações disciplinares contra o jogador, cujo acúmulo, até chegar ao pedido da refeição de jantar, levou o diretor técnico Georgios Donis e o diretor da seleção Fahd Al-Mufarrej a tomarem a decisão de excluir Al-Juwair da lista, "apesar do valor técnico do jogador", e a escolher Mukhtar Ali em seu lugar.

    O jornal afirmou que a exclusão de Al-Juwair, de 23 anos, que disputou 39 partidas internacionais nas quais marcou 6 gols e deu 4 assistências, "não teve nenhuma dimensão técnica".

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  • Casos anteriores: suspensão perpétua

    O jornal relembrou as decisões semelhantes tomadas em anos anteriores em coincidência com as edições da Copa do Golfo, afirmando que a primeira edição, em 1970, presenciou decisões severas contra vários jogadores, "sendo a mais dura a suspensão vitalícia de Al-Nour Moussa e Saeed Ghurab, além de outras punições que atingiram vários jogadores".

    Na edição da Copa do Golfo de 1992, foram tomadas decisões contra os astros Youssef Al-Thunayan e Fahad Al-Herafi, com o primeiro permanecendo no banco de reservas pelo restante das competições do torneio, enquanto o segundo foi definitivamente afastado da concentração da Arábia Saudita.

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